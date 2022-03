L’ID. Buzz est en route : J-1 avant la Première Mondiale

Le suspense est à son comble : mercredi 9 mars à 19 heures, Volkswagen et Volkswagen Véhicules Utilitaires présenteront l’ID. Buzz à l’occasion d’une première mondiale digitale. L’ID. Buzz est, à ce jour, le membre le plus émotionnel de la famille ID. 100% électrique, transposant l’ADN du légendaire Volkswagen T1 de 1950 dans le futur avec un design unique, une technologie innovante et une durabilité progressive. Il sera lancé cette année en version cinq places et en version cargo.

Comme tous les autres modèles de la famille ID., ce véhicule polyvalent 100% électrique est basé sur la Plateforme Modulaire Électrique (MEB). Le centre de gravité bas du bloc-batterie installé à plat sous le plancher permet de conserver la position d’assise typique du Microbus et offre une grande agilité, beaucoup d’espace et de flexibilité ainsi qu’un habitacle spacieux. Outre son design unique, sa motorisation électrique efficace et son aspect durable innovant, l’ID. Buzz suit les principales tendances d’aujourd’hui. Doté des logiciels ID. les plus récents, d’un réseau intelligent de systèmes d’assistance et d’information et des mises à jour « over-the-air », il possède également les bases techniques des futures navettes autonomes qui seront utilisées pour des services de mobilité à compter de 2025.

L’attente est à son comble avant la première mondiale de l’ID. Buzz qui aura lieu le 9 mars à partir de 19 heures en live stream | Espace Média Volkswagen (volkswagen-newsroom.com).