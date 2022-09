ETS s’engage pour développer l’accès à l’éducation des étudiants africains

ETS, le plus grand organisme à but non lucratif dédié à la recherche éducative et la conception de tests et de mesure de compétences linguistiques, a annoncé le 19 septembre 2022 son engagement à développer l’accès à l’éducation des étudiants africains.

Afin de contribuer au développement de valeurs qui sont au cœur-même de sa mission, telle que la diversité, l’inclusion et l’accès à l’éducation, ETS s’engage aux côtés de l’influente fondation Clinton Global Initiative (CGI). La CGI rassemble des dirigeants du monde entier pour relever les défis les plus pressants de la planète et agir ensemble.

Dans le cadre de cette initiative, ETS offrira 3 000 tests, soit un investissement de 220 000 USD qui permettra aux étudiants africains de disposer de tests fiables et équitables. Au cours des trois prochaines années, les produits phares d’ETS – les tests TOEFL® et GRE® – seront mis à disposition pour accélérer l’accès des jeunes élèves d’Afrique aux écosystèmes d’innovation mondiaux. Depuis des dizaines d’années, les tests TOEFL et GRE permettent aux étudiants de démontrer leur potentiel et leur aptitude à poursuivre des études dans le monde entier.

Cet engagement d’ETS touchera de nombreuses vies directement et indirectement, sur le continent africain et au-delà.

“Je suis heureux de vous annoncer qu’au cours des trois prochaines années, ETS donnera gratuitement trois mille tests à des étudiants africains dont l’accès à l’éducation est souvent défavorisé. Ces 1 500 tests GRE® et 1 500 tests TOEFL® sont une réelle opportunité de contribuer au renforcement de la connectivité entre l’Afrique et le monde,” déclare Amit Sevak, Président et CEO d’ETS.—–

À propos de la Clinton Global Initiative :

Créée en 2005 par le président Bill Clinton, la Clinton Global Initiative (CGI) rassemble des leaders mondiaux pour créer et mettre en œuvre des solutions novatrices face aux défis les plus urgents de la planète. À ce jour, les membres de la communauté CGI se sont engagés dans plus de 3 700 initiatives ayant eu des retombées positives dans la vie de plus de 435 millions de personnes, dans plus de 180 pays.

En septembre 2022, pour la première fois depuis 2016, la CGI se réunira aux côtés de l’Assemblée Générale des Nations unies. Au cours de cette rencontre, plus de 1 000 participants se réuniront pour impulser des actions sur le changement climatique, la croissance économique inclusive, l’équité en matière de santé, les crises migratoires, et plus encore.

À propos d’ETS :

Chez ETS, nous contribuons à une échelle mondiale aux progrès de la qualité et de l’équité en matière d’éducation en créant des tests basés sur des recherches rigoureuses. ETS met au service des particulier, des institutions académiques et des pouvoirs publics, des solutions personnalisées pour la certification des enseignants, l’apprentissage de l’anglais et l’enseignement primaire, secondaire et secondaire ; et ce grâce à ses travaux de recherche, d’analyse et d’étude thématique sur l’éducation. Fondée en 1947 en tant qu’organisation à but non lucratif, ETS développe, administre et évalue plus de 50 millions de tests par an – dont les tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations The Praxis Series® – dans plus de 180 pays, et plus de 9 000 sites dans le monde. www.ets.org.