Grippe aviaire H5 : David Clarinval approuve la levée partielle des mesures préventives introduites en novembre 2021

Le virus de la grippe aviaire hautement pathogène H5 a été détecté en Belgique et dans les pays voisins en novembre dernier. Afin de protéger nos volailles contre cette maladie hautement contagieuse et mortelle pour elles, le ministre fédéral de l’agriculture David Clarinval avait alors décrété la période à risque accru et pris plusieurs mesures préventives tant pour les professionnels que pour les détenteurs particuliers. Vu que la menace d’infection par la grippe aviaire a fortement diminué ces dernières semaines, ces mesures peuvent désormais être partiellement levées. Ainsi, le confinement des volailles ne sera plus obligatoire à partir du samedi 14 mai prochain.

Cependant, la vigilance reste de mise : le virus de la grippe aviaire est toujours présent chez les oiseaux sauvages dans notre pays et dans les pays voisins et les experts craignent qu’il continuera à circuler pendant l’été.

Toutefois, la situation sanitaire s’est considérablement améliorée depuis la fin de la migration printanière des oiseaux sauvages. Plus aucune contamination par la grippe aviaire n’a été détectée chez les volailles ces 5 dernières semaines et chez les oiseaux sauvages ces 3 dernières semaines.

Cette évolution permet d’adapter les mesures activées par le ministre de l’Agriculture David Clarinval. Dès lors, malgré le maintien de la période de risque accru, l’évolution des mesures applicables pour la période estivale est la suivante :

A partir du samedi 14 mai :

le confinement des volailles et oiseaux détenus par les détenteurs particuliers et les éleveurs professionnels est levé;

il n’est plus obligatoire d’abreuver les volailles à l’intérieur ou sous des filets ;

alimenter toutes les volailles à l’intérieur reste obligatoire.

Bien qu’il n’y ait plus d’obligation de garder les volailles à l’intérieur, l’AFSCA recommande toujours de placer les volailles sous filets afin d’éviter tout contact étroit avec les oiseaux sauvages.

La grippe aviaire en Belgique



Le virus hautement pathogène de la grippe aviaire qui a circulé de novembre 2021 à mars 2022 en Belgique, a été à l’origine de 6 contaminations chez des détenteurs professionnels et amateurs. Ces foyers et cas ont été détectés dans les communes de Alveringem (Flandre occidentale), Ravels (Flandre occidentale), Veurne (Flandre occidentale), Bocholt (Limbourg), Vrasene (Flandre orientale) et Meulebeke (Flandre occidentale). Dans les zones autour des foyers, des mesures supplémentaires ont été imposées afin d’empêcher la propagation du virus.

En outre, 83 cas de ce virus hautement pathogène ont été découverts chez des oiseaux sauvages dans différents endroits en Belgique depuis le 29 novembre 2021.

David Clarinval, le ministre fédéral de l’Agriculture : « Comme l’année dernière, les particuliers et les professionnels ont dû confiner leurs volailles et oiseaux pendant une longue période. Par conséquent, la levée de l’obligation de confinement ce samedi est une très bonne nouvelle, surtout pour les professionnels qui sont déjà confrontés à suffisamment de difficultés compte tenu du contexte économique actuel. »