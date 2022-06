INNATE PHARMA ANNONCE LA PROGRESSION D’IPH5201 VERS UNE ETUDE DE PHASE 2 DANS LES CANCERS DU POUMON

Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’IPH5201, son anticorps monoclonal dirigé contre CD39, développé en partenariat avec AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN), avancera en essai clinique de Phase 2 dans les cancers du poumon. Innate recevra un paiement d’étape de 5 millions de dollars d’AstraZeneca et sera responsable de la conduite de l’étude. AstraZeneca et Innate partageront les coûts de l’étude et AstraZeneca fournira les produits testés nécessaires pour mener l’essai clinique.

« Nous sommes ravis de voir notre collaboration avec AstraZeneca se poursuivre avec ce nouvel essai de Phase 2 pour IPH5201, notre anticorps anti-CD39. Plus globalement, nous sommes particulièrement satisfaits des progrès de nos produits ciblant la voie de l’adénosine compte tenu de son rôle majeur dans l’immunosuppression tumorale. En plus d’IPH5201, notre anti-CD73, IPH5301 est lui aussi en essai de Phase 1, » commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d’Innate Pharma. « La progression d’IPH5201 illustre la maturation de notre portefeuille produits en développement clinique avancé et les progrès de notre modèle de partenariat. C’est également une nouvelle démonstration des bénéfices de notre collaboration avec AstraZeneca, qui comprend en outre deux essais de Phase 3 avec monalizumab dans les cancers du poumon non à petites cellules et les cancers de la tête et du cou. »

AstraZeneca a mené un essai de Phase 1 dans diverses tumeurs solides avec IPH5201 en monothérapie ou en combinaison avec durvalumab. Les données seront présentées lors d’un congrès médical en temps voulu.

A propos d’IPH5201:

IPH5201 est un anticorps bloquant ciblant la voie immunosuppressive CD39. CD39 est une enzyme extracellulaire exprimée dans le microenvironnement tumoral, à la fois sur les cellules immunes infiltrant la tumeur et sur les cellules stromales, dans plusieurs types de cancer. CD39 inhibe le système immunitaire en dégradant l’adénosine triphosphate (ATP) en adénosine monophosphate (AMP), qui est ensuite dégradé en adénosine par l’enzyme CD73. En favorisant l’accumulation d’ATP immunostimulant et en empêchant la production d’adénosine immunosuppressive, le blocage de CD39 peut stimuler l’activité anti-tumorale.

À propos de l’accord multi-termes entre Innate Pharma et AstraZeneca :

En octobre 2018, Innate Pharma et AstraZeneca ont conclu un accord de collaboration, comprenant une option sur IPH5201, un anticorps monoclonal anti-CD39. Dans le cadre de l’option de co-développement et de co-commercialisation d’IPH5201, AstraZeneca a versé un paiement initial de 50 millions de dollars. Innate pourrait recevoir jusqu’à 825 millions de dollars en paiement à l’exercice de l’option, des paiements d’étape et des redevances sur les ventes. Innate aura la possibilité d’une co-promotion et d’un partage des profits en Europe.

À propos d’Innate Pharma:

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies au stade clinique, spécialisée en immuno-oncologie et dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » aux stades clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Innate Pharma est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a développé son expertise dans le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi que dans l’ingénierie des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un portefeuille propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.

Basée à Marseille, avec une filiale à Rockville (Maryland, Etats-Unis), Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris et sur Nasdaq aux Etats-Unis.

