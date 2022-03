LE MIRAGE 4* HÔTEL & RESTAURANT à Bormes-les-Mimosas Ouverture Juin 2022

Installé à flanc de colline, tourné vers la mer face au panorama spectaculaire offert par les Îles d’Or, le Mirage rouvre ses portes après plusieurs mois de travaux. À l’écart de l’agitation estivale, cet hôtel à la fois luxueux, simple et chaleureux offre une expérience unique à Bormes-les-Mimosas.

Un hôtel unique à Bormes-les-Mimosas

Le Mirage, c’est une histoire famille… et surtout un tout jeune propriétaire, qui a souhaité insuffler une vie nouvelle à cet hôtel emblématique de Bormes-les-Mimosas, connu pour son calme et sa localisation unique. Adossé au verdoyant Massif des Maures, le Mirage offre une vue panoramique sur les îles d’Hyères.

Suspendu entre ciel et mer, le Mirage surplombe le village. Ici, le temps semble ralentir, tout s’apaise.

Dans cet hôtel à la décoration subtile niché au cœur d’une végétation luxuriante – bougainvillées, eucalyptus, agaves, mimosas, oliviers, orangers et palmiers -, l’illusion d’un « ailleurs » hors du temps est parfaite.

Une demeure au luxe raffiné où il fait bon vivre

Cette grande demeure tournée vers la mer offre un charme suspendu. Pensée pour la villégiature, elle offre 35 chambres qui ouvrent toutes sur le spectacle flamboyant de la mer et des îles, Le Levant et Port-Cros, qui font face à la côte.

Avec sa terrasse et son bar extérieur, point central de l’hôtel, le Mirage a été pensé comme un lieu à vivre à toute heure du jour.

Entièrement rénové, l’hôtel rouvre ses portes en juin 2022, après plusieurs mois de travaux.

À Table

L’offre de restauration est adaptée à la philosophie du Mirage, un lieu « à vivre » du matin au coucher du soleil, que l’on n’a parfois tout simplement pas envie de quitter. Petite faim ou dîner soigné, la restauration joue la carte de la fraîcheur et de la simplicité, avec de beaux produits locaux.

Toute la journée

Point central de la terrasse, le bar est un lieu de vie du matin du petit déjeuner jusqu’au dernier cocktail que l’on sirote après dîner, au bord de la piscine.

De 12h à 22h

On pourra se restaurer sur le pouce – tapas, salade César, burrata ou club sandwich, frites de patate douce – la carte privilégie la simplicité, avec ces produits frais et savoureux dont on aime se régaler l’été.

Marion Pouget, Cheffe du restaurant du Mirage et Adrien Bois, directeur de salle

Précédemment cheffe du Café Léoube, table du Château de Léoube, magnifique domaine viticole voisin, Marion Pouget est passée entre autres par les cuisines de la Brasserie Richer, dans le 9e arrondissement de Paris, du Mas du Langoustier sur l’île de Porquerolles.Fraîche, saine et de saison, la cuisine de Marion puise son identité dans son terroir méditerranéen, avec une priorité donnée à la simplicité et aux produits locaux. Véritable pays de Cocagne entre terre et mer, cette région maraîchère est généreuse en fruits et légumes, qui s’épanouissent sous le soleil. Marion Pouget s’inspire de cet univers de couleurs, d’odeurs et de saveurs qu’elle découvre auprès des petits producteurs et des fournisseurs chez lesquels elle se procure les fruits et les légumes, les produits de la pêche du jour qu’elle sublime en toute simplicité. Son plat signature ? Le ceviche de dorade à la provençale.

Hôtel LE MIRAGE

38 Rue de la Vue des Îles,

83230 Bormes-les-Mimosas

https://lemirage-hotel.com/