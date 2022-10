Quatre prix décernés à Volkswagen lors des Grands Prix Stratégies 2022

Volkswagen a été récemment multi-primé lors des Grands Prix Stratégies 2022. Décernés chaque année par le média Stratégies, ils récompensent, au travers de plusieurs catégories, les meilleurs dispositifs de créations de contenu de marque, de contenu produit, d’activation de marque et d’expérience de marque. Volkswagen a ainsi décroché plusieurs prix pour sa stratégie de communication « Taigo Influence » mise en place lors du lancement du nouveau Taigo.

Se distinguant notamment par son design dynamique, le nouveau Taigo embarque les incontournables Volkswagen en terme de connectivité (IQ.Light Matrix LED, Digital Cockpit, We Connect) et d’assistance à la conduite (Lane Assist, Front Assist, Travel Assist). Ce nouveau véhicule est dédié à tous ceux qui suivent leur propre route et affirment leur style, des valeurs caractéristiques à la génération des Millennials. La musique, pilier central de la communication européenne pour le nouveau Taigo, lie parfaitement le positionnement tendance de ce SUV et les aspirations de cette génération.

C’est donc naturellement que Volkswagen a mis en place des opérations de communication, « Taigo Influence », avec des influenceurs aux profils musicaux montants. Super Massive Music et Colas Musique, deux artistes réputés sur TikTok, se sont prêtés au jeu lancé par la marque. Ils ont ainsi laissé libre cours à leur imagination en mettant en avant le nouveau Taigo dans un format musical fidèle à leurs productions et leur style inimitable. Les musiques originales créées pour l’occasion ont été exclusivement produites grâce à des sons produits par le Taigo : le radar de recul, le klaxon ou encore les clignotants. 2,7 millions de personnes ont vu ces vidéos TikTok qui ont généré 170 000 réactions. Ces performances et cette créativité ont été récompensées lors des Grands Prix Stratégies 2022.

Au Grand Prix Stratégies du Brand Content, Volkswagen a remporté :

– Un prix Or dans la catégorie Contenus vidéos/audio – Vidéos réalisées par un tiers pour la marque

– Un prix Argent dans la catégorie Social Content, influence – Contenu produit par un tiers pour promouvoir la marque, le produit

Au Grand Prix des Stratégies Digitales, la marque a également remporté :

– Un prix Or pour « Taigo Influence » dans la catégorie Vidéos/Audiodigital – Vidéos produites pour les réseaux sociaux

– Un prix Argent pour « Taigo Influence » dans la catégorie Médias Sociaux – Influence