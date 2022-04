L’ID. Buzz élu « Véhicule électrique de l’année » lors des Electric Awards Top Gear 2022

Le nouveau Volkswagen ID. Buzz a été élu Véhicule électrique de l’année lors des prestigieux Electric Awards Top Gear 2022. Ce dernier, qui sera commercialisé plus tard dans l’année, a été récompensé pour son style emblématique, inspiré du design original du Volkswagen T1. La haute qualité et les capacités de conduite réactive ont également été salués.

Les journalistes ont souligné les dimensions de l’ID. Buzz, qui offre beaucoup d’espace intérieur : en particulier le volume de coffre, deux fois plus spacieux que celui d’un SUV standard. Ollie Marriage, responsable des tests automobiles chez Top Gear, a déclaré : « Les personnes qui prétendent avoir une Van Life active conduisent un SUV, celles qui ont vraiment la Van Life conduisent un combi Volkswagen. Toutes les personnes que nous avons rencontrées ont adoré le fait que la marque ait retrouvé son mojo, et ont trouvé l’ID. Buzz léger, frais et dynamique. C’est la raison pour laquelle nous l’avons désigné véhicule électrique de l’année. » L’ID. Buzz est le premier véhicule 100% électrique de la marque Volkswagen Véhiculaires Utilitaires. Construit sur la plateforme modulaire électrique (MEB), l’ID. Buzz a été entièrement conçu comme un modèle purement électrique. Il sera disponible au lancement en version cinq places ou en version fourgon ID. Buzz Cargo.

Cian O’Brien, Directeur de Volkswagen Véhicules Utilitaires et lauréat du prix, a déclaré : «Nous entreprenons un important processus d’électrification, et le très attendu ID. Buzz marque le début de cette aventure palpitante. Pouvoir lancer un véhicule au design cool , et dont la durabilité est au cœur de la conception, est un excellent moyen de montrer à nos clients qu’ils peuvent continuer à faire ce qu’ils aiment, à voyager là où ils veulent, tout en ayant un impact positif sur l’environnement. À la veille de son lancement il n’y a pas de meilleure façon pour l’ID. Buzz de célébrer son arrivée qu’en recevant le très prestigieux prix du Véhicule électrique de l’année décerné par Top Gear.».