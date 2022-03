CYPE participe à deux évènements en France où elle présentera ses solutions BIM pour promouvoir une construction plus durable

CYPE sera présent à Paris pour deux des plus importants évènements professionnels du secteur du BTP liés à la durabilité, à l’efficacité énergétique et à l’utilisation de la technologie Open BIM. Plus précisément, CYPE participera à EnerJ-meeting le vendredi 31 mars et à BIM World 2022 les 5 et 6 avril, où elle présentera ses solutions pour rendre le secteur plus efficace sur le plan énergétique.

EnerJ-meeting est une journée professionnelle où les professionnels et les techniciens passent en revue les réglementations existantes et analysent les tendances du secteur français du bâtiment dans une perspective de durabilité. BIM World 2022 est le rendez-vous professionnel le plus important en France dans le domaine de la transformation numérique et de l’urbanisme.

L’entrée en vigueur, le 1er janvier dernier, de la réglementation RE2020 qui établit l’obligation de présenter un rapport technique sur le cycle de vie des bâtiments et comprend de nouvelles sections relatives à l’empreinte carbone des bâtiments neufs, sera le point commun des deux évènements.

C’est pourquoi les représentants de CYPE y montreront le flux de travail Open BIM proposé par la plateforme BIMserver.center et adapté à la RE2020 dans les applications ELODIE by CYPE et CYPETHERM RE2020, qui ont été développées en collaboration avec le CSTB.

Selon Yves Ménez, General Manager de CYPE France, ELODIE by CYPE résout de nombreuses limitations existantes chez les techniciens français en minimisant le temps consacré à l’analyse du cycle de vie et en permettant de commencer l’étude le plus tôt possible. En outre, le logiciel réalise une étude des exigences énergétiques et des émissions de CO2 selon les critères du label E+C-, du label BBCA ou par le biais d’une analyse générique du cycle de vie. L’application est également liée à la base de données INIES.

Lors de l’évènement BIM World 2022, CYPE expliquera également aux entreprises manufacturières comment elles peuvent intégrer leurs produits dans des projets BIM grâce au service Open BIM Systems. Avec ce service, l’entreprise de technologie est en mesure de développer des logiciels personnalisés et hautement spécialisés où les produits des fabricants sont définis avec des formats standard et ouverts, les rendant compatibles avec tout software de modélisation.

Données des évènements

EnerJ-meeting

Date : Vendredi 31 mars 2022

Lieu : Palais Brongniart Stand 7

Horaire : De 8 h 30 à 19 h 30



BIM World 2022

Date : Mercredi 5 et jeudi 6 avril 2022

Lieu : Paris Expo – Porte de Versailles Stand I10

Horaire : De 9 h 00 à 18 h 30