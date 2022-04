La 10e édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors se déroulera du 3 au 5 juin 2022, au cœur du Massif du Vercors, à Villard-de-Lans. Pour cette 10e édition, le Rassemblement Européen de la Marche Nordique propose à ses participants, amateurs ou confirmés de faire le plein de festivités lors de ce week-end 100% Marche Nordique.

Venue des pays du nord et s’étant répandue dans le monde entier, la Marche Nordique séduit un public enjoué et de plus en plus nombreux. La Marche Nordique s’exerce en plein air et de manière conviviale. Ce sport consiste à marcher avec des bâtons de marche spécifiques.

Considérée comme une excellente activité de bien-être, la Marche Nordique est non traumatisante pour les articulations et bénéfique aussi bien pour le corps que l’esprit !

L’Euro NordicWalkin’Vercors, un véritable festival

Le temps d’un week-end, au centre du village de Villard-de-Lans, plus de 3 000 participants sont attendus pour fêter cette 10e édition. L’occasion pour les marcheurs de découvrir ce sport-santé à travers de nombreuses activités et animations :

– 5 parcours de Marche Nordique, (9km, 11km, 13km, 17km, 24km) accessibles à tous,

– Une Marche Nordique Nocturne de 11km,

– Une Marche Nordique Chronométrée de 11km,

– Un Salon de la Marche Nordique, où il sera possible de découvrir des acteurs du sport-santé, des producteurs locaux et des marques de l’outdoor,

– Des conférences et ateliers pour échanger sur des sujets variés,

– Le traditionnel grand défilé des régions et pays ainsi qu’une soirée musicale.

Découvrez plus d’informations sur le programme de l’évènement en cliquant ICI.

Les bâtons officiels, NordicWalkin® by Wanabee

Depuis quelques années, l’Euro NordicWalkin’ Vercors s’est associé à Go Sport pour proposer à ses participants une gamme de bâtons officiels, NordicWalkin® by Wanabee. Tout au long du weekend, il sera possible de tester les bâtons sur les parcours et de repartir avec, s’ils en sont satisfaits. Afin de contenter tous les marcheurs, la gamme de bâtons est composée de trois modèles différents : Nordic 30, Nordic 60 et Nordi 90.

Consultez l’intégralité des informations de la gramme de bâtons officiels NordicWalkin® by Wanabee en cliquant ICI.

Le processus d’inscription

Les inscriptions pour la 10e édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors sont ouvertes jusqu’au 29 mai 2022.

L’évènement fonctionne tel un festival avec un Pass Euro NordicWalkin’Vercors à 14€ qui comprend des cadeaux souvenirs et l’accès à de nombreuses animations. Les participants complètent ce pass par des options, allant de 10€ à 20€, pour s’inscrire aux parcours qu’ils souhaitent marcher. Des tarifs spéciaux pour les groupes et les familles sont également proposés.

Plus de détails sur les tarifs en cliquant ICI.

Rendez-vous du 3 au 5 juin 2022 pour la 10e édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors !