À perte de vue : le bleu est la couleur de l’été

Bleu comme la mer, bleu comme le ciel, un champ de bleuets bleus, les hortensias bleus du jardin : en été, le bleu est partout. Il est décliné sous toutes ses facettes et dans ses nombreuses nuances. Et, parce que nous aimons, comme chaque année, prolonger l’été, nous invitons le look marin et l’été dans la maison avec de la vaisselle bleue et des accessoires bleus pour la maison.

Une dimension mystique avec le bleu de la mer

Sous le bruit des vagues et l’écume blanche qui jaillit, la mer cache ses profondeurs mystérieuses. Elle peut être calme et sombre, mais aussi agitée et tourmentée. Avec Lave bleu, Villeroy & Boch invite, sur la table, les couleurs de la mer aux reflets bleus profonds. En effet, grâce à un émail réactif spécial, différents dégradés de couleurs dans des tons bleu foncé apparaissent lors de la fabrication, ce qui donne aux formes organiques de Lave leur aspect unique. Ceci permet de choisir chacune des nuances de couleurs sombres en fonction de ses propres goûts et de créer un look original.

Un rêve en bleu ciel

Avec sa forme ronde et sa teinte bleu clair, Crafted Blueberry est l’opposé de Lave bleu. Sa forme nette témoigne de sa modernité et de sa fonctionnalité, sa nuance de bleu répand légèreté et fraîcheur, tout comme le ciel d’un matin d’été, lorsque le vent frais a balayé les derniers nuages. Et pourtant : même dans la collection Crafted Blueberry aucune pièce ne ressemble à une autre, car l’émail réactif crée ici aussi des dégradés de couleurs uniques sur la Premium Porcelain.

Un vent de fraîcheur

Que ce soit en été, lorsque des records de chaleur sont battus, ou en hiver, dans la grisaille désagréable, un bleu glacial frais rafraîchit et égaye, tout comme la collection Lave glacé qui, avec sa teinte bleu glacial, sa forme organique et son aspect grès, répand une ambiance marine en été. Et en hiver, elle crée une ambiance « hyggelig » et stimulante lors de journées mornes.

Toutes sortes de bleu

Pour apporter des touches de bleu individuelles dans toute la maison, les coupes, les bols et les assiettes de ces collections conviennent également comme objets de rangement et de décoration dans la salle de bains, le dressing ou le salon. Et les vases Lave Home sont parfaits pour la table mais pas seulement, ils attireront également tous les regards dans un look bleu complet ou pour former un contraste blanc et bleu au style scandinave.