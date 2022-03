Nouveau scooter électrique Yamaha NEO’s

Une mobilité urbaine facile, silencieuse et accessible à tous

Pendant de nombreuses décennies, Yamaha a été l’un des fabricants les plus actifs et les plus respectés sur l’important marché européen des scooters 50 cm³.À partir des années 1990, l’entreprise a produit certains des modèles les plus performants de l’industrie sous les marques Yamaha et MBK, y compris de véritables icônes comme le BW’s/Booster, l’Aerox/Nitro et le NEO’s/Ovetto.

Parallèlement à son activité principale de constructeur de moteurs à combustion interne, Yamaha consacre depuis plus de 30 ans des efforts considérables à la recherche et au développement de scooters électriques. En 1991, la société a présenté le Frog, son premier scooter électrique, au salon de l’automobile de Tokyo. Depuis lors, Yamaha n’a cessé de travailler au développement de véhicules de ce type et a lancé plusieurs modèles électriques dans divers pays asiatiques.

En 2022, le NEO’s de nouvelle génération est le premier scooter électrique « équivalent 50 cm³ » de Yamaha produit en série à destiné à être lancé sur le marché européen. Ce nouveau modèle abordable à zéro émission est prêt à jouer son rôle dans la transformation de la mobilité urbaine dans les villes européennes.

Un style universel et sportif

Le NEO’s a toujours été connu pour son style simple, universel mais attrayant. Le nouveau modèle électrique est doté d’une nouvelle carrosserie ingénieuse ; un style vertical et un porte-à-faux avant et arrière minimal donnent à ce nouveau scooter un caractère distinctif. L’habillage compact présente des formes douces et arrondies qui apaisent et donnent une sensation de facilité de conduite à ce scooter zéro émission ultra-silencieux.

Entourés de cerclages blancs qui leur confèrent un look frais, sobre et contemporain, les nouveaux phares à LED à double optique s’inspirent de la face emblématique du NEO’s originel. En plus de ses lignes esthétiques, le NEO’s est doté d’aspects pratiques qui font de lui un scooter urbain de premier plan. Les moulures en caoutchouc appliquées sur le contour intérieur donnent non seulement au NEO’s une apparence extérieure élégante, mais elles contribuent également à le protéger contre les chocs et les éraflures mineurs, tout en recouvrant diverses fixations pour apporter une finition plus élégante.

Le NEO’s est proposé en deux coloris simples et efficaces qui illustrent parfaitement son caractère discret mais fort : Milky White et Midnight Black. Dans les deux cas, une couleur Aqua dédiée, signature visuelle de Yamaha EV, apparaît sur le couvercle de la batterie et dans les logos 3D du NEO’s.

Unité d’alimentation YIPU (Yamaha Integrated Power Unit) : souple, silencieuse et efficace

Le nouveau NEO’s est entraîné par la dernière génération d’unité d’alimentation YIPU (Yamaha Integrated Power Unit) qui a été développée en utilisant les connaissances approfondies acquises par l’entreprise lors du développement de scooters électriques pionniers, notamment le Passol et EC-03 au cours des trois dernières décennies.

Au cœur de ce moyeu de roue compact à transmission directe se trouve un nouveau moteur électrique Brushless refroidi par air, à la fois souple et silencieux, mais aussi capable de produire un couple élevé et de fortes accélérations. L’une des principales caractéristiques de cette deuxième génération de YIPU est sa conception sans pignon très efficace qui réduit considérablement les pertes de puissance de transmission généralement associées aux pignons et aux courroies de transmission.

Un autre avantage important de la conception à transmission directe de Yamaha est qu’elle élimine pratiquement tout bruit mécanique pour un fonctionnement extrêmement silencieux et une conduite relaxante et agréable. Avec moins de pièces mobiles, les coûts de fonctionnement sont réduits au minimum. La conception innovante de l’unité YIPU fait également office de moyeu de roue arrière et intègre le système de freinage arrière. L’unité est montée directement sur la jante arrière.

