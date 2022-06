Le Studio Millimages au MIFA 2022

Du lundi 13 au samedi 18 juin 2022 se tiendra le Marché International du Film d’Animation d’Annecy (MIFA), en parallèle du Festival International du Film d’Animation. Millimages et ses équipes seront présentes à cet événement majeur de l’industrie culturelle et audiovisuelle française et internationale. Leur stand sera en C10 de l’Imperial Palace. Les équipes du studio seront sur place pour présenter les projets en développement ainsi que les productions en cours, notamment la sixième saison de l’iconique MOLANG, diffusé dans 194 territoires à travers le monde et aux 5 millions de followers.

Basé à Paris depuis 1991, Millimages est l’un des plus anciens studios d’animation indépendants d’Europe. Avec un catalogue de plus de 1 500 heures de contenu, 7 pôles professionnels, plus de 100 salarié.e.s et des antennes au Royaume-Uni et en Chine, Millimages conçoit, produit, distribue et développe des contenus et produits de qualité, avec plus de 75 IPs générant plus de 10 millions de vues quotidiennes sur les réseaux sociaux.

Depuis sa création, l’entreprise conçoit des histoires à la fois singulières et universelles, avec des technologies 2D, de la 3D et de la performance capture. Son studio indépendant lui permet une autonomie totale, et une constante présence sur les nouveaux médias. Millimages a également diversifié ses activités avec la création d’un pôle social médias et e-commerce visant à valoriser, tester et promouvoir ses propriétés dans les nouveaux médias.

Les projets en développement

• SATURDAY MORNING MONSTERS (© 2022 – Millimages)

Savez-vous pourquoi 5 collégiens cherchent tous, inexorablement, à se faire coller tous les samedis matin ? Pour SAUVER LE MONDE tout simplement ! Chaque samedi matin à 10h, une faille spatio- temporelle s’ouvre quelque part dans le collège DU CLOCHER pendant une seconde, permettant à Furio, le sorcier maléfique et maître des monstres, d’envoyer UN monstre. Sa mission est simple : s’emparer du cadran magique permettant d’ouvrir la faille spatio-temporelle définitivement. Philomène, Virgil, Tara, Côme et Phèdre ne sont que des enfants, mais devront improviser entre l’école, leur vie personnelle et COMBATTRE LES MONSTRES !

Format : 26X22’

Genre : comédie, action, fantastique Technique : 2D/3D

Cible : 6+

• ZOÉ & THE GEMMIES (© 2022 – Millimages)

Dans le royaume magique d’Harmonia, les personnages et créatures de fantaisie vivent en paix tous ensemble. Zoé, petite fille de 9 ans, veille au bien-être du royaume avec l’aide de ses quatre créatures ailées : les Gemmies. Braise, Onde, Quartz, et Zéph sont tous liés à un élément. Que ce soit pour aider un bébé kraken pris dans un barrage, un troll qui s’est perdu dans la forêt ou carrément pour déjouer les plans de la princesse Regina qui met tout en œuvre pour la ridiculiser, Zoé et ses Gemmies sont toujours prêts à venir à la rescousse !

Une série aventure/rescue pour les 4 à 7ans, “Zoé & the Gemmies” nous montre que l’union fait la force et que même les problèmes les plus compliqués peuvent être résolus avec un peu de créativité… et beaucoup d’amitié !

Format : 52X11’

Genre : comédie, action, fantastique Technique : 2D/3D

Cible : upper preschool (4-7)

SPOOKY WOLF (© 2022 – Millimages)

Et si le Grand Méchant Loup n’était ni grand ni méchant, mais un jeune détective ? Accompagné de ses fidèles acolytes, les Trois Petits Cochons et le Petit Chaperon Rouge, Spooky Wolf parcourt Fantaville pour résoudre les mystères les plus loufoques et affronter les criminels les plus saugrenus ! « Est-ce que quelqu’un a volé votre bouche ? » « Votre maison a-t-elle disparu avec tous les nains de jardin ? » – Alors appelez Spooky !

LA COLO DELAMAR (© 2022 – Millimages)

L’été est arrivé ! Elio, Violette et Samson ont hâte de se réveiller tard, de sortir avec leurs amis et de jouer aux jeux vidéo ! Sauf que leurs parents ont décidé de les envoyer à la Colo Delamar, une petite ferme « convertie » en colo d’été. Renouer avec la nature… Tu parles ! Tout pue et gratte ! Du cri du coq à 5 h, aux créatures errantes dans la forêt en passant par l’inspection des colos d’été, il n’y a pas de temps pour se reposer à la Colo Delamar !

BIENVENUE A PERMACITÉ (© 2022 – Sarbacane-Millimages)

Cet été, Camille et Léo, deux frères et sœurs, emménagent à Permacité : la ville de l’urbanisme vert. Camille et Léo se rendent vite compte que Permacité n’a rien à voir avec leur ancienne maison ! Ici, les centres commerciaux sont remplacés par des magasins locaux, les voitures par des vélos et vous pouvez rencontrer des ventilateurs géants qui produisent de l’énergie. Les choses ne fonctionnent vraiment pas de la même façon à Permacité … Toujours équipés de leur caméra, Léo et Camille découvriront la ville et apprendront l’écologie, l’urbanisme mais aussi l’art de vivre ensemble !

