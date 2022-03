Santé animale : qru alimente sa croissance avec de la viande crue

Fondé en 2018, Qru s’est imposé comme le leader français des menus BARF sur-mesure, l’alimentation crue pour animaux domestiques. A l’origine de cette success-story, deux jeunes Grenobloises qui préparent une levée de fonds… et « nourrissent » de grandes ambitions.

Une alimentation saine pour un corps sain. Ce précepte, fondamental pour la nature humaine, l’est également pour nos animaux de compagnie. Un constat qui explique la réussite fulgurante de qru.

A l’origine de cette start-up fondée en 2018, Mégane Richez et Estelle Evieux, deux jeunes Iséroises propriétaires de plusieurs chiens. Leur concept : améliorer la santé de nos quadrupèdes en leur concoctant une nourriture équilibrée à base de viande crue. Une tendance en vogue outre-Atlantique.

Souvent appelée BARF (Biologically Appropriate Raw Food), cette alimentation crue repose sur le principe que les chiens et chats sont des carnivores. Une alternative aux sempiternelles croquettes, solution préconisée par des spécialistes de la santé animale. « Les croquettes classiques bourrées d’amidon ne constituent vraiment pas l’alimentation idéale. On ne nourrit pas des poules mais des carnivores ! Pour moi, la croquette s’assimile à la malbouffe pour l’homme. Il faut donc privilégier des rations comptant une large part de viande crue, le reste en légumes cuits pour les fibres et quelques compléments alimentaires comme la levure de bière pour avoir une flore bien dynamique et variée », explique le docteur May, vétérinaire à Faverges (Haute-Savoie).

Des menus sur-mesure

La jeune société grenobloise a mis au point un process efficace pour fournir aux animaux de compagnie cette alimentation recommandée. « De plus en plus de propriétaires, soucieux de la santé de leur animal, sont convaincus de l’intérêt du BARF. Mais la complexité de réaliser un tel régime rebute la plupart d’entre eux. L’idée était donc de leur fournir une alimentation faite maison, équilibrée, mais sans avoir besoin de faire eux-mêmes la préparation », sourit Mégane Richez.

Dans un premier temps, sur le site web (www.qru.pet), le propriétaire crée son compte et indique le profil de son animal (sexe, race, poids, âge…). En fonction de ses caractéristiques, le nutritionniste de qru peut alors concevoir des menus personnalisés et adaptés. Les rations sont ensuite préparées sur-mesure, à la main, dans un atelier de production spécialisé, avant d’être livrées une à deux fois par mois dans un réseau de points relais partenaires dotés de congélateurs financés par qru.

Des rations saines et équilibrées

Concrètement, chaque ration se compose d’au moins trois ingrédients : viande rouge (bœuf, porc) ou blanche (poulet, dinde, pintade, lapin), os charnus, abats (poumons, cœur…), fruits, légumes, huiles. « Certes, c’est un peu plus onéreux que les croquettes (environ 4 euros TTC par ration). Mais il faut tenir compte des économies induites. Fini les détartrages et les problèmes de peaux à répétition ! Les poils sont plus sains, on constate moins d’odeurs corporels et une meilleure haleine. Et puis, les animaux retrouvent le moral avec une alimentation riche, variée, aux vraies qualités gustatives », souligne Mégane Richez.

Quatre ans après son lancement, Qru affiche une santé de fer et une vitalité débordante. La start-up iséroise, qui emploie douze salariés, a déménagé pour s’implanter à Saint-Egrève, dans la banlieue de Grenoble. Dans ces locaux spacieux et fonctionnels, cinq préparateurs traitent en moyenne deux tonnes de viandes par semaine en provenance d’une dizaine de fournisseurs.

Plus de 3 500 rations livrées chaque semaine

Grâce à son réseau de soixante-dix points relais partenaires, qru parvient ainsi à livrer plus de 3 500 rations chaque semaine à près de 500 clients dans toute la France, dont environ la moitié en Auvergne-Rhône-Alpes. A la clé, un chiffre d’affaires de 50 000 euros par mois.

qru prépare une levée de fonds dans les 12 prochains mois de 600 K€ pour accélérer son développement et renforcer son maillage national. « La priorité consiste à étoffer rapidement notre réseau de points relais afin de pouvoir livrer plus de 5 000 rations par semaine. A plus long terme, notre ambition est d’atteindre les mille points relais à l’horizon 2025 pour s’imposer comme le leader du BARF personnalisé en France », confie Estelle Evieux, qui n’exclut pas d’exporter le savoir-faire de qru dans d’autres pays européens.