Un bras oscillant unilatéral intègre l’unité de commande du moteur (MCU) qui régit la puissance de sortie et la jante arrière peut être facilement retirée pour remplacer le pneu en retirant cinq boulons. Malin, simple, économique et fiable, le nouveau NEO’s est un choix idéal pour tous ceux qui recherchent un scooter abordable zéro émission de nouvelle génération pour les déplacements quotidiens et la mobilité urbaine.

Batterie lithium-ion Yamaha amovible

Pesant à peine 8 kg et située sous la selle au centre du châssis, la batterie lithium-ion de 50,4 V/19,2 Ah fournit une puissance élevée à la roue arrière. Développée et produite en interne par Yamaha, cette batterie à haute densité énergétique offre une autonomie d’environ 37 km à pleine charge lors des tests WMTC catégorie 1 en mode STD et à une température de batterie de 25 °C. Fourni avec une batterie en équipement standard, le NEO’s est équipé d’un connecteur et d’un boîtier pour une deuxième batterie en option qui peut étendre l’autonomie à environ 68 km. On peut charger la batterie directement sur le NEO’s ou, de manière pratique, à la maison, puisqu’elle est amovible. Le NEO’s est fourni avec un chargeur de batterie portable dédié conçu pour être branché sur une prise domestique. La charge complète est donnée pour environ 8 heures.

Performances intelligentes de la batterie et du moteur

Le nouveau NEO’s est conçu pour atteindre une efficacité de fonctionnement optimale dans différentes conditions de conduite. Il est équipé d’une unité de commande du véhicule (VCU) ainsi que d’une unité de commande du moteur (MCU) conçues pour tirer toutes les performances de la batterie lithium-ion 50,4 V/19,2 Ah et du moteur électrique à transmission directe.

La VCU/MCU contrôle quand et comment chaque batterie est utilisée. Si la batterie est faible, la puissance de sortie sera automatiquement limitée, ce qui sera indiqué par un voyant « tortue » au tableau de bord. Lorsqu’une deuxième batterie disponible en option est installée, le système s’alimente sur celle-ci, soit lorsque le véhicule est à arrêté pour un temps court, comme en ville, soit automatiquement lors d’un trajet plus long.

Accélération rapide et contrôlable

L’association d’un moteur électrique à transmission directe très efficace monté dans le moyeu et de la batterie lithium-ion 50,4 V/19,2 Ah à haute densité énergétique de Yamaha offre un couple important pour des performances instantanées. Lors d’un départ arrêté ou dans le flux, les accelerations sont remarquables. Avec sa transmission sans embrayage et sans engrenage offrant des performances sans à-coups, le NEO’s est un scooter extrêmement efficace et facile à conduire qui convient parfaitement à un environnement urbain, théâtre d’arrêts et démarrages fréquents.

Yamaha a pris un soin particulier à la maîtrise de l’accélération du NEO’s. La réponse de l’accélérateur est soigneusement étudiée pour donner au pilote un contrôle précis dès le démarage. L’apport de puissance se fait en douceur dans des conditions de conduite lente, sans accélération inattendue, retard ou réaction « marche-arrêt » typique de certains scooters électriques.

Modes de conduite sélectionnables pour différentes conditions de conduite

Les pilotes du NEO’s peuvent choisir entre deux modes de conduite en fonction des conditions et de leurs préférences individuelles. Il est facile de changer de mode à la volée grâce au commutateur situé sur le guidon droit. Le mode STD fournit la puissance de sortie la plus élevée, soit 2,06 kW à 40 km/h. Il convient à une utilisation habituelle sur route classique. Le mode ECO vise à réduire la consommation de la batterie et convient mieux aux trajets plus longs où il est souhaitable de profiter d’une autonomie maximale. En mode ECO, la puissance maximale est réduite à 1,58 kW à 30 km/h et la vitesse de pointe est limitée à 35 km/h, tandis que la puissance de sortie est réduite sur toute la plage de vitesse pour prolonger l’autonomie de la batterie d’environ 38.5 km* à pleine charge.

