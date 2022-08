GRANDES VACANCES : 60 JOURS POUR INITIER VOTRE ENFANT AUX LANGUES ÉTRANGÈRES

Les grandes vacances sont une période tant attendue chez les enfants : colonies de vacances, visite chez les grands-parents, vacances à la mer, à la montagne… L’occasion de faire le plein d’activités : l’idéal pour les enfants ! C’est une tout autre histoire lorsque l’heure est au cahier de vacances pour travailler mathématiques, français ou langues étrangères. Malcolm Massey, professeur de français pour Babbel Live, les cours de langue en ligne en direct avec des professeurs certifiés, dévoile ses conseils afin de faire pratiquer les langues étrangères à ses enfants pendant la période estivale sans que cela ne devienne une corvée.

“Chez les plus jeunes, l’apprentissage d’une langue étrangère se fait grâce à un travail de répétition et de régularité. Ce travail permet une première familiarisation de la langue par l’enfant. Jusqu’à l’enseignement secondaire, il faut alors moins s’attarder sur la grammaire et la précision mais privilégier les conversations et petites occasions quotidiennes pour initier l’enfant aux premiers mots : les couleurs, les chiffres, la famille…” explique Malcolm Massey.

1. Organiser un jeu dans une langue étrangère. Qui suis-je, Pictionary ou Devine Tête sont d’excellents jeux de devinettes en famille qui encouragent vos enfants à apprendre à décrire toutes sortes de choses comme les animaux, les traits de visage ou des objets. C’est aussi une excellente occasion d’intégrer l’apprentissage des adjectifs qualitatifs.



2. L’apprentissage en chanson. Jouer de la musique dans la langue cible que ce soit pendant la route, en faisant ses valises ou la vaisselle, est un outil merveilleux pour l’apprentissage des langues. En effet, la musique peut aider à retenir les mots et les expressions de manière beaucoup plus efficace. Le tempo de la musique, ainsi que les motifs répétitifs de la chanson, aident aussi à mémoriser les mots. Déchiffrer ensemble les paroles des chansons est également un excellent moyen de combiner l’apprentissage par l’oral et la lecture.



3. Se servir de la météo du jour chaque matin. Vérifier ensemble le temps qu’il fait n’est pas seulement un excellent moyen d’apprendre le vocabulaire des différentes prévisions, comme la pluie ou le beau temps, mais aussi un moyen d’intégrer ses connaissances sur les choix vestimentaires ainsi que les activités de la journée. Si le soleil brille, pourquoi ne pas prendre son maillot de bain et ses tongs pour aller nager à la plage ?



4. Sur la route et dans les embouteillages. Pour beaucoup, le départ en vacances implique aussi de longs moments sur la route. C’est le bon moment pour jouer à des jeux de voiture pour passer le temps et pratiquer la langue. Pour les plus jeunes, faire remarquer les différentes formes et couleurs des voitures est un bon moyen d’appliquer ce vocabulaire dans la vie de tous les jours. Pour les plus grands, rien ne vaut l’alphabet de l’immatriculation, il suffit de repérer une des lettres d’une plaque d’immatriculation et de citer un mot qui commence par cette lettre – dans la langue étrangère bien sûr.



5. Rédiger une carte postale. Des amis, de la famille ou bien même un correspondant qui parle la langue cible ? Pourquoi ne pas encourager ses enfants à écrire une carte postale à propos de leurs vacances. Ils pourront s’entraîner à partager des nouvelles de leurs activités, décrire des lieux ainsi que ce qu’ils en ont ressenti.



6. S’entraîner en mangeant. Pratiquer en faisant la cuisine ou en allant au restaurant est un excellent moyen de découvrir le vocabulaire relatif à la nourriture, ainsi que les formalités pour parler aux personnes travaillant dans la gastronomie et l’hôtellerie. Ici, on peut demander à ses enfants ce qu’ils veulent manger dans la langue étrangère et les encourager à traduire les ingrédients. Si la destination du voyage le permet, on peut aussi s’entraîner à commander les plats. Pour une pause culturelle, pourquoi ne pas aussi rechercher ensemble des plats traditionnels que les cultures parlant cette langue pourraient manger?



Pour mieux enseigner aux enfants, il est aussi utile que les parents eux-mêmes aient les outils en main pour transmettre leurs connaissances linguistiques. La plateforme premium de Babbel offre une polyvalence dont les parents peuvent bénéficier, que ce soit par le biais de cours en direct, de podcasts, de jeux et plus encore où ils pourront ainsi disposer des ressources nécessaires pour apprendre la même langue aux côtés de leurs enfants.

