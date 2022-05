Sortie d’un rapport alarmant de Handicap International sur la situation des personnes handicapées au Yémen

Alors qu’une trêve a été signée au Yémen le 2 avril dernier, Handicap International alerte sur la situation des personnes handicapées dans ce pays en proie à la guerre depuis 7 ans. L’association rendra public un rapport sur la situation des personnes handicapées le 24 mai prochain à l’occasion de la semaine annuelle de la protection des civils à l’ONU. Ce rapport, réalisé avec l’appui des associations locales, a été conduit sous la direction de Yasmine Daelman, responsable plaidoyer pour Handicap International au Yémen.

Le rapport en bref, la situation des personnes handicapées au Yémen

Avant le conflit armé, le nombre de personnes handicapées au Yémen était estimé à environ 3 millions. Selon le dernier Plan de réponse humanitaire (HRP), le nombre actuel est estimé à environ 4,5 millions, bien que l’on puisse s’attendre à ce que le nombre réel soit beaucoup plus élevé que cela, notamment en raison du conflit. Handicap International s’inquiète de cette augmentation exponentielle alors que les moyens de prise en charge font cruellement défaut.

Le conflit armé a accentué les deux grands problèmes auxquels faisait face les personnes handicapées au Yémen : l’absence de protection, et l’invisibilisation. En ce qui concerne les conséquences directes de la guerre, on compte un grand nombre d’amputations suite à l’utilisation massive d’armes explosives utilisées en zones peuplées (artillerie, frappes aériennes, mines, balles perdues…). Les traumatismes psychiques et les troubles psychosociaux ont également largement augmenté. Selon un rapport du CICR, environ 6 000 civils ont acquis un handicap à cause des hostilités armées, seulement un an après le début du conflit.

Les personnes handicapées font partie des populations les plus durement touchées par le conflit qui se déroule actuellement au Yémen. Elles sont particulièrement affectées par les destructions d’infrastructures comme les hôpitaux, qui ont conduit à un accès drastiquement restreint aux services de santé et à l’aide humanitaire. En parallèle, les ressources disponibles pour ce groupe ont considérablement diminué au cours des sept dernières années. L’ONG yéménite Mwatana for Human Rights, a notamment reporté la suspension des activités de plus de 300 ONG locales qui fournissaient des services aux personnes handicapées, dans les domaines des soins, de la formation et de la réhabilitation.

Yasmine Daelman

Yasmine Daelman est responsable plaidoyer pour Handicap International au Yémen et est basée dans la ville d’Aden depuis plus d’un an. Son travail vise à documenter l’évolution de la situation humanitaire et du conflit au Yémen, tout en formulant des recommandations basées sur notre expertise de terrain auprès des décideurs politiques et diplomatiques internationaux. Arabophone, Yasmine Daelman est, de par ses études, spécialiste du Moyen-Orient, avec une expérience de travail sur et dans la région depuis près de 10 ans.

Yémen, une situation humanitaire alarmante

Depuis 7 ans, le Yémen est plongé dans l’une des plus grandes crises humanitaires au monde. Le conflit qui touche le pays depuis 2015 a déjà fait plus de 370 000 victimes civiles selon un rapport des Nations Unies. De nombreuses infrastructures publiques ont été détruites, ce qui empêche l’accès des populations à des services de base. La pauvreté et le sous-développement continuent d’augmenter et environ 80 % des Yéménites vivent désormais sous le seuil de pauvreté. En 2022, on estime à plus de 23 millions le nombre de personnes dans le besoin. Parmi eux, un tiers ont un besoin aigu d’aide humanitaire. En outre, 17, 4 millions de personnes sont confrontées à une très forte insécurité alimentaire.

A propos de Handicap International

Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près de 40 ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.