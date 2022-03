Faire rimer style et aventures : le MINI Countryman Édition Untamed

Avec sa polyvalence, son plaisir de conduire unique et son style distinctif, le MINI Countryman* s’est imposé comme une référence sur le segment des véhicules compacts premium. La nouvelle édition Untamed, d’ores et déjà disponible à la commande, met en exergue l’apparence robuste du plus grand modèle de la marque, tandis que son design exclusif et ses équipements spécifiques soulignent son élégance et sa polyvalence.

Le MINI Countryman Édition Untamed va plus loin que jamais en encourageant les passagers à s’aventurer au-delà des frontières de la ville pour explorer de nouvelles routes et de nouveaux horizons. La teinte de carrosserie exclusive Momentum Grey métallisée révèle les lignes saisissantes de cette édition spéciale, tandis que ses éléments de décorations extérieurs soulignent un caractère indompté – que l’on retrouve dans le nom de l’édition (« untamed » signifie sauvage). À l’avant, l’entourage inférieur de la prise d’air et les entrées d’air « air curtain » sont peints en Momentum Grey métallisé tout comme les éléments de garniture latéraux et arrière constitutifs du MINI ALL4 extérieur. Et un coup d’œil aux logos de la marque MINI sur le capot et le hayon révèle que les lettres et les éléments graphiques noirs sont également combinés à un fond de la couleur de la carrosserie.

Outre le toit et les coques de rétroviseurs extérieurs, les rails de toit et les fonds des projecteurs du MINI Countryman Édition Untamed sont également noirs. Le Piano Black extérieur, qui fait également partie de la dotation de l’édition, ajoute d’autres éléments de design noirs : l’entourage de la calandre, des projecteurs, des feux arrière, des ouïes latérales, des poignées de porte, des sorties d’échappement, du lettrage du modèle et, le cas échéant, des logos ALL4 sur les flancs.

Quatre bandes diagonales, chacune en Frozen Blue, au niveau de la partie inférieure des portes rappellent que cette voiture est prête à affronter n’importe quelle route ou chemin. Comme les seuils de porte, les ouïes latérales présentent un motif graphique inspiré d’un paysage de montagne et l’inscription « Untamed ». Ce même lettrage est également apposé sur les custodes. Les jantes en alliage léger de 18 pouces bicolores Untamed ont été développées exclusivement pour cette édition.

Des nuances de vert et de bleu inspirées de la nature dominent dans l’habitacle du MINI Countryman Édition Untamed. La couleur Highland Green exclusif est mariée à des surpiqûres contrastantes bleues et vertes sur les sièges sport avec sellerie cuir « Lounge » MINI Yours Untamed. La sellerie cuir « Lounge » MINI Yours Carbon Black est également proposée comme alternative gratuite. Le motif d’un paysage de montagne orne également le haut des sièges avant, au niveau des épaules, tandis que les garnitures de seuils de portes en Frozen Bluestone arborent également ce motif caractéristique. Ce dernier est sublimé par le lettrage « Untamed » rétroéclairé.

Les baguettes d’accentuation du tableau de bord et de la console centrale sont peintes en Frozen Blue métallisé, les baguettes décoratives de porte en Artic Silver métallisé et le pourtour des buses d’aération en Piano Black.

En outre, le MINI Countryman Édition Untamed présente des emblèmes avec un lettrage éponyme « Untamed » sur les sièges et l’insert du volant sport gainé cuir Nappa, des tapis de sol avec un motif de paysage en relief reprenant le style des seuils de porte et des inserts décoratifs surplombés d’un ciel de pavillon anthracite.

L’édition Untamed comprend également le Kit Éclairage, le MINI Excitement Package et les MINI Driving Modes. En complément des éléments précités, elle offre également l’accès confort, l’affichage tête haute, la commande électrique du hayon, le système de manœuvres automatiques avec radars de stationnement avant et arrière ainsi que le toit ouvrant panoramique.