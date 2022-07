GSE Aquitaine fête ses 5 ans et présente ses ambitions de croissance

Implantée dans la région depuis mai 2017, l’agence GSE Aquitaine, basée à Bordeaux, recense la réalisation de 18 projets dans la région pour une surface totale construite de 270 564 m². GSE affiche l’ambition de poursuivre son développement en se renforçant sur l’axe Angoulême-Cognac-Saintes jusqu’à La Rochelle et Périgueux ainsi que sur le secteur Sud-Landes/Pays Basque en allant jusqu’à Pau.

GSE accompagne ses clients sur toutes les typologies de projets

Parmi les réalisations de GSE sur le territoire, qui couvre l’entièreté de la Région à l’exception du Limousin, couvert quant à lui par GSE Occitanie, on peut notamment citer, sur ces cinq dernières années :

Le premier bâtiment de bureaux à ossature bois certifié BEPOS de la métropole bordelaise à Pessac (33), d’une surface de 2 500 m² pour la société Granitic. Le bâtiment est conçu suivant le principe constructif CECODIA de GSE ;

Le premier Parc d’Activité vitivinicole à Arsac (33), développant sur 23 ha une surface constructible de 80 000 m². Le parc accueille déjà les entrepôts d’ULYSSE CAZABONNE sur 24 000 m² et la ligne d’habillage de CHATEAU PALMER sur 5 000 m² ;

Le campus de formation de la SNCF à Bègles (33) développant 3 bâtiments (hébergement/restauration, formation/administration, halle technique) sur 12 265 m² ;

Une messagerie de 2 200 m² à Saint-Martin-de-Seignanx (40) pour OCP DISTRIBUTION dotée d’un process de convoyage permettant de livrer à raison de 2 fois par jour 70 % des pharmacies du territoire Sud-Landes et Pays Basque, un chantier réalisé en pleine crise sanitaire ;

Une plateforme logistique de 9 250 m², pour Famille Michaud Apiculteurs à Serres Castet (64) ;

Un ensemble de chais et un immeuble de bureaux totalisant 15 100 m² pour Distillerie de la Tour à Merpins (16) ;

La confiance renouvelée de la Sté DARTESS, leader en France de la logistique des vins et spiritueux, qui après avoir confié à l’agence la réalisation d’un chai de 4 500 m² pour le stockage des Grands Crus à Bruges (33), s’engage à nouveau avec GSE pour la réalisation d’un nouveau bâtiment de stockage de même surface doté d’une ligne d’habillage de bouteilles à Les-Artigues-de-Lussac (33)

Une équipe au plus proche des acteurs locaux

Composée d’une équipe de 10 personnes, l’accompagnement des acteurs économiques, au plus près de leurs besoins, sur l’ensemble du territoire correspond à l’ADN de GSE. « La clientèle de GSE en Nouvelle Aquitaine est constituée pour 2/3 de PME/PMI souhaitant développer leur outil de production et leur entrepôt de stockage et pour 1/3 environ de grosses entreprises ou groupes » précise Hervé Denudt, Directeur développement GSE Aquitaine.

Des ambitions de développement

L’année 2022 a représenté 54 203 m² de surface de plancher livrés ou en cours de réalisation, pour un total de six projets. « La majorité de nos projets sont des bâtiments d’activités ou de production et, pour la première fois, nous avons entré en commande un nouveau produit, un parking silo en hyperstructure issu du catalogue de notre actionnaire GOLDBECK. A l’avenir, nous investirons plus fortement les secteurs en devenir comme ceux des transports, de la mobilité, de l’économie maritime, des énergies et de la santé, tout en construisant durablement » explique Hervé Denudt. Dans les années à venir, la stratégie de GSE sera de renforcer sa présence commerciale et la réalisation de projets d’immobilier d’entreprises sur l’axe Angoulême/Cognac/Saintes en allant, de part et d’autre, jusqu’à La Rochelle et Périgueux ainsi que sur le secteur Sud-Landes/Pays Basques en allant jusqu’à Pau.

Le développement durable est aussi un élément clé chez GSE.

Depuis ce début d’année 2022, GSE propose en base, dans toutes ses offres, la mesure du degré d’engagement de ses clients en matière de développement durable ou de bâtiment durable sur 5 thématiques centrales : bâtiment bas-carbone, performance énergétique, biodiversité, confort, chantier à faible impact. En fonction du degré d’implication, différentes préconisations ou mesures sont proposées.