*Recherche Yamaha. Ces données peuvent changer en fonction de l’endroit, du style de conduite et de la dégradation de la batterie.

Une mobilité urbaine douce, facile et silencieuse

Alors que de nombreuses villes restreignent ou même interdisent les moteurs à combustion, la transition vers des véhicules à zéro émission prend de l’ampleur et le lancement du nouveau NEO’s, abordable et accessible, donne à chacun la possibilité de se déplacer à l’aide d’un véhicule urbain habile et silencieux.

Ce n’est pas simplement l’absence d’un moteur à combustion avec son bruit d’admission et d’échappement qui rend le NEO’s si silencieux. L’utilisation du moteur électrique Brushless monté dans le moyeu à transmission directe de Yamaha élimine les bruits mécaniques associés aux pignons, à la transmission par courroie et aux chaînes, ce qui le rend exceptionnellement silencieux. Les résultats des tests de Yamaha montrent que le NEO’s électrique a été mesuré à 55 dB à 7 mètres, contre 71 dB pour son équivalent à combustion, ce qui en fait l’un des véhicules les plus silencieux sur la route.

Connectivité via l’application pour smartphone MyRide de Yamaha

Les pilotes de NEO’s peuvent rester connectés lorsqu’ils conduisent le NEO’s de nouvelle génération en téléchargeant l’application gratuite MyRide de Yamaha sur leur smartphone et en l’associant à l’unité de contrôle des communications (CCU) sur le scooter en utilisant simplement un code QR ou un numéro VIN.

Le tableau de bord LCD connecté comporte des icônes qui affichent des notifications en temps réel des appels entrants et des SMS provenant du smartphone de l’utilisateur, garantissant que chaque utilisateur du NEO’s puisse rester en contact avec ses amis, sa famille et ses collègues de travail. Les pilotes de NEO’s peuvent également partager leurs expériences de conduite avec d’autres utilisateurs de Yamaha MyRide, ainsi qu’exporter des informations sur les trajets et se connecter avec d’autres MyRiders pour voir des photos, comparer des itinéraires et découvrir de nouveaux lieux. Outre la connectivité, MyRide permet également au conducteur du NEO’s d’accéder à des informations techniques et de fonctionnement telles que la vitesse, l’accélération, l’état de la batterie du véhicule, le suivi de l’itinéraire, etc. L’application MyRide affichera l’état de charge et l’utilisateur pourra voir le niveau de charge de la batterie principale et de la deuxième batterie en option. Un localisateur de stationnement facilite la recherche du scooter et une alerte de dysfonctionnement informe l’utilisateur de tout problème technique nécessitant une attention particulière. En veillant à ce que chaque conducteur de NEO’s puisse rester connecté, MyRide fait de ce nouveau scooter électrique la solution de mobilité urbaine idéale pour tous, qu’ils aient déjà conduit un scooter ou qu’ils soient novices.

Tableau de bord LCD compact et facile à lire – Système sans clé Smart Key

Outre le compteur de vitesse, le compteur kilométrique et journalier ou l’horloge, le nouveau tableau de bord LCD compact affiche les niveaux de charge de la batterie principale et de la deuxième batterie en option, ainsi que des indicateurs de mode de conduite STD ou ECO et les icônes de connexion à l’application smartphone, les appels manqués et notifications d’email.

L’état de charge peut être visualisé sur la batterie elle-même ou sur le compteur lors de la charge de la batterie. Un indicateur de chargeur connecté est également présent. Les autres indicateurs comprennent une icône de tortue lorsque la puissance de sortie est limitée, un voyant de contrôle Smart Key et un indicateur « RUN » prêt à rouler. Le NEO’s est synonyme de commodité et de facilité d’utilisation. Son système sans clé Smart Key permet au conducteur d’utiliser le scooter simplement en gardant la Smart Key dans sa poche.

Confortable, agréable et facile à utiliser

Doté d’une position de conduite naturelle et droite avec une hauteur d’assise de 795 mm et d’un plancher plat spacieux, le NEO’s permet une conduite confortable et relaxante à un large éventail de propriétaires aux morphologies différentes.

