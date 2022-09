Prévention des risques : beaucoup d’attentes concernant Puma-X

Le projet collaboratif Puma-X a été dévoilé hier matin, chez Thalès Alenia Space, partenaire au travers du pôle Safe Cluster, en présence de Françoise Bruneteaux, Adjointe au Maire de Cannes, Conseillère régionale de la Région Sud et soutien de la première heure au projet, et de David Lisnard, Maire de Cannes, Président de l’agglomération Cannes Lérins, territoire accueillant la première expérimentation de Puma-X. Une véritable rupture technologique pour mieux protéger les populations des risques croissants.

Un double constat

D’une part, les risques à la population sont multiformes, partout et le réchauffement climatique ne va faire que les accroître. D’autre part, la façon dont nous gérons les risques et les crises actuellement montre certaines limites.

« Aujourd’hui, les collectivités ou organisations en charge de gérer les risques à la population n’ont plus les outils optimisés pour répondre à leur mission, compte-tenu de l’évolution technologique qui est à notre portée » explique Pierre Salmona, porte-parole du consortium Puma-X et Président de Jipe.

La force du collectif

7 acteurs privés (ciitélécom, Predict Services, Prysm, JIPE, IGO, Jaguards) et académique (IMREDD / Université Côte d’Azur), tous experts du secteur et déjà réunis au sein du pôle de compétitivité Safe Cluster, ont alors entrepris de repenser totalement l’approche.

Face à de nombreuses solutions hétérogènes, difficiles à intégrer ou déployer et souvent dédiées à un type de risque, il s’agit de proposer une plateforme unique, interopérable, modulaire et évolutive pour traiter toutes les formes de risques (climatiques, industriels, sécuritaires, sanitaires, …).

Une plateforme innovante

Facile à déployer (grâce au mode Saas), accessible partout depuis le cloud, elle devient le référentiel unique des données partagées pour tous les acteurs en charge d’une crise et présente une interface simple et adaptée à ses utilisateurs.

Ses innovations reposent sur :

Le portage de la solution dans le cloud

Le traitement en temps réel des données, structurées ou non, comme aide à la décision

Le système d’information géographique 3D avec des jumeaux numériques du territoire

Des Plans Communaux de Sauvegarde dynamiques 3D

Un module d’hypervision pour trier les données et aider à la décision

Un ciblage et adressage précis des alertes

Des premiers tests bientôt à Cannes

Ce projet, démarré mi 2021, sera pleinement opérationnel début 2024. Mais déjà, les premiers tests grandeur nature vont être lancés à Cannes. « Notre ville est susceptible de connaître quasiment tous les risques possibles, hormis volcaniques et les avalanches. Par l’anticipation, la modélisation de jumeau numérique du territoire, la planification et l’intelligence artificielle notamment, il est possible de réduire leurs impacts. C’est tout l’enjeu de Puma-X qui se présente comme une véritable technologie de rupture » indique David Lisnard.

Une logique publique-privée

« Au-delà de l’intérêt général, Puma-X représente une réelle opportunité industrielle et économique notamment pour nos régions, en termes de compétences et d’emploi. Car cette nouvelle approche pourrait faire de la France, une référence mondiale de la protection des populations » complète Françoise Bruneteaux.

Acteurs privés et publics se sont donc accordés pour cofinancer à part égales, les 3,8 M€ d’investissements R&D nécessaires.

Puma-X est ainsi soutenu dans un cadre conjoint entre l’État, au titre du Programme d’investissements d’avenir et les Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie ainsi que par la Métropole Aix-Marseille Provence, et labellisé par les pôles Safe Cluster, France Water Team et Aqua-Valley.

La solution s’inscrit également dans une logique de maîtrise budgétaire pour les collectivités et d’évolution technologique permanente.

Le modèle économique reposera sur un système d’abonnement et de licence annuel, calculé en fonction de la taille de l’organisation utilisatrice et des modules souscrits. « Puma-X va sensiblement réduire les coûts d’intégration et de déploiement subis actuellement par les collectivités pour mettre en place leurs multiples outils » détaillent les acteurs du projet.

Cette première génération de Puma-X est appelée à être enrichie de nouveaux partenariats qui apporteront des technologies et solutions complémentaires (ex. : moyens de communication en cas de rupture d’Internet, etc.).