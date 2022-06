Hertz renforce ses équipes en France

Hertz, l’un des leaders mondiaux de la location de véhicules, renforce ses effectifs en France et annonce une campagne de recrutement de 80 postes à pourvoir dès que possible. Hertz recherche ses futurs collaborateurs aux compétences et aux profils variés pour rejoindre ses équipes et agences situées en centre-ville, dans des gares ou des aéroports.

Parmi les différents postes ouverts se distinguent :

Des mécaniciens automobiles H/F

Des préparateurs de véhicules H/F

Des chargés de clientèle H/F

Des superviseurs H/F

Des responsables d’agence H/F

Ces offres d’emplois, en contrat CDI à temps plein ou temps partiel si souhaité, sont à pourvoir dès que possible et sont à retrouver sur le site.

Ces opportunités très formatrices permettent de découvrir de nouveaux métiers ainsi que d’évoluer au sein du groupe.

Un recrutement pour soutenir les ouvertures d’agence

Cette large campagne de recrutement est en lien avec la reprise d’activité Affaires et Loisirs du territoire français et la réouverture d’agences temporairement fermées. Les postes seront principalement basés dans les agences de Lyon, Nantes, Nice, Paris, Roissy aéroport, Toulouse…

A propos de Hertz

Hertz Corporation, une filiale de Hertz Global Holdings, Inc. gère les marques de location de véhicules Hertz, Dollar et Thrifty en Amérique du Nord, en Europe, dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. The Hertz Corporation est l’une des plus grandes sociétés de location de véhicules au monde, et la marque Hertz est l’une des plus réputées. En outre, The Hertz Corporation exploite les sociétés Firefly Car Rental, Ace Rental Cars et Hertz 24/7 sur certains marchés, ainsi que la société de partage de voitures Flexicar en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Pour plus d’informations sur The Hertz Corporation, visitez www.hertz.com.