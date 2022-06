À Rouen, colloque national sur le Schéma directeur immobilier et énergétique des collectivités – Mardi 7 juin – INSA St-Etienne du Rouvray.

L’ADEME, la Région Normandie et la Banque des Territoires organisent à Rouen un colloque national consacré au Schéma directeur immobilier et énergétique (SDIE) des collectivités où plus d’une centaine de participants en provenance de toute la France sont attendus. A destination de ceux-ci, cet événement est une journée d’information et d’échanges sur les principes et la méthode de mise en œuvre d’un SDIE, outil guidant efficacement la politique patrimoniale d’une collectivité en construisant une vision prospective du patrimoine bâti.

En jeu, plus de 70% des dépenses énergétiques de certaines collectivités. La journée sera illustrée par des retours d’expériences de collectivités pionnières qui l’ont mis en œuvre en Normandie.

Une dizaine de représentants de ces collectivités normandes ayant déjà mis en œuvre ce diagnostic de gestion feront part de leurs retours d’expériences. Témoignages des Villes de Bois-Guillaume, Grand-Quevilly, Saint-Aubin les Elbeuf, Canteleu, Coutances, Caen, Hérouville-St-Clair ou encore Agglo Seine-Eure, Coutances mer et bocage, St-Lô Agglo. De même participeront Fabrice Legentil, Directeur régional de l’ADEME, Maïté Dufour, ingénieur Bâtiment Énergie de l’ADEME, Thibaut Beauté, Conseiller régional chargé de la rénovation énergétique, Jean-Eudes Martin-Lavigne, responsable Transition énergétique/Ecologique à la Banque des territoires, et des experts sur le sujet.

Depuis 2015, des collectivités normandes pionnières se sont lancées dans une démarche de Schéma Directeur Immobilier (SDI), expérience pilote conduite par l’ADEME Normandie. Celle-ci a permis de construire un inventaire complet de leurs actifs immobiliers et de mettre en perspective des enjeux jusque-là non perçus par les élus, afin de mieux fixer les priorités.

Depuis, ces collectivités engagées dans la démarche ont constaté :

un gain énergétique ;

une optimisation des surfaces utilisées, à travers une meilleure utilisation des locaux, des cessions ou des déconstructions. Par exemple, certaines collectivités normandes ont cédé jusqu’à 10% de leur patrimoine ;

en conséquence de cette optimisation de la gestion du patrimoine, certaines collectivités ont pu offrir de meilleurs services aux citoyens : salles de sports plus adaptées aux activités, locaux associatifs regroupés…

Colloque national « Le Schéma Directeur Immobilier et Énergétique ». INSA Rouen – 685 av. de l’Université St-Etienne du Rouvray. Mardi 7 juin, de 9h à 17h. Inscription gratuite sur le site de l’ADEME Normandie.

