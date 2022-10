CUPRA, partenaire de l’écurie de Xari & Domingo à l’occasion du Grand Prix Explorer

Annoncée il y a quelques mois, une course de Formule 4 inédite réunissant quelques-uns des plus grands créateurs de contenus digitaux sur YouTube et Twitch, se tiendra le 8 octobre 2022 sur le célèbre circuit Bugatti au Mans, en présence de plus de 30 000 spectateurs. Celle-ci réunira 22 pilotes répartis en 11 écuries. CUPRA accompagnera les pilotes Xari et Domingo en qualité de partenaire principal de l’écurie.

CUPRA S’ENGAGE AUPRÈS DU GRAND PRIX EXPLORER

Pour cette première édition, CUPRA prend part à l’aventure du Grand Prix Explorer et apporte son soutien à l’événement en qualité de partenaire principal de l’une des onze équipes. La marque sera ainsi aux côtés des streamers Xari et Domingo dans cette toute nouvelle aventure. En complément, CUPRA, dont le sport automobile est l’une des composantes majeures de son ADN, fournira les Leading et Medical Car en charge d’encadrer cette compétition inédite. Deux CUPRA Formentor sont disposées à remplir ces rôles : la CUPRA Formentor VZ5, munie du 5 cylindres 2.5 TSI de 390ch servira de leading car, tandis que la CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI de 310ch officiera en tant que medical car.

Les deux pilotes courront sur le circuit Bugatti dans un véhicule et en combinaisons aux couleurs de CUPRA, designés spécialement pour cette occasion.

CUPRA RENFORCE SES LIENS AVEC L’UNIVERS DU GAMING

A travers ce partenariat, la marque conforte son positionnement dans l’univers du gaming en soutenant deux acteurs majeurs du streaming et du jeux vidéo sur la plateforme Twitch.

« La participation de CUPRA sur un événement de cette envergure est une réelle opportunité pour affirmer notre engagement auprès des jeunes générations. CUPRA souhaite soutenir les passionnés d’automobile en s’engageant auprès d’événements novateurs tel que le Grand Prix Explorer. Notre collaboration avec Xari & Domingo confirme l’ambition de la marque de s’ancrer davantage dans l’univers du gaming. », déclare Robert Breschkow, Directeur de SEAT et CUPRA France.

La marque a déjà collaboré avec le jeu Forza Horizon en mettant à disposition des joueurs le Tavascan XE, le modèle de course 100% électrique du championnat Extrême E. De plus, elle compte renforcer ses liens avec l’univers du gaming au cours des prochains mois avec de nouveaux projets et de nouvelles collaborations qui raviront la communauté gaming.

ORIGINES D’UN ÉVÉNEMENT INÉDIT DANS LE MILIEU DU SPORT AUTOMOBILE

Squeezie, le YouTubeur le plus suivi en France a été à l’initiative du Grand Prix Explorer. En effet, lors du Zevent 2020, marathon caritatif live diffusé sur la plateforme Twitch, Squeezie, avait déclaré qu’il organiserait une course de Formule 4 s’il obtenait plus de 100 000€ de dons pour une œuvre caritative. Cet objectif atteint, ce dernier a tenu parole en organisant le Grand Prix Explorer.

Les onze écuries seront composées de personnalités suivantes : Xari et Domingo, Squeezie et Gotaga, Depielo et Valouzz, Joyca et Théo Babac, Amixem et Etienne Moustache, Djilsi et Manon Lanza, Le Bouseuh et Kaatsup, Vilebrequin : Sylvain et Pierre, Seb la Frite et Sofyan, Deujna et Dobby ainsi que Prime et Bibi.

Informations importantes à retenir :