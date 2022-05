Des points lumineux cristallins : les projecteurs matriciels du nouvel Amarok

Lever de rideau et plein feux sur le nouvel Amarok. Lorsque le pick-up haut de gamme de Volkswagen Véhicules Utilitaires fera sa première apparition officielle, les feux à LED de série marqueront l’un des temps forts. Une courte vidéo de présentation est disponible.

Un véhicule premium, y compris en termes d’éclairage : le nouvel Amarok sera équipé en série de projecteurs LED à l’avant. La technologie « IQ.Light » également proposée en option et disponible sur les versions haut-de-gamme du pick-up. Ses projecteurs matriciels à LED offrent un graphisme lumineux impressionnant. S’il ne rend pas la nuit aussi lumineuse que le jour, la conduite de nuit est nettement plus agréable. Parmi les autres caractéristiques, il convient également de mentionner les feux de route actifs, qui s’atténuent automatiquement en croisant un autre véhicule, en présence d’éclairage public ou de feux de circulation, ainsi que les feux de virage statiques, qui éclairent mieux les angles dans le sens de la marche. Cela garantit un plus grand confort et une sécurité accrue.

Selon Albert Kirzinger, Directeur du Design de Volkswagen Véhicules Utilitaires : « Avec ses projecteurs conçus selon une technologie de pointe, le nouvel Amarok sera identifiable à distance tel un authentique véhicule VW et affichera en même temps une signature lumineuse unique. »

Les projecteurs « IQ.Light » ne sont que l’un des nombreux points forts du nouvel Amarok, proposé par Volkswagen Véhicules Utilitaires. D’autres points forts seront présentés dans les semaines à venir.

Le design de Volkswagen Véhicules Utilitaires met en scène de manière charismatique la technologie du pick-up premium. Les projecteurs matriciels à LED « IQ.Light » soulignent le caractère high-tech du nouvel Amarok.

Sur les traces du succès

Plus de 830 000 unités de l’Amarok ont été vendues à ce jour en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Océanie. Les points forts du pick-up premium à succès de Volkswagen Véhicules Utilitaires sont les suivants : des motorisations performantes, des charges utiles élevées, des fonctionnalités innovantes proposées de série et un design qui séduit, que ce soit sur route ou hors des sentiers battus. La marque originaire de Hanovre ne cesse de développer ses atouts grâce à sa nouvelle génération de véhicules. Le nouvel Amarok sera lancé à partir de fin 2022 dans les premiers pays, en version cabine double et quatre portes (DoubleCab), et sur certains marchés en version cabine simple et deux portes (SingleCab).

LED – Qu’est-ce que c’est en fait ?

Une « diode électroluminescente » (ou LED) est un composant semi-conducteur qui émet de la lumière lorsqu’il est traversé par un courant électrique dans le sens direct. L’élément central d’une LED est le cristal semi-conducteur, qui se trouve à l’intérieur d’une cavité réfléchissante. Sur le cristal semi-conducteur se trouvent deux couches de matériaux semi-conducteurs avec un déséquilibre d’électrons. À basse tension, ils se déplacent et l’énergie libérée crée des photons (éclairs lumineux). La puce LED émet ces flashs vers l’extérieur, et la cavité réfléchissante renforce la lumière sortante. Les avantages des LED sont les suivants : durée de vie importante, plus économe en énergie que les autres ampoules, rendement lumineux supérieur, petite taille, configuration flexible.