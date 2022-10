LE GRAND RETOUR EN FRANCE DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE PARA ATHLÉTISME

« Performance, Plaisir, Partage, le PARIS Gagnant ! »

Cette journée du mardi 4 octobre s’est clôturée par la soirée de présentation d’un des événements phares du mouvement Paralympique en 2023. Après le succès des Championnats du monde à Villeneuve d’Ascq en 2002 puis à Lyon en 2013, la France et sa capitale organiseront les prochains Championnats du monde de para athlétisme qui se dérouleront du 8 au 17 juillet 2023. Deuxième plus grande compétition paralympique internationale après les Jeux, cet évènement, porté par la Fédération Française Handisport (FFH), et soutenu par l’Etat, la Région Ile-de-France, la Ville de Paris, le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) et la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) se déroulera au Stade Charléty, théâtre du traditionnel Grand Prix International World Para Athletics, le Handisport Open Paris (HOP). 10 jours d’épreuves durant lesquels l’élite mondiale, composée de 1700 athlètes venus de 120 pays, tentera, à un an des Jeux Paralympiques de Paris 2024 de remporter l’une des 196 médailles d’or décernées.

Sous l’égide de l’instance internationale World Para Athletics et confiés à la Fédération Française Handisport, les prochains Championnats du monde de para athlétisme, PARIS’23 seront un événement majeur du calendrier paralympique, un signal fort à seulement un an de Paris 2024. Qu’ils soient en situation de handicap physique, visuel, psychique ou mental, les athlètes se donnent rendez-vous dans 9 mois pour cette rencontre sportive incontournable.

La Fédération Française Handisport et le Comité d’Organisation souhaitent faire de PARIS’23 une édition marquante avec des standards d’accueil élevés en termes d’organisation générale, sportive et de développement durable, tout en offrant une expérience spectateur au plus près des exploits. Ces mondiaux permettront de valoriser la performance et le haut niveau du para athlétisme, mais également d’encourager sa pratique auprès du plus grand nombre à travers le sport pour tous.

Quoi de mieux pour comprendre le para athlétisme que de s’y essayer ?

Le 8 octobre 2022, la Journée Paralympique s’empare du cœur de la capitale. Un rendez-vous unique place de la Bastille auquel petits et grands sont invités à prendre part. Au programme : des exploits sportifs, des rencontres avec des athlètes, des démonstrations et des initiations à une dizaine de disciplines paralympiques. Un avant-goût spectaculaire, populaire et festif de ce que seront les prochains grands rendez-vous paralympiques !

Guislaine WESTELYNCK, Présidente de la Fédération Française Handisport, Présidente du Comité d’Organisation des Championnats du monde de para athlétisme, PARIS’23

» Après les succès des Championnats du monde de « Lyon 2013 » et avec toujours en tête les merveilleux souvenirs encore très présents de « Lille-Villeneuve d’Ascq 2002 », c’est presque devenu une tradition toutes les décennies ! Ensemble, nous avons l’ambition de créer un rendez-vous d’exception, un véritable succès sportif, médiatique et populaire, sans précédent… créer une véritable impulsion, tel nos meilleurs sauteurs, à un an des Jeux en France. Les Mondiaux « Paris’23 », c’est inviter le Monde, mettre en lumière l’exploit, préparer les regards, ouvrir les mentalités face au potentiel des personnes en situation de handicap lorsqu’il s’exprime au plus haut-niveau. Car in-fine, derrière les émotions et les médailles, l’enjeu sera encore plus grand, contribuer à changer les choses, en profondeur, dans la perception du handicap au cœur de notre société. »

Paul FITZGERALD, Directeur World Para Athletics

» Alors que Paris se prépare pour accueillir les Jeux Paralympiques de 2024, l’organisation des Championnats du monde de para athlétisme en 2023 offre une occasion unique à la fois pour la capitale et pour toute la France de découvrir l’un des plus grands événements du mouvement paralympique. Ces championnats du monde seront la première compétition permettant aux athlètes de décrocher des quotas pour les Jeux Paralympique de Paris. Une étape cruciale dans le chemin de sélection. L’attention du monde entier se portera sur ces sportifs, aux nombreux records, qui offriront, sans aucun doute, un spectacle unique et de haut-niveau. Le comité d’organisation local peut d’ores et déjà s’appuyer sur le succès du Grand Prix International de para-athlétisme organisé chaque année à Paris (le HOP), ainsi que sur les précédentes éditions des championnats du monde organisées à Lille/Villeneuve d’Ascq en 2002 et à Lyon en 2013 pour vous assurer un événement d’envergure et de qualité. Pour tous ceux qui n’ont pas encore découvert le para athlétisme, vous serez étonnés par la force, la vitesse et l’habileté déployées, qui ne manqueront pas de vous inspirer. Alors rendez-vous au stade Charléty du 8 au 17 juillet 2023 ! »

Trésor GAUTHIER MAKUNDA, Athlète de l’Equipe de France – 100 m & 400m – T11

» C’est une fierté en tant qu’athlète français d’organiser ces Championnats du monde en France. Ce sera l’occasion pour nous, de réaliser une grande répétition à un an seulement des Jeux de Paris 2024. Cette compétition internationale nous permettra d’atteindre notre plus haut niveau de performance et montrera au monde entier que la France sait organiser de grands événements. Je compte sur un public nombreux et un stade rempli pour pousser au plus haut les athlètes français ainsi que tous les participants durant ces 10 jours d’épreuves et d’émotion. «