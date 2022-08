Emarsys, filiale de SAP, nommée leader pour la quatrième fois du Gartner® Magic Quadrant™ 2022 pour les Moteurs de Personnalisation

Emarsys, filiale de SAP (NYSE : SAP), annonce aujourd’hui qu’elle est référencée par Gartner® comme leader dans le « Magic Quadrant™ pour les Moteurs de Personnalisation » 2022, pour sa Plateforme Engagement Client SAP® Emarsys®.

Selon Gartner® Magic Quadrant™ 2022 pour les Moteurs de Personnalisation, « la personnalisation reste une priorité pour les leaders du marketing digital. Les messages pertinents et en temps réel sont des éléments clés pour éduquer les clients, les intéresser et augmenter les conversions. »

Sara Richter, CMO d’Emarsys, a déclaré : « La personnalisation consiste en l’établissement de relations individuelles et la création d’une relation de confiance. Il s’agit d’écouter le client, de cerner son comportement et d’utiliser ces informations pour délivrer des messages adaptés et conformes à ses attentes, quand et où il le souhaite. Nous pensons que la reconnaissance d’Emarsys ces quatre dernières années en tant que leader dans le cadre des Moteurs de Personnalisation confirme notre capacité à fournir un véritable engagement omnicanal personnalisé one-to-one. »

Sameer Patel, Chief Marketing and Solutions Officer de SAP Customer Expérience, a ajouté : « Nous pensons qu’il s’agit d’un témoignage sur la forte détermination et les compétences de SAP Engagement Client dans le catalogue SAP Customer Experience Avec Emarsys, les spécialistes du marketing peuvent adapter leurs campagnes aux préférences et au canal choisi par chaque individu, en les connectant avec des messages au contenu souhaités. Le consentement et la confidentialité sont respectés à chaque point de contact, ce à quoi les clients aspirent et qui constitue le fondement de la stratégie de personnalisation de SAP Emarsys et celle de SAP CX dans son ensemble. »

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits.

Emarsys, qui est désormais une société SAP, donne accès aux leaders du marketing digital et aux chefs d'entreprises à la seule plateforme d'engagement client omnicanal conçue pour accélérer les résultats business.