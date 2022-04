Tournée Musique sacrée : Cinq concerts en Pays de la Loire du 17 mai au 19 juin

Une tournée inédite dans 5 villes de la région

La Maîtrise de la Cathédrale de Nantes et son Jeune Choeur donneront un concert à Nantes et poursuivront leur route à la rencontre des publics, à Laval, Angers, Le Mans et Luçon. Avec un répertoire riche, accessible à tous de Fauré, Messager Caplet et Ropartz, les concerts de cette tournée inédite sont l’occasion, dans chaque ville, d’inviter des chœurs locaux pour des représentations uniques.

André Messager, Gabriel Fauré… des chefs d’œuvre à vivre et à partager

Les jeunes chanteurs de la Maîtrise de la Cathédrale de Nantes prennent la route aux côtés des ensembles professionnels régionaux le Quatuor Liger, la harpiste Lucie Berthomier, l’organiste Mickaël Durand, ainsi qu’un ensemble à vents pour vivre et partager l’expressivité colorée d’œuvres d’André Messager, Gabriel Fauré, de Caplet et Ropartz. Une proposition musicale aux teintes impressionnistes mêlant voix, cordes, flûte, hautbois, clarinette, orgue et harpe.

À noter : Soutenue par la Région Pays de la Loire, cette tournée est proposée en partenariat avec la Fondation du Patrimoine : les bénéfices seront reversés à La Fondation du Patrimoine en faveur de la reconstruction du Grand Orgue de la Cathédrale de Nantes, ravagé par les flammes en 2020.

« Cette tournée est un temps fort exceptionnel : ensemble partageons ces magnifiques pages de musique et agissons pour la sauvegarde de notre patrimoine », Étienne Ferchaud, directeur artistique.

5 dates pour des concerts uniques dans les cathédrales de la région



NANTES mardi 17 mai, 20h30

Chapelle de l’Immaculée

LAVAL samedi 21 mai, 20h30

Cathédrale Ste Trinité de Laval, avec la Maîtrise de la Cathédrale de Laval

ANGERS dimanche 22 mai, 16h00

Cathédrale St Maurice d’Angers, avec la Maîtrise des Pays de la Loire

LE MANS samedi 18 juin, 20h30

Cathédrale St Julien, Le Mans

LUÇON dimanche 19 juin, 16h00

Cathédrale Notre Dame de l’Assomption, avec la Maîtrise de Sainte Ursule