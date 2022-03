Alfa Romeo F1 Team ORLEN et Hyland réalisent un partenariat sous le signe de la vitesse et de l’agilité

Hyland, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services de contenu, vient de signer un partenariat avec Alfa Romeo F1 Team ORLEN en Formule 1.

Aucune discipline ne porte autant d’importance à la vitesse que la Formule 1. Que ce soit sur la piste ou dans le monde de l’entreprise, la vitesse et l’agilité sont des avantages concurrentiels favorisant la performance. Le partenariat entre Alfa Romeo F1 Team ORLEN et Hyland a ainsi pour objectif d’apporter des avantages concrets et tangibles pour que cette équipe de pilotes F1 puisse prendre des décisions éclairées basées sur des données, avec l’agilité nécessaire à la nouvelle ère de la Formule 1.

La marque Hyland sera visible sur le côté extérieur du halo des voitures C42 de Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, ainsi que sur les murs du garage de l’équipe et d’autres propriétés de l’équipe.

Ed McQuiston, Executive Vice President and Chief Commercial Officer chez Hyland : « La Formule 1 est le fleuron du sport automobile, associant les meilleurs pilotes du monde à une technologie de pointe. Une équipe comme Alfa Romeo F1 Team ORLEN, qui concourt à ce niveau, connaît une croissance incroyable et une portée mondiale, tout comme Hyland. Cette similarité aux niveaux des ambitions et de l’ADN rend ce partenariat logique et fluide. Les entreprises modernes et performantes ont besoin de rapidité et d’agilité pour être compétitives. Pour Alfa Romeo F1 Team ORLEN, la performance se joue à une fraction de seconde près. Il en va de même pour Hyland. Ses clients s’appuient sur sa capacité à traiter automatiquement les informations issues de l’IA, permettant ainsi d’apporter les bonnes informations dans les bonnes mains au bon moment permettant et d’améliorer les performances et de dépasser la concurrence la plus féroce. »

Frédéric Vasseur, Team Principal d’Alfa Romeo F1 Team ORLEN : « Le monde de la Formule 1 repose sur la vitesse et l’agilité : non seulement sur la piste mais aussi dans les ateliers d’usine, où de nouveaux développements sont conçus et produits d’une course à l’autre. Cette philosophie agile est partagée par l’équipe Hyland. En appliquant des technologies et des solutions avancées pour prévoir, répondre et s’adapter à la vitesse du changement, Hyland nous aidera à franchir la prochaine étape comme il le fait pour tous ses partenaires. »

À propos d’Hyland

Hyland est un des fournisseurs leaders de services de contenu qui permet à des milliers d’entreprises d’offrir de meilleures expériences à leurs clients. Rendez-vous sur Hyland.com.