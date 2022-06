Institut ANALGESIA et UPSA : un partenariat pour améliorer la qualité de vie et le bien-être du patient douloureux

L’Institut ANALGESIA et UPSA annoncent la signature d’un partenariat qui permettra, au long cours, d’accompagner des innovations en santé favorisant la gestion de la douleur. Premier axe de ce partenariat : le soutien au développement de l’application APAISIA. Véritable coach digital, cette application a la volonté d’aider, dans leur quotidien, les patients douloureux chroniques éloignés de centres de la douleur en leur proposant un programme sur-mesure d’approches complémentaires aux traitements médicamenteux, en s’appuyant sur la gamification.

Un partenariat porteur de sens

Réunis autour d’une vision commune de la prise en charge de la douleur des personnes atteintes de pathologies chroniques et d’une approche scientifique rigoureuse, l’Institut ANALGESIA et UPSA n’ont de cesse de placer le bien-être des malades au cœur de leurs actions respectives.

Agir quotidiennement pour préserver la qualité de vie des malades est un engagement fort pour lequel les deux entités ont souhaité nouer un partenariat pérenne et dont la première réalisation concrète portera sur le développement de l’application APAISIA.

Le soutien d’UPSA va permettre à l’Institut ANALGESIA de finaliser cette application innovante afin de la proposer aux patients douloureux chroniques dès novembre 2022.

Première fondation de recherche dédiée à l’innovation contre la douleur en France, l’Institut ANALGESIA construit et coordonne depuis 2016 des programmes de soin et de recherche en mettant le patient au cœur de chaque projet. Le Professeur Alain Eschalier – Président de l’Institut ANALGESIA – indique : « Nous sommes fiers de notre partenariat avec UPSA qui traduit la reconnaissance de notre action quotidienne visant à accompagner les patients vers une meilleure prise en charge de leur douleur et ce, au-delà des seules solutions médicamenteuses. Notre approche résolument innovante s’appuie sur le numérique pour rendre ces solutions (relaxation, méditation, respiration, remise en mouvement, psychologie positive…) accessibles au plus grand nombre. »

UPSA, qui place depuis 87 ans l’humain au cœur de son activité, est engagé à proposer des solutions thérapeutiques innovantes du nourrisson à la personne âgée pour soulager la douleur et lutter contre les maux du quotidien. Bien être, bien vivre et bien agir telle est la raison d’être du laboratoire agenais qui prend ici tout son sens avec son soutien au développement d’APAISIA. Laure Lechertier – Directeur de l’Accès au Marché, des Affaires Publiques et de la RSE d’UPSA – ajoute : « Dans le secteur de la santé, nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins où l’innovation thérapeutique est un enjeu fort de transformation de nos modèles traditionnels. Le patient souhaite devenir acteur de sa santé, comprendre les alternatives proposées pour une meilleure qualité de vie et être accompagné dans ses choix. Soutenir des entreprises de la nouvelle économie, telles les start-up en santé, est pour nous une action à laquelle nous croyons chez UPSA pour favoriser l’innovation collaborative et répondre aux évolutions sociétales. »

La douleur au quotidien : source d’exclusion sociale

Arthrose, lombalgie, cancer, neuropathie, fibromyalgie, endométriose, migraine, … sont autant de maladies chroniques invalidantes qui touchent jusqu’à 30% de la population adulte dans de nombreux pays. La douleur chronique peut altérer profondément l’activité et la vie quotidienne des patients car elle leur génère des pathologies associées : stress, troubles du sommeil, dépression, troubles cognitifs, perte d’autonomie, handicap… 70% des malades souffrant de douleur chronique rapportent une dégradation importante de leur qualité de vie.

A propos de l’Institut ANALGESIA

La Fondation partenariale « Institut ANALGESIA », agréée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche depuis février 2016, est la première fondation de recherche dédiée à l’innovation contre la douleur. Elle s’appuie sur une expertise de plus de 20 ans en recherche sur la douleur. La Fondation agit concrètement en construisant et coordonnant des programmes de soins et de recherche, avec un principe fondamental : mettre le patient au cœur de chaque projet.

Nouveaux médicaments, nouvelles approches e-santé et nouvelles technologies (big data, algorithmes, machine learning…), une innovation multidimensionnelle avec un unique objectif : permettre à des millions de Français de retrouver une vie sans douleur !

www.institut-analgesia.org

À propos d’UPSA :

Le laboratoire UPSA place l’humain au cœur de son action pour accompagner tous les moments de la vie.

Fondé en 1935, UPSA est aujourd’hui à la fois une entreprise avec l’un des plus grands sites industriels pharmaceutiques d’Europe situé à Agen et une marque engagée, présente dans le quotidien des patients et pharmaciens depuis plus de 85 ans.

A travers sa gamme d’automédication, UPSA développe et met à disposition des patients des médicaments pour soigner les maux bénins du quotidien ainsi que des dispositifs médicaux. Son expertise s’étend sur cinq aires thérapeutiques : douleurs et fièvre (spécialité historique), ORL et voies respiratoires, digestion, troubles du sommeil et vitalité.

UPSA incarne l’ancrage territorial et la défense d’un savoir-faire « Fabriqué en France » qui rayonne à l’échelle internationale. Premier employeur privé du Lot-et-Garonne, l’entreprise rassemble 1 500 collaborateurs en France et génère 3 500 emplois indirects en France. Présent dans plus de 60 pays (3 filiales), principalement en Europe, en Afrique francophone et au Vietnam, UPSA exporte chaque année depuis Agen près de 40% de ses volumes à l’international.

www.UPSA.com