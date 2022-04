Le Groupe IGS et Capgemini s’associent pour engager de nouveaux talents dès la rentrée prochaine

L’école IGS-RH Toulouse lance avec Capgemini une formation en alternance sur mesure pour recruter les futurs managers en charge des opérations de recrutement dans le secteur des technologies de l’information en septembre 2022.

Engager des talents aujourd’hui est un axe stratégique indispensable dans ce monde des métiers du recrutement sur le secteur IT (Le secteur des technologies de l’information).

Le marché du numérique est très dynamique, avec une demande croissante pour les projets de transformation digitale par les entreprises, et une attirance de plus en plus forte pour ces nouveaux métiers. Cette demande provient des ESN (Entreprises des Services du Numérique) et des grandes organisations évoluant sur tous les secteurs économiques (industrie, banque, aérospatial, grande distribution, etc.) mais aussi des startups. En France, près de 232 000 postes seront à pourvoir d’ici 2027 dans le secteur du numérique.

La professionnalisation des recruteurs dans le domaine IT devient un enjeu majeur dans un écosystème très concurrentiel. C’est pourquoi l’école IGS-RH Toulouse et Capgemini lancent à la rentrée prochaine la formation « Responsable en gestion des Ressources Humaines Spécialisation IT Talent Acquisition », un cursus en full distanciel dédié aux futurs managers RH en charge des opérations de recrutement. Ils doivent faire preuve d’agilité pour accompagner le changement.

Un parcours consacré à l’attraction, l’acquisition et la fidélisation des talents doublé d’une spécialisation IT/métiers de l’ingénierie permettra aux futurs diplômés de mettre en perspective et d’anticiper les enjeux de ce secteur en mutation.

Les vingt-cinq apprenants sélectionnés dans toute la France pourront accéder à un poste en CDI au sein de Capgemini à l’issue de cette formation de 18 mois.

À propos du Groupe IGS : fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à but non lucratif (loi 1901), qui a pour vocation la formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans 8 filières de compétence et d’expertise métiers. Cet acteur majeur de la formation de l’emploi et du développement du savoir- faire et savoir être bénéficie d’une triple implantation à l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris, Lyon et Toulouse). Fort de ses 45 ans d’innovation pédagogique, le Groupe IGS propose plus de 200 programmes de Bac à Bac+8. Il forme chaque jour 15 000 personnes dont 8 600 apprentis et contrats en alternance. Chaque année, les diplômés rejoignent un réseau de 74 000 alumni dont 19 000 dans la fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Le Groupe IGS accompagne les hommes et les entreprises dans la réussite de leurs projets professionnels grâce à un éventail de formations unique en France par sa richesse et sa diversité avec des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État. Le Groupe IGS possède 4 laboratoires de recherche, 3 incubateurs et 1 tiers lieux pédagogiques incluant Learning lab et fab lab. www.groupe-igs.fr