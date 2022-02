Création de la Revue Interdisciplinaire Droit et Organisations, La RIDO, Brigitte Pereira, enseignant-chercheur, HDR à l’EM Normandie

Décidées à ouvrir la recherche à toutes les disciplines et le dialogue entre tous les chercheurs, pour répondre à la fois à leurs aspirations ainsi qu’à celles des praticiens et des organisations, Brigitte Pereira Professeur en droit à l’EM Normandie et Caroline André, Professeur associé en droit à NEOMA Business School ont décidé de créer une Revue de Recherche Interdisciplinaire, la RIDO. A l’issue de près de 2 ans de travail, le 1er numéro a vu le jour le 22 novembre 2021. Les articles du second numéro sont en cours de relecture pour une parution fin avril 2022. Les enseignants-chercheurs du monde entier reconnus dans leur discipline sont les bienvenus pour rejoindre cette revue qui pourrait faire l’objet d’un futur classement.

La Revue Interdisciplinaire Droit et Organisations (RIDO) est une revue scientifique qui publie des articles originaux au croisement du droit et d’autres disciplines relevant du champ des sciences sociales, sciences économiques, politiques, de la gestion, de la géopolitique et de la philosophie.

L’ambition de cette revue généraliste est de promouvoir la recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire sur l’organisation (entreprises…) en privilégiant le dialogue entre chercheurs, qu’ils soient issus du monde académique ou professionnel, le tout dans une perspective de complémentarité des travaux de recherche. En plaçant l’humain et les organisations au centre des préoccupations, l’objectif est d’appréhender, par une réflexion ouverte, la complexité des systèmes et leur interdépendance. Il s’agit de promouvoir la fertilisation croisée des disciplines portant sur des thèmes intéressant directement les activités humaines.

La démarche intellectuelle que promeut la Revue RIDO a pour objectif d’ouvrir le débat entre chercheurs afin de développer une pensée juridique intelligible et faire évoluer les méthodes de recherche, par une approche comparatiste, voire transversale en traitant des pratiques des organisations. Cette démarche entend enrichir les enseignements dispensés. Grâce à l’ouverture sur l’ensemble des disciplines, La Revue Interdisciplinaire Droit et Organisations s’attache à favoriser la coexistence et la complémentarité de la diversité des visions sur l’organisation.

Dans cet esprit, chacun des numéros favorise le partage d’idées et d’analyses critiques entre chercheurs issus de disciplines différentes, afin de permettre une hybridation des concepts ou des méthodes. La revue comporte des articles différents d’une ou plusieurs disciplines sur un objet de recherche identique (exemples : le pouvoir « relation managériale entre l’employeur et le salarié » ; le concept de la légitimité ; le rôle de la norme dans les organisations ; la responsabilité des dirigeants et des organisations ; l’incidence de l’activité sur l’environnement) ou une série d’articles portant chacun un regard croisé, sur des sujets différents.

Cette base de dialogue scientifique impose que les articles publiés dans la RIDO soient rigoureux conceptuellement, tout en étant accessibles aux lecteurs même non-spécialistes de chaque discipline. Pour