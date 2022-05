L’Euro NordicWalkin’Vercors, une forte présence féminine !

Les 3, 4 et 5 juin, la 10e édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors se déroulera au cœur du Vercors, à Villard-de-Lans. Pour cette 10e année, plus de 3000 participants sont attendus pour participer au Rassemblement Européen de la Marche Nordique au rythme des rencontres, du partage et du sport. L’Euro NordicWalkin’Vercors est un évènement ouvert à tous, qui reste plus particulièrement prisé par les femmes qui représentent 56% des participants.

Une discipline d’origine féminine

C’est en 1966 que Leena Jääskeläinen, professeure de sport, a eu l’initiative d’intégrer des bâtons lors de ses cours de marche. La pratique de ce sport s’est ensuite développée grâce à l’équipe Finlandaise de Ski de Fond qui en a fait la promotion. La Marche Nordique est arrivée en France, au début des années 2000, grâce à la pionnière finlandaise Arja Meyer. Depuis, la Marche Nordique est devenue une véritable discipline sportive lorsque la délégation d’Etat a été obtenu par la FFA (Fédération Française d’Athlétisme) en 2009.

Aujourd’hui, les rassemblements de Marche Nordique tel que l’Euro NordicWalkin’Vercors sont des évènements très appréciés du public.

Un sport postpartum

La Marche Nordique est une activité douce qui peut permettre aux femmes, après un accouchement, de retrouver leur forme et leur silhouette tout en améliorant leur capacité cardiovasculaire et cardiorespiratoire. Grâce à cette pratique sportive tonifiante et de plein air, c’est un bien-être psychologique et physique garantie. De plus, la Marche Nordique peut être pratiquer avec son bébé, un véritable bienfait pour le capital santé des femmes enceintes et des mères. Cette discipline permet de se reconnecter avec la nature tout en se changeant les idées et en travaillant sa respiration.

Un sport adapté à toutes

La cible la plus représentée sur l’Euro NordicWalkin’Vercors est située entre 41 et 60 ans. En effet, la pratique de la Marche Nordique est facilement adaptable aux personnes de cette tranche d’âge, en recherchent d’un sport-santé non-traumatisant pour les articulations. Les bâtons de Marche Nordique aide également à travailler toutes les parties du corps, des bras jusqu’aux cuisses, ce qui promet une réelle efficacité. Pratiquer la Marche Nordique quotidiennement aide à brûler 20% de calories en plus que la marche simple. Avec de l’entrainement, la Marche Nordique développe également l’endurance, l’équilibre et la coordination tout en favorisant l’oxygénation du corps.

Un sport économique et accessible

La Marche Nordique peut être pratiquée en toute saison et dans tous types d’endroits, en ville ou à la campagne. Pour pratiquer, il est indispensable de s’équiper de manière adéquates. Il vous suffit d’avoir une bonne paire de bâtons et des chaussures appropriés. A cela, on rajoute une tenue adaptée aux conditions météorologiques et on est parti ! Plus d’informations sur la liste du matériel conseillé, ICI.

Des évènements grand public très appréciés.

En France, il existe trois grands évènements de Marche Nordique qui réunissent chaque année de nombreux marcheurs passionnés, du débutant au confirmé.

– L’Euro NordicWalkin’ Vercors du 03 au 05 juin 2022 au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors

– NordicWalkin’Lyon, du 15 au 16 octobre 2022 pour allier sport et tourisme

– NordicWalkin’Puy Saint Vincent en 2023 pour découvrir la Marche Nordique sur neige

Choisissez l’évènement qui vous correspond et tentez l’expérience !

Rendez-vous dans un premier temps, du 3 au 5 juin 2022 pour l’Euro NordicWalkin’Vercors !

Pour en savoir plus sur le programme de l’évènement, cliquez-ici.