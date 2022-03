La technologie et l’exceptionnel dans une nouvelle dimension

Quelques semaines avant sa présentation en avant-première mondiale et à l’occasion de la conférence annuelle de BMW Group qui se tient aujourd’hui, Frank Weber, membre du directoire de BMW AG en charge du développement, présente les premiers détails de la nouvelle BMW Série 7. L’accent est mis sur les nouveaux points forts que sont la technologie à bord, sur le nouveau design de la face avant qui reprend le design emblématique de BMW et sur une expérience intérieure unique grâce à des fonctions numériques et des matériaux exclusifs. En avril, le constructeur présentera la BMW i7 entièrement électrique (consommation d’énergie en cycle mixte : 19,7 – 22,5 kWh/100 km selon WLTP ; émissions de CO2 : 0 g/km ; prévisions basées sur l’état de développement du véhicule à ce jour) et la nouvelle BMW Série 7.

Avec la BMW i7 entièrement électrique, BMW étend sa gamme de véhicules 100% électrique au segment exclusif de ses modèles haut de gamme. « La nouvelle BMW Série 7 est absolument révolutionnaire à tous les égards. Plus que tout autre modèle, la BMW Série 7 incarne la force d’innovation de BMW », déclare M. Weber. » La BMW i7, 100% électrique, est également la plus puissante de la famille des Série 7. Elle allie la meilleure expérience de conduite à l’expérience numérique ultime. Cela en fait le véhicule idéal pour les esprits avant-gardistes et responsables. »

Dans la BMW i7, les éléments de design typiques de BMW comme les doubles projecteurs arrondis et la calandre ont été complètement repensées pour obtenir un design moderne et distinctif. On retrouve cet esprit dans les projecteurs Cristal « BMW Iconic Glow » et le contour éclairé de la calandre, preuves du caractère exclusif de la nouvelle BMW Série 7.

Dans l’habitacle, la priorité est mise sur l’expérience utilisateur inédite créée par la nouvelle fonctionnalité « My Modes » et la dernière génération du système d’exploitation iDrive. « My Modes » permet au conducteur de personnaliser avec précision les comportements de conduite et l’ambiance intérieure de la voiture. En plus de l’écran « BMW Curved Display », un nouveau type de bandeau lumineux sur le tableau de bord et les portes offre un plaisir visuel et sensoriel aussi moderne qu’exclusif. La « BMW Interaction Bar » accompagne l’éclairage d’ambiance et dispose également de boutons de commandes. En outre, le nouveau toit panoramique en verre « Sky Lounge » accentue le sentiment d’espace, de modernité et de bien-être qui règne dans l’habitacle de la nouvelle BMW Série 7 grâce à des bandeaux lumineux à LED qui peuvent être réglés au gré de chacun.

L’arrière de la BMW i7 offre un niveau de confort exceptionnel et établit de nouvelles références en matière de divertissement en proposant une expérience cinématographique unique. Le « BMW Theatre Screen », qui se déploie sous le ciel de pavillon, est un écran ultra large de 31 pouces, un format d’affichage panoramique 32:9 et une résolution de streaming 8K. « Le BMW Theatre Screen » transforme la banquette arrière en un véritable salon de cinéma privé et unique où les passagers peuvent accéder à leurs programmes favoris grâce à une gamme de services de streaming variée. Tout cela en étant à bord des nouveaux modèles haut de gamme de BMW.