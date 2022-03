e-POWER : la motorisation électrifiée de Nissan qui ne se branche pas

Exclusivité de Nissan et élément clé de la stratégie Intelligent Mobility de l’entreprise, la motorisation e-POWER est une approche unique de l’électrification qui rend la conduite quotidienne à la fois agréable et efficiente. Cette motorisation intégrera la gamme Qashqai d’ici la fin de l’été et amènera une nouvelle innovation sur le segment des crossovers, dont Nissan est le pionnier.

« En introduisant l’innovant système e-POWER sur le nouveau QASHQAI, Nissan apporte une nouvelle fois son esprit pionnier au segment des crossovers. Les clients adoreront la sensation de conduite d’un véhicule électrique sans contrainte de recharge. Le système e-POWER représente une étape importante dans la stratégie d’électrification de Nissan. » a déclaré Guillaume Cartier, Président de Nissan pour la région AMIEO.

Pourquoi e-POWER ?

Les recherches de Nissan ont montré que les clients européens de crossovers passent plus de 70 % de leur temps à conduire dans des environnements urbains et suburbains. Ces recherches montrent également que les consommateurs estiment qu’il est nécessaire de faire des compromis sur le plaisir de conduire afin d’opter pour des véhicules éco-responsables.

C’est pour répondre à cette tendance que Nissan a développé le système e-Power, qui a été spécialement adapté aux besoins des consommateurs européens. Il offre un rendement énergétique optimal et le plaisir de conduite électrique grâce à la combinaison de deux domaines d’expertise de Nissan : la technologie des batteries et des moteurs électriques, ainsi que celle du moteur à combustion interne à taux de compression variable.

Le système e-Power est une technologie idéale pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre le temps de recharger avec un câble mais qui, dans leurs trajets urbains ou suburbains quotidiens, souhaitent faire un premier pas dans leur transition vers un modèle 100 % électrique.

Une conduite 100% électrique

Le système e-POWER est composé :

– d’une batterie à haut rendement,

– d’un moteur essence 3 cylindres 1,5 litre turbo

à taux de compression variable générant 158 ch,

– d’un générateur,

– d’un onduleur,

– d’un moteur électrique de 140 kW.

La taille et la puissance de ce dernier sont similaires à celles des moteurs que l’on trouve dans les véhicules 100 % électriques de Nissan. Le moteur à essence génère de l’électricité qui est transmise via l’onduleur à la batterie ou directement au moteur électrique, ou aux deux à la fois, selon le scénario de conduite.

Ce qui fait l’originalité de cette motorisation, c’est que seul le moteur électrique entraine les roues. Le conducteur bénéficie donc en toutes circonstances de la réponse instantanée et linéaire propre à l’électrique. C’est ainsi une alternative attrayante pour les consommateurs.

Le système e-POWER du nouveau QASHQAI a été conçu pour offrir la même expérience de conduite agréable et fluide qu’un véhicule 100 % électrique, sans avoir besoin de le recharger.

Une technologie qui connait un grand succès au Japon

Le système e-POWER a été introduit pour la première fois au Japon en 2017 sur la Nissan Note, qui est ensuite devenue la voiture la plus vendue dans le pays en 2018.

Sur le nouveau QASHQAI, le système e-POWER a été spécialement adapté pour répondre aux exigences des automobilistes européens dans leur conduite quotidienne urbaine ou suburbaine. Dans la Note, la motorisation e-POWER s’appuie sur un moteur essence 3 cylindres 1.2 litres de 80 ch qui charge la batterie pour une puissance finale de 95 kW (129 ch). Le QASHQAI bénéficie d’une motorisation e-POWER plus généreuse avec un moteur essence 3 cylindres 1.5 litres turbo à compression variable de 158 ch, ce qui se traduit par une puissance électrique finale de 140 kW (190 ch).

L’avantage du système e-POWER est que le moteur essence fonctionne dans sa plage de régime optimale et à son meilleur taux de compression, ce qui offre une efficacité énergétique supérieure à celle d’un moteur à combustion interne traditionnel et des émissions de CO2 inférieures, ainsi qu’une conduite plus confortable car plus silencieuse. Sans oublier, évidemment, l’avantage crucial de l’impact minimal de l’e-POWER sur la qualité de l’air urbain.

Grâce à l’action du moteur électrique, le couple maxi est disponible instantanément, contrairement à un hybride classique avec lequel, par ailleurs, une sollicitation forte de l’accélérateur se traduit par une augmentation soudaine du régime et du bruit moteur. La réponse instantanée du système e-POWER offre une expérience de conduite unique et plaisante dans toutes les conditions.

Pour maximiser les performances, lorsque qu’une forte accélération ou une vitesse élevée sont demandées, l’unité de gestion de l’énergie du système e-POWER peut envoyer l’énergie générée par le moteur essence directement au moteur électrique, via l’onduleur, en appui de l’énergie qui vient de la batterie.

Lors des décélérations et des freinages, l’énergie cinétique est récupérée et envoyée à la batterie pour optimiser l’efficience.

« Nous savons que les clients potentiels du QASHQAI e-POWER passeront près des trois quarts de leur temps à conduire dans des environnements urbains et suburbains. Par conséquent, nous avons développé le système e-POWER pour qu’il fonctionne avec le maximum d’efficacité, d’efficience et de discrétion dans ces circonstances. Pour autant, nous n’avons fait aucun compromis sur les performances. L’accélération est instantanée, grâce à l’entraînement 100 % électrique des roues, et il n’y a pas de boîte de vitesses, ce qui évite toutes les interférences dans la délivrance de la puissance. » explique David Moss, Senior Vice President, Region Research & Development, Nissan Technical Centre Europe.

