Mer, montagne… et « heavy metal » : les tendances de l’été 2022 en France

Airbnb dévoile les destinations tendances et équipements les plus recherchés par les voyageurs français cet été en France.

Le thermomètre monte, l’été pointe du bout du nez et la planification des vacances bat son plein. Séduits par les séjours au grand air lors des deux années précédentes, les utilisateurs français de la plateforme continuent de se tourner vers des destinations où ils peuvent passer du temps en extérieur. Le littoral et la montagne restent des incontournables de l’été en France sur Airbnb.

Perché au sommet d’une falaise à quelques kilomètres de la Méditerranée, le pittoresque village du Castellet, dans le département du Var, est en tête des destinations tendances après avoir enregistré la plus forte hausse du nombre de Français y recherchant un hébergement sur la plateforme, devant l’Ile Rousse, en Corse. Les destinations côtières du nord de la France sont également de plus en plus prisées, la charmante ville portuaire normande de Honfleur étant la troisième destination la plus recherchée cet été, suivie de près par sa voisine normande Deauville ainsi que Crozon et Quiberon en Bretagne.

Lorsque les voyageurs de cet été ne sont pas attirés par les bords de mer, ils ont de plus en plus envie de séjourner à la montagne, avec Le Mont Dore en Auvergne, Briançon dans les Alpes du Sud et Corençon dans le Vercors parmi les 20 destinations les plus tendances cet été.

Le retour des grands festivals d’été fait également grimper la demande pour les petites destinations hors des sentiers battus. La ville de Clisson, dans la région du Pays de Loire, où se déroule le « Hellfest », un festival de heavy metal très populaire, est la cinquième destination la plus prisée de l’été.

Riffs de guitare et vignobles Muscadet

Autrefois connu pour son savoureux Muscadet blanc, ce paisible village entouré de vignobles devient le temps de quelques jours le cœur battant de la scène Metal mondiale, avec plus de 400 000 visiteurs attendus pour cette première édition depuis 2019. En conséquence, la nuit du 16 juin, soit la veille du festival, est la nuit pendant laquelle Airbnb compte le plus de réservations** cet été à Clisson et dans les villages environnants***. En effet, les réservations** dans les villages à proximité du festival pour des séjours entre le 16 et le 26 juin ont augmenté de 80% cette année par rapport à la période du festival en 2019.

Le top 20 des destinations tendances d’Airbnb en France pour l’été 2022* :

Le Castellet, Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur L’Île-Rousse, Haute-Corse Honfleur, Calvados, Normandie Deauville, Calvados, Normandie Clisson, Loire-Atlantique, Pays de la Loire Quiberon, Morbihan, Bretagne Crozon, Finistère, Bretagne Vias, Hérault, Occitanie Arbanats, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Menton, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur Le Mont-Dore, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Villefranche-sur-Mer, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur Béziers, Hérault, Occitanie Vendays-Montalivet, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Moustiers-Sainte-Marie, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d’Azur Briançon, Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur Corrençon-en-Vercors, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grosseto-Prugna, Corse-du-Sud Salon-de-Provence, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur Aubagne, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Connectés… au bord de la piscine

Qu’ils se rendent à la montagne, à la campagne ou en bord de mer, les voyageurs Airbnb souhaitent se détendre tout en restant connectés cet été : les piscines et les connexions wifi sont les 2 équipements les plus convoités. Pour les propriétaires français disposant d’une piscine, c’est plus que jamais le moment de louer leur maison sur Airbnb cet été. L’été dernier a notamment été l’une des périodes de l’année pendant laquelle les hôtes sur Airbnb en France ont généré le plus de revenus, et l’hôte moyen français mettant à disposition une annonce avec piscine a gagné plus de 12 300 € uniquement pendant l’été 2021*****.

Vous avez l’intention de rester au frais durant la période estivale ? Pensez à réserver votre séjour tôt. Pour vous guider dans vos recherches, voici les départements en France avec les taux les plus élevés d’annonces avec piscine sur Airbnb**** :

Lot-et-Garonne (71%) Dordogne (69%) Gard (66%) Tarn-et-Garonne (66%) Lot (65%) Ardèche (63%) Vaucluse (63%) Drôme (63%) Var (62%) Gers (59%)

Dévoilées pour l’été 2022, Airbnb a lancé des Catégories qui permettent aux voyageurs s de découvrir des propriétés selon leurs centres d’intérêts ou dotées des équipements dont ils souhaiteraient disposer Parmi les catégories particulièrement propices pour l’été figurent les hébergements avec des piscines, près des plage ou spots de surf, des demeures du patrimoine et même des îles privées.

“Les restrictions de voyage n’étant désormais plus qu’un mauvais souvenir, les français sont nombreux à réserver en avance leurs vacances pour cet été en France, comme à l’étranger : c’est l’opportunité pour de nombreuses familles à travers le territoire de partager leur logement pour financer leurs propres vacances. Les hôtes sur Airbnb proposent des séjours adaptés aux goûts et au budget de chaque voyageur. Qu’il s’agisse de logements avec piscine, sur le littoral, à la campagne ou à la montagne, chacun pourra découvrir des espaces uniques sur Airbnb pour des vacances mémorables cet été », déclare Emmanuel Marill, Directeur d’Airbnb en Europe

Les personnes désireuses d’en savoir plus sur les revenus qu’elles peuvent obtenir grâce à leur hébergement peuvent se rendre sur le site airbnb.com/host. Ceux qui souhaitent explorer les incroyables lieux de séjour répertoriés dans nos 56 catégories peuvent se rendre sur airbnb.com ou télécharger l’application.

* Tendance des recherches de destinations estivales nationales par marché. Données du 1er janvier au 31 mars 2022 à l’échelle mondiale (par rapport à la même période en 2019). « L’été » est défini comme les voyages se déroulant entre le 1er juin et le 31 août.

** Réservations effectuées entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, par rapport à la même période en 2019.

*** Villages de Clisson, Cugand, La Bernardière, Gorges, Gétigné, Mouzillon, Saint-Hilaire de Clisson, Boussay, La Bruffière, Le Pallet, Monnières, Maisdon sur Sèvres, Aigrefeuille sur Maine, Remouillé.

**** Taux d’annonces équipées d’une piscine en France, au 31 décembre, 2021.

***** Gains totaux et médians des hôtes, du 1er juin 2021 au 31 août 2021, dont les annonces comportent une piscine en France. Conversion effectuée à partir de l’USD le 8 juin 2022.