Les productions en cours

MOLANG SAISON 6 (© 2022 – Millimages / Canal + / Piwi + / Hayanori)

Saison 5 en cours de diffusion sur Canal+

L’amitié de Molang et Piu Piu est intemporelle. De l’Âge de Pierre au 20ème siècle, en passant par la Grèce Antique, Molang et Piu Piu préparent des potions avec Merlin ou bien choisissent des perruques avec Louis XVI. Les deux ami.e.s traversent l’Histoire et la mythologie grâce à leur humour et leur gentillesse légendaire.

Personnage unique au style inimitable, Molang est la gentillesse personnifiée. Molang incarne la tendresse, l’empathie, la douceur et la joie. Molang est non-genré.e et n’a ni nationalité ni âge. Molang aime prendre soin de tout le monde et de toutes choses. «Everybody loves Molang. Molang loves everybody.»

Molang a vu le jour en 2010 sous la forme d’un dessin de Hye-Ji Yoon, une illustratrice coréenne, et est rapidement devenu un phénomène digital. Aujourd’hui Molang représente plus de 16 milliards de vues sur Giphy et 4 millions d’adeptes sur les médias sociaux. Ayant acquis les droits mondiaux en 2015, Millimages a développé Molang sous forme de série animée préscolaire, grâce à Marie- Caroline Villand, autrice et réalisatrice de ce succès planétaire, aujourd’hui diffusé dans 194 pays. C’est également une marque lifestyle qui réunit aujourd’hui toute une collection de produits dérivés en pleine expansion grâce à ses 16 agents internationaux.

PIRATA ET CAPITANO SAISON 2 (© 2022 – Millimages / Aliante)

Saison 1 diffusée sur France TV (FR5)

Embarquez avec Pirata, son équipage et son meilleur ami Capitano ! A chaque virée en mer, elle rencontre de surprenants personnages et découvre des îles mystérieuses et spectaculaires. Son équipe et elle apprennent à vivre ensemble, à se connaître et à s’entraider ; car le plus beau trésor au monde est d’être avec ses amies, voguer sur l’océan et partager des aventures fantastiques.

Cette deuxième saison, coproduite par Aliante, et avec le soutien de France TV, de la Rai et du CNC, promet bien plus que de fabuleuses aventures en mer, grace aux innovations techniques de la 3D, qui permet à la fois des images de synthèse de haute qualité, des décors ultra détaillés et une profondeur des couleurs, des caractéristiques rares pour une série d’animation preschool.

Les équipes MILLIMAGES au MIFA

BONNIE LENER

Arrivée en 2019 chez Millimages, Bonnie est aujourd’hui directrice du développement et productrice. Elle a baigné dans le milieu de l’animation très jeune, ayant doublé des voix pour séries et films animés dès l’âge de 7 ans. Après des études à l’étranger, sa passion pour l’animation s’est concrétisée professionnellement, avec une première expérience en acquisition chez Walt Disney Company. Désormais, Bonnie développe les futurs projets de Millimages en variant les genres, les styles graphiques mais aussi les cibles en allant du préscolaire à l’animation adulte. Bonnie arrive avec l’ambition de diversifier les productions et le catalogue de Millimages, pour répondre aux récentes évolutions du marché.

SHIRAZ BAZIN-MOUSSI

Shiraz commence sa carrière comme journaliste et photographe de presse. En 2007, le studio Millimages lui donne l’opportunité d’entrer dans l’industrie de l’animation pour la première fois, et d’apprendre le métier de chargée de production. Après quelques années en freelance, pendant lesquelles elle a notamment créé sa propre société de production LeVentSeLève Productions, elle devient la Directrice de Studio de Futurikon jusqu’en 2021. Shiraz revient ensuite à Millimages en juillet 2021 en tant que Directrice de Studio. Elle enseigne également aux Gobelins pour transmettre son savoir aux talents de demain.

SEPIDEH SHIRAZI-MOAYED

Après des études de droit, c’est l’attrait de Sépideh pour l’animation qui l’a conduite à entreprendre un Master en Marketing et Distribution dans l’Industrie Audiovisuelle Européenne. Suite à cela, sa carrière a rapidement évolué vers l’Acquisition de Programmes pour des chaines françaises telles que les chaînes de Lagardère, Canal Plus et Disney France. Aujourd’hui, en tant que Directrice des Ventes Internationales et Productrice Associée à Millimages, elle contribue à propulser le studio vers de nouveaux sommets en se concentrant notamment sur la production de nouvelles séries pour des plateformes majeures telles que Netflix, Disney+ ou Youtube Kids.

MARINA NARISHKIN

Arrivée en 2021 du groupe TF1, Marina Narishkin est aujourd’hui la Directrice Générale de Millimages, un des plus anciens studios d’animation indépendants d’Europe. Avocate de la diversité au travail, engagée dans le mentoring et le sponsoring, membre fondatrice de l’association Women in Toys France, elle a notamment été nommée parmi les « 50 femmes qui comptent dans la grande consommation » par le magazine LSA en 2019.