SEAT CODE déploie son logiciel de mobilité Giravolta dans six pays

Giravolta est la plateforme de mobilité multimodale de SEAT CODE, le centre de développement logiciel de SEAT S.A. Celle-ci poursuit sa croissance et est désormais disponible dans six pays européens : l’Espagne, l’Allemagne, l’Irlande, la Finlande, la Suède et la Grèce. Cette solution logicielle permet d’exploiter et de gérer les flottes de véhicules de manière 100 % numérique. Elle ouvre également les portes à une mobilité connectée et électrique aux entreprises et aux villes. Giravolta compte actuellement plus de 120 000 utilisateurs et gère 3 200 véhicules, dont des voitures, des motos, des vélos et des scooters. La plateforme prévoit d’atteindre 10 000 véhicules dans les prochains mois.

« Au même titre que l’électrification, le numérique représente l’une des principales transformations auxquelles l’industrie automobile se voit confrontée. Le développement de logiciels en interne est essentiel pour y faire face. Nous apportons la preuve que l’esprit de start-up de SEAT CODE et l’expérience d’un constructeur comme SEAT S.A., représentent le couple idéal pour l’avenir« , a déclaré David Powels, Vice-Président des Finances et de l’Informatique chez SEAT S.A.

Giravolta permet aux entreprises et aux administrations publiques d’avoir un contrôle complet sur leur flotte de véhicules, de compiler des données anonymes sur les utilisateurs afin d’évaluer l’efficacité, tout en réduisant les coûts et les émissions de CO 2 . Les utilisateurs disposent d’une application mobile afin de réserver le véhicule qu’ils souhaitent, mais aussi de l’ouvrir sans requérir la moindre clé physique.

« Faire le saut à l’international est une étape très importante pour SEAT CODE, qui commercialise aujourd’hui ses propres produits sous le nom de Giravolta. Grâce à cette plateforme, nous pouvons optimiser les flottes de véhicules des municipalités et des entreprises, réduire l’impact environnemental, mais aussi améliorer l’efficacité du trafic et le stationnement dans les villes », explique Carlos Buenosvinos, PDG de SEAT CODE.

Un logiciel « made in Barcelone«

L’année dernière, SEAT CODE a développé 65 projets pour SEAT S.A., mais aussi pour le Groupe Volkswagen, pour des entreprises tierces et des organismes publics. SEAT MÓ a été la première entreprise à utiliser Giravolta pour gérer sa flotte de véhicules en libre-service à Barcelone et à Hospitalet. Depuis, d’autres entreprises comme Esteve ont également choisi cette solution pour la mobilité de leurs employés avec des véhicules électriques.

De plus, Bleeper, le service de vélos en libre-service de Dublin, utilise également Giravolta pour gérer sa flotte de plus de 1 000 bicyclettes dans la ville.

En outre, les villes de petite taille et les villages profitent eux aussi des avantages de SEAT CODE. En effet, le plan MOBICO a été lancé en collaboration avec l’Association des Municipalités pour la Mobilité et le Transport Urbain (AMTU). Il s’agit d’un service d’autopartage qui facilite la location de véhicules électriques à la minute, afin de relier n’importe quel point de Conca d’Òdena à la capitale, Igualada. En plus de réduire la pollution et de libérer des places de stationnement, celui-ci permet aux habitants des villes les moins connectées de bénéficier d’une plus grande liberté de mouvement.

Deux ans à numériser SEAT S.A.

SEAT CODE est née il y a deux ans et compte actuellement plus de 200 professionnels de 16 nationalités différentes, principalement des ingénieurs logiciels, des spécialistes de la data, des experts en mobilité et des designers UX/UI (expérience et interface utilisateur).

En collaboration avec la zone de production de l’entreprise, SEAT CODE a mis au point un système de maintenance prédictive qui prévoit les éventuels incidents des robots sur la ligne d’assemblage. En outre, grâce à Giravolta, les employés de SEAT S.A. peuvent se déplacer plus efficacement entre les différents sites de l’entreprise grâce à des services de covoiturage ou à la demande.