Un moteur essence efficient grâce à son taux de compression variable

Au cœur de l’e-POWER de Nissan se trouve le moteur essence 3 cylindres 1.5 litres turbo à compression variable de 158 ch qui a été développé spécifiquement pour ce système. Utilisée pour la première fois par Infiniti, la marque premium de Nissan, la capacité de compression variable du moteur à combustion interne permet d’offrir des performances et une efficience optimales, quelle que soit la charge du moteur. Lors de son lancement en 2018 avec Infiniti, il a été classé parmi les 10 meilleurs moteurs au monde par Ward’s, un cabinet de conseil automobile basé aux États-Unis.

La variation du taux de compression, entre 8:1 et 14:1, est obtenue par une modification de la longueur de la course du piston en fonction de la demande de puissance.

Lorsque la demande de puissance est faible, par exemple à vitesse constante avec une batterie bien chargée, le taux de compression se situera dans la plage la plus élevée, ce qui optimise la consommation et les émissions. En cas de forte demande de puissance, pour charger la batterie ou alimenter directement le moteur électrique, un taux de compression inférieur sera activé, ce qui maximisera la puissance du moteur. La transition entre les différents taux de compression est transparente, sans aucune intervention du conducteur.

« Le système e-POWER du QASHQAI est une technologie exclusive de Nissan qui place l’efficacité, le silence et le plaisir de conduite au premier plan de l’expérience du conducteur. En développant ce système pour l’Europe, nous nous sommes engagés à garantir que l’expérience de conduite ne soit en rien altérée pour les utilisateurs de QASHQAI e-POWER. Cette technologie – audacieuse, pionnière et innovante – offre le meilleur des deux mondes et le meilleur de Nissan tout en donnant la priorité au conducteur. » a ajouté David Moss.

Une expérience de conduite homogène

La clé du développement du système e-POWER pour le QASHQAI était la nécessité de s’assurer que l’expérience de conduite reste homogène et que le régime du moteur à essence soit cohérent avec la vitesse du véhicule. Les ingénieurs du Nissan Technical Centre Europe (NTCE), au Royaume-Uni et en Espagne, ont dans ce but développé un système appelé « Linear Tune ». Celui-ci gère le moteur essence et augmente progressivement son régime pour répondre aux besoins énergétiques à mesure que la voiture accélère, garantissant qu’il n’y a pas de « décalage » dans ce que les passagers ressentent entre les performances et le son. Un écart entre le régime moteur et la vitesse du véhicule est un phénomène pouvant déranger conducteur et passagers. Par exemple, une montée brutale du régime sans augmentation proportionnelle de la vitesse est perçue comme frustrante et « déconnectée » par les passagers. Le système « Linear Tune » de la motorisation e-POWER est l’antidote à cela.

Une conduite encore plus confortable avec l’e-Pedal Step

De même que la LEAF, le nouveau QASHQAI e-POWER bénéficie du tout nouveau dispositif de conduite avec une seule pédale appelé e-Pedal Step. Conçu pour éliminer les contraintes de la conduite urbaine où le conducteur déplace en permanence son pied entre l’accélérateur et le frein, le système e-Pedal Step lui permet d’accélérer et de freiner en utilisant uniquement l’accélérateur.

Lorsque le système e-Pedal Step est activé via l’interrupteur sur la console centrale, l’accélérateur fourni une accélération classique. Puis, dès que le conducteur relâche la pédale, e-Pedal Step freine le QASHQAI avec 0,2 g, suffisamment pour allumer les feux stop et réduire fortement la vitesse, sans aller tout à fait jusqu’à l’arrêt complet. Cela garantit que les manœuvres de stationnement à basse vitesse sont aussi fluides que possible. Les conducteurs du QASHQAI s’habitueront rapidement à « jouer » de la pédale d’accélérateur pour maintenir une progression fluide, garantissant une conduite urbaine plus intuitive et plus confortable.

Une gamme entièrement électrifiée

L’arrivée de la version e-POWER élargit le choix dans la gamme QASHQAI, les motorisations Mild-Hybrid 140 ch et 158 ch restant disponibles, fortes de leurs faibles consommations de carburant et émissions de CO2.

La troisième génération du crossover Nissan QASHQAI reste fidèle à la formule originelle : un design spectaculaire, une ambiance raffinée à bord, une technologie intuitive ainsi qu’un comportement routier dynamique, efficace et gratifiant pour le conducteur.

« Grâce à l’audacieuse technologie e-POWER de Nissan, nous pensons que les clients adoreront cette sensation de motorisation électrique, sans les problèmes d’autonomie. Ils prendront du plaisir à conduire le QASHQAI e-POWER qui leur permettra en outre d’être plus vertueux dans leur mobilité. Le QASHQAI e-POWER plaira aux conducteurs qui ne sont pas encore prêts à passer à un véhicule 100 % électrique, mais qui souhaitent être plus soucieux de l’environnement et profiter d’un vrai plaisir de conduite au quotidien. » a déclaré Arnaud Charpentier, Region Vice President, Product Strategy and Pricing, Nissan AMIEO.