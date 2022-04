Les particuliers employeurs au quatrième trimestre 2021

Au quatrième trimestre 2021, la masse salariale de l’emploi à domicile diminue de 1,7 %, après avoir augmenté au trimestre précédent (+ 3,2 %). Cette évolution résulte de la baisse du volume horaire déclaré (- 2,8 %) tandis que le taux de salaire horaire moyen augmente (+ 1,1 %).

Sur un an, la masse salariale nette de l’emploi à domicile progresse de 2,8 %, avec un volume horaire stable (+ 0,1 %). Par rapport au quatrième trimestre 2019, dernier point de référence avant la crise, la masse salariale de l’emploi à domicile progresse de 3,4 %, portée par la hausse de 5,0 % du taux de salaire horaire, le nombre d’heures déclaré affichant quant à lui une diminution de 1,5 %.

Sur le champ hors garde d’enfant, la masse salariale nette et le nombre d’heures diminuent respectivement de 1,5 % et de 2,5 % au quatrième trimestre 2021 (après + 3,0 % et + 2,5 %). Par rapport au dernier trimestre 2019, la masse salariale est en hausse de 4,5 %.

La masse salariale de la garde d’enfant à domicile baisse de 3,2 % sur le trimestre (après + 4,2 %) et est inférieure de 4,8 % à son niveau d’avant-crise.

La masse salariale nette déclarée par les employeurs des assistantes maternelles repart à la hausse ce trimestre (+ 1,1 % après + 0,0 % et + 0,6 %). Elle progresse de 2,2 % sur un an et de 0,3 % par rapport au quatrième trimestre 2019.

Au total, la masse salariale versée par les particuliers employeurs diminue de 0,5 % au quatrième trimestre 2021, portant à 2,5 % la progression sur un an et à 2,0 % la hausse par rapport au dernier trimestre 2019.

Néanmoins, l’évolution de la masse salariale ne reflète pas tout à fait celle de la rémunération effective des salariés des particuliers employeurs. En effet, ces salariés ont pu bénéficier du dispositif d’activité partielle pour les heures non effectuées déployé durant la crise (cf. encadré 1). Essentiellement utilisé au premier semestre 2020 et ayant pris fin au 31 octobre 2021, ce dispositif n’a désormais que peu d’impact sur l’évolution de la masse salariale des particuliers employeurs : l’intégration du montant des indemnités d’activité partielle ne modifie pas le glissement trimestriel de la masse salariale (corrigée de ces indemnités) et porte le glissement annuel à + 2,4 % (contre + 2,5 % hors ces indemnités).