En plaçant la batterie sous la selle plutôt que sous le plancher, l’équipe de conception de Yamaha a veillé à ce que le nouveau NEO’s dispose d’un grand espace pour les pieds, donnant aux pilotes, grands ou petits, la liberté d’adopter la position assise qui leur convient le mieux. Le généreux rembourrage de la selle et le triangle guidon/siège/marche-pieds soigneusement conçu créent une disposition ergonomique efficace qui assure un confort de conduite optimal et une bonne accessibilité des jambes au sol pour des démarrages et des arrêts en toute confiance.

Nouvelle conception de châssis haute résistance

Les ingénieurs de Yamaha ont développé un tout nouveau châssis pour le NEO’s électrique qui se compose d’un cadre à haute résistance conçu pour monter divers accessoires, notamment des bagages, un tablier, un support pour smartphone, etc.

La nouvelle fourche KYB est dotée de tubes intérieurs nickelés robustes pour une résistance accrue à la corrosion. Les spécifications durables du NEO’s le rendent idéal pour les citadins qui recherchent un moyen de transport simple, fiable et facile.

Nouvelles conception de roues moulées et pneus spéciaux à faible résistance au roulement

D’un design attrayant avec ses 10 bâtons et sa finition noire brillante, la roue avant légère de 13 pouces de diamètre est équipée d’un pneu de 110 de large pour une direction légère et une meilleure stabilité en virage. À l’arrière, le NEO’s est équipé d’une nouvelle jante moulée à basse pression qui est boulonnée directement sur le moteur électrique à transmission directe. L’ensemble de l’unité arrière est soutenu par un bras oscillant unilatéral. Pour une bonne traction et une bonne stabilité dans les virages, un pneu de 130 de large a été monté. Les pneus avant et arrière ont été spécialement développés pour le nouveau NEO’s et présentent une conception et une texture à faible résistance au roulement qui permettent de réduire l’utilisation de la batterie pour des performances et une autonomie optimales.

Rangement sous la selle

Avec une batterie installée, le compartiment de rangement sous la selle du NEO’s peut accueillir un casque jet. Même avec une deuxième batterie en option prévue pour une autonomie étendue, il y a encore de la place pour transporter des vêtements de pluie ou d’autres effets personnels.

Principales caractéristiques du NEO’s de Yamaha



Nouveau scooter électrique 2,5 kW accessible aux détenteurs de permis AM

Unité YIPU (Yamaha Integrated Power Unit)

Moteur électrique Brushless monté sur moyeu avec transmission directe

Bras oscillant léger avec unité de commande du moteur (MCU) intégrée

Accélération rapide et dosable

Position de conduite universelle pour toutes tailles et expériences

Batterie lithium-ion amovible 1 kWh 50,4 V/19,2 A, poids 8 kg, 225 x 375 x 105 mm

8 heures pour une charge complète avec un chargeur standard

Autonomie d’une seule batterie env. 37 km* – possibilité de brancher une deuxième batterie**

Modes de conduite STD et ECO

Agile, confortable et facile à utiliser

Rangement de 27 litres disponible sous la selle pour un casque jet ou une deuxième batterie

Style simple, compact et universel

Éclairage avant et arrière intégral à LED et clignotants à LED

Plancher plat spacieux

Barre de maintien en aluminium moulé sous pression

Jantes légères en alliage coulé de 13 pouces avec pneus à faible résistance au roulement

Fourche avant KYB avec tubes internes nickelés résistant à la corrosion

Jante arrière boulonnée sur le moyeu pour un changement de pneu plus rapide

Tableau de bord LCD compact et facile à lire

Connectivité avec la CCU du scooter via l’application pour smartphone MyRide de Yamaha

*WMTC catégorie 1 en mode STD

**Vendue séparément

Prix et disponibilité

Tarif : 3199 € TTC CEM

Le NEO’s sera disponible sur certains marchés européens à partir de l’été 2022.