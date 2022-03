Virbac : Résultats annuels 2021

Grâce à la mobilisation constante des équipes Virbac pour la santé animale, dans un marché particulièrement dynamique, nous observons un chiffre d’affaires annuel de 1,064 milliard €, en progression par rapport à 2020 de +17,4% hors Sentinel (+13,9% à périmètre réel) par rapport à la même période de 2020. Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d’affaires est en progression de +18,4% hors Sentinel (+14,9% à périmètre réel). Toutes les zones sont en croissance organique à deux chiffres, reflet de la bonne dynamique du secteur et d’une très belle exécution de notre plan stratégique. En Europe, les principaux pays contributeurs à cette performance sont la France, les activités Export de la zone, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Benelux, l’Italie et l’Espagne portés par la très forte croissance des gammes pour les animaux de compagnie. En Asie-Pacifique, l’Inde a tiré la croissance de la zone, représentant environ 45% de celle-ci; l’Australie, la Nouvelle Zélande, l’Afrique du Sud, le Vietnam et la Chine contribuent également à la forte croissance de la zone. Aux États-Unis, l’ensemble des gammes ont soutenu la croissance, notamment les produits de spécialités, les gammes dentaire, dermatologie, les produits lancés dernièrement (Clomicalm, Itrafungol, Senergy et Stelfonta), et enfin le façonnage du Sentinel Spectrum pour Merck. En Amérique latine, le Brésil et le Mexique ont tiré la croissance. Enfin au Chili, la bonne performance du deuxième semestre nous permet d’afficher au final une croissance organique sur l’année. Sur le plan des espèces, l’activité animaux de compagnie est essentiellement portée par la remarquable croissance à deux chiffres des gammes de spécialités (dont Clomicalm, Movoflex, Stelfonta), petfood, antiparasitaires, dermatologie, dentaire et par le rebond de la gamme des vaccins pour chiens et chats par rapport à la même période de 2020. À noter que les ventes de Clomicalm et d’Itrafungol, produits acquis en mars 2021, et de la gamme de petfood US d’iVet, acquise en juillet 2021, ont représenté environ 14 millions € de ventes sur la période (soit 1,6 point de croissance du chiffre d’affaires). Le segment des animaux de production affiche également une notable croissance grâce notamment au secteur des ruminants.

Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions s’élève à 173,2 millions €, en très forte progression par rapport à 2020 (127,0 millions €). Cette amélioration s’explique surtout par la remarquable croissance de notre chiffre d’affaires, portée par des performances très solides dans toutes les zones et une bonne dynamique de marché. Elle est partiellement compensée par un rebond de nos dépenses notamment les dépenses de personnel liées à la forte activité, les dépenses commerciales en anticipation des lancements de produits et l’accélération de nos investissements en R&D. Á noter également, que ce résultat annuel bénéficie de la comptabilisation d’éléments exceptionnels à hauteur de 5,1 millions € (2,4 millions € de compensation nette des frais engagés en 2021, au titre de la poursuite des projets de R&D acquis au 1er trimestre 2021 auprès d’Elanco, et de la marge additionnelle sur les stocks transférés des produits Clomicalm et Itrafungol ayant bénéficié d’un coût des ventes à zéro dans le cadre de l’acquisition, et 2,7 millions € au titre de la reprise de provisions pour litige, devenues sans objet). L’ensemble de ces éléments représente un impact positif de 0,5 point sur le ratio de “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” sur “chiffre d’affaires” de la période.

Le résultat net courant (résultat net consolidé retraité des charges et produits non récurrents et de l’impôt non courant) s’établit à 117,8 millions €, en progression de 53,3% par rapport à 2020. Cette très forte amélioration de notre résultat net courant s’explique par les raisons données ci-dessus, en particulier l’excellente croissance de notre activité et la très bonne maîtrise de nos coûts, et ce malgré le rebond observé sur l’année 2021. À noter que notre résultat financier correspond à une charge de 8,5 millions €, en forte diminution par rapport à la même période en 2020 (charge de 10,4 millions €). Ceci s’explique par la baisse du coût de l’endettement net de 5,1 millions € résultant du remboursement de nos financements bancaires, suite à la cession de la gamme Sentinel; cette dernière est compensée par la dégradation du résultat de change à hauteur de 3,1 millions € du fait de la dépréciation du peso chilien face à l’euro et au dollar américain en 2021 en comparaison de la même période en 2020.

Le résultat net – Part du Groupe s’établit à 113,2 millions €, soit une baisse par rapport à l’année précédente (136,0 millions €), qui s’explique par la cession de Sentinel en juillet 2020.

Sur le plan financier, notre endettement net s’élève à -73,8 millions € à fin décembre 2021, contre -63,4 millions € à fin décembre 2020. Cette variation positive de notre trésorerie sur l’année s’explique principalement par une forte génération de cash, qui a permis de financer les dépenses d’investissements plus soutenues (courants et acquisitions dont le rachat des parts des minoritaires de Centrovet), des besoins en fonds de roulement plus élevés en 2021 compte tenu de la forte progression de notre chiffres d’affaires, et enfin le versement de dividendes au titre du résultat 2020.

Perspectives

Dans la continuité de l’exécution de notre plan stratégique, et sur un marché plus normalisé, nous anticipons, en 2022, une croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants comprise entre 5% et 8%. Tandis que le ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires», comme annoncé précédemment, devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants (avec un surinvestissement volontaire en R&D d’environ 1 point en pourcentage du chiffre d’affaires par rapport à 2021). Notre désendettement devrait se situer autour de 60 millions € hors dividendes, à périmètre et taux de change constants. Par ailleurs, il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d’un dividende net de 1,25 € par action au titre de l’exercice 2021.

Crise sanitaire de la Covid19

Nous continuons à faire face à des contraintes importantes au niveau de la production, logistique et de la fourniture de certains intermédiaires, ainsi que plus récemment aux impacts de l’inflation sur nos coûts.

Conflit entre l’Ukraine et la Russie

Nous sommes profondément touchés et attristés par tout ce qui se passe actuellement en Ukraine et le désastre humanitaire que génère cette guerre, et nous tenons à exprimer notre soutien à toutes les victimes. Au niveau de notre activité, nous sommes très faiblement exposés en direct à cette situation de crise, nos ventes vers la Russie et l’Ukraine représentant moins de 0,5% de notre chiffre d’affaires total. À noter que nous n’avons pas de filiale dans ces deux pays mais fonctionnons avec des distributeurs. Nous restons cependant vigilants et avons constitué une équipe interne pour suivre la situation de près, et les éventuelles conséquences indirectes pour notre Groupe, en particulier en ce qui concerne les coûts de l’énergie (en très forte augmentation), et de certaines matières premières.