Participez à la Coupe d’Europe FIM YZ bLU cRU !

Yamaha Motor Europe a le plaisir d’annoncer que les inscriptions sont désormais ouvertes pour les Coupes d’Europe FIM YZ125, YZ85 et YZ65 bLU cRU 2023. Fort du succès des saisons précédentes, Yamaha est ravi de reconduire ce challenge sportif pour l’année prochaine et de nouveau permettre à 120 concurrents de s’aligner sur la grille de départ de la SuperFinale en 2023. Cet évènement majeur se déroulera encore dans le cadre de la compétition tout-terrain la plus importante et la plus médiatisée de la saison, le Monster Energy FIM Motocross of Nations, cette fois à Ernée (53). Les meilleurs représentants seront alors sélectionnés pour la Masterclass bLU cRU afin de passer différents tests pour les départager : en jeu dans chaque catégorie, une aide Yamaha pour la saison 2024 !

Depuis 2015, les Coupes d’Europe FIM bLU cRU offrent aux pilotes de Yamaha YZ l’opportunité de bénéficier de l’accompagnement de Yamaha Racing pour progresser jusqu’au plus haut niveau. Un schéma qui sourit particulièrement aux crossmen français, à l’instar de Thibault Benistant (Champion EMX125 et EMX250), actuel pilote Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team ou du jeune Tylan Lagain (YZ65) qui a remporté la SuperFinale européenne de la YZ bLU cRU Cup 2022 !

La Coupe d’Europe FIM bLU cRU YZ65, YZ85 ou encore YZ125 Cup se déroule dans le cadre du championnat national de motocross. Les résultats aux différentes compétitions permettent d’engranger des points et d’intégrer le classement de la Coupe. Les concurrents, âgés de 8 à 16 ans en fonction de la catégorie, doivent prendre part au minimum à 50 % des courses dans leur championnat respectif sur une YZ pour avoir une possibilité d’être admis en SuperFinale et s’ils font partie des 40 meilleurs européens.

Lors de la Superfinale, les trois premiers pilotes de chaque catégorie, ainsi que deux pilotes wild card soigneusement sélectionnés dans chaque catégorie, recevront une invitation à la Masterclass bLU cRU, qui aura lieu en Espagne en de la saison.

La Masterclass est un événement spécialement conçu pour donner aux jeunes compétiteurs un aperçu de ce que le monde de la course peut leur offrir. C’est également un lieu où les pilotes en herbe peuvent recevoir une formation et des conseils d’experts de la part de champions MXGP et MX2 de Yamaha. À la fin de la Masterclass de deux jours, un pilote YZ125 sera choisi pour rejoindre un team EMX125 soutenu par Yamaha où il disputera le championnat EMX125 en 2024, tandis que les gagnants YZ65 et YZ85 recevront un soutien supplémentaire de Yamaha pour leurs prochaines saisons.

Pour les pilotes qui veulent avoir une chance de s’aligner à la SuperFinale de la Coupe d’Europe FIM YZ bLU cRU au MXoN 2023, c’est le moment de participer. Suivez les instructions sur le lien suivant et inscrivez-vous dès que possible. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 février 2023 : n’attendez plus !

Inscription YZ bLU cRU Cup 2023

Conditions générales YZ bLU cRU Cup 2023