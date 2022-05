Transition écologique : Audencia renforce ses engagements auprès du WWF France

Audencia et le WWF France reconduisent leur collaboration étroite pour 3 années supplémentaires. Objectif ? Poursuivre leurs avancées en matière d’intégration des enjeux sociaux et écologiques au sein des formations et de l’ensemble des activités de l’école.

Dès 2010, Audencia était la toute première école à signer un partenariat stratégique avec le WWF, consciente de la nécessité de joindre leurs forces pour sensibiliser étudiants et salariés face à l’urgence d’agir pour le climat. Douze ans et de nombreux développements à impact positif plus tard, les deux acteurs poursuivent leur collaboration pour 3 années supplémentaires. Trois volets concentreront leurs efforts : l’enseignement, l’exemplarité, et les relations entreprises.

Former tous les étudiants à la transition écologique et sociale

Après le lancement de Gaïa, l’école d’Audencia dédiée au management de la transition écologique et sociale, l’année 2022 verra l’aboutissement du projet ClimatSup Business, réalisé avec The Shift Project. A l’issue de 13 mois durant lesquels l’école aura été cas d’étude pour auditer toutes ses formations, le think-tank publiera en accès libre son rapport final, en novembre. Le WWF participe activement au groupe de travail. Audencia pourra ensuite s’appuyer sur ce référentiel de connaissances et de compétences pour chacune de ses filières métiers, et sur un plan d’actions précis pour pousser encore plus loin l’intégration de la responsabilité sociale et environnementale au sein de tous ses programmes, en formation initiale et en formation continue. Elle se veut ainsi fer de lance d’une tendance qui doit s’accélérer pour l’ensemble des acteurs de l’enseignement, public et privé.

Le WWF renforcera sa participation au sein des programmes et formations aux entreprises, et participera à des conférences de sensibilisation des étudiants, dès la première année.

Sensibiliser par l’exemple sur tous les campus

Le WWF France intègre le nouveau Comité stratégique RSE d’Audencia qui valide et suit la démarche RSE de l’école. Après avoir beaucoup travaillé sur la réduction des plastiques inutiles et les consommations d’énergie, l’un des grands chantiers à venir concerne la stratégie bas carbone de l’école. Il s’agit d’intégrer les enjeux carbone dans la gestion des campus, dans la mobilité des salariés et des étudiants et dans l’ensemble des achats réalisés par l’école. On peut citer la refonte totale de la boutique en ligne en collaboration avec le WWF, pour rationaliser l’offre de produits dérivés d’Audencia et ne proposer que des produits utiles et éco-conçus.

Audencia signera également la Charte « Les engagements éco-responsables des organisateurs d’événements » pour son événement sportif annuel, le Triathlon Audencia – La Baule.

Renforcer les liens avec les entreprises

Afin d’avoir un meilleur impact auprès des entreprises partenaires d’Audencia et du WWF, les deux entités poursuivront leur collaboration dans l’organisation des Rencontres annuelles WWF Entreprises, avec de nombreuses tables rondes et ateliers d’échange de bonnes pratiques. Par ailleurs, la Chaire Impact Positif d’Audencia et le Club Entreprendre pour la Planète du WWF vont renforcer leur coopération pour encourager les PME et TPE à s’engager pour la transition écologique. Enfin, le WWF s’impliquera également dans le travail conjoint d’Audencia avec l’ADEME sur les contrats à impact, via sa Chaire Finance pour l’Innovation.

À propos du WWF France

Le WWF est l’une des toutes premières organisations indépendantes de protection de l’environnement dans le monde. Avec un réseau actif dans plus de 100 pays et fort du soutien de 6 millions de membres, le WWF œuvre pour mettre un frein à la dégradation de l’environnement naturel de la planète et construire un avenir où les humains vivent en harmonie avec la nature, en conservant la diversité biologique mondiale, en assurant une utilisation soutenable des ressources naturelles renouvelables et en faisant la promotion de la réduction de la pollution et du gaspillage.

Depuis 1973, le WWF France agit au quotidien afin d’offrir aux générations futures une planète vivante. Avec ses bénévoles et le soutien de ses 220 000 donateurs, le WWF France mène des actions concrètes pour sauvegarder les milieux naturels et leurs espèces, assurer la promotion de modes de vie durables, former les décideurs, accompagner les entreprises dans la réduction de leur empreinte écologique et éduquer les jeunes publics. Mais pour que le changement soit acceptable il ne peut passer que par le respect de chacune et chacun. C’est la raison pour laquelle la philosophie du WWF est fondée sur le dialogue et l’action.

Plus d’informations sur : www.wwf.fr

À propos d’Audencia

Fondée en 1900, Audencia se positionne parmi les meilleures Ecoles de Management européennes. Elle est accréditée EQUIS, AACSB et AMBA. Première Ecole de Management en France à adhérer à l’initiative Global Compact des Nations Unies, également signataire de leurs Principles of Responsible Management Education, Audencia s’est très tôt engagée à former et accompagner des managers innovants et responsables, dotés de compétences hybrides, qui contribuent positivement aux grands enjeux auxquels nos organisations, nos sociétés et notre planète, sont confrontées. Audencia a également créé Gaïa, la toute première école au sein d’une business school dédiée à la transition écologique et sociale. En co-création avec ses parties prenantes, Audencia produit et diffuse des connaissances qui ont un impact sur la littérature scientifique, le contenu de ses formations, les pratiques des entreprises et la société dans son ensemble. Elle contribue ainsi aux trois défis majeurs suivants : la création et l’utilisation de technologies et d’informations responsables, la définition et l’adoption d’approches managériales favorisant des organisations et des sociétés inclusives et la conception et la mise en œuvre de modèles d’affaires et de développements soutenables. Audencia propose des programmes en management et en communication allant du bachelor au doctorat. Elle a signé des accords avec plus de 300 institutions académiques à l’étranger, et plus de 180 entreprises nationales et internationales. Elle accueille plus de 6700 étudiants, dispose d’un corps professoral de 148 enseignants-chercheurs et d’un réseau de plus de 30 000 diplômés.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet : www.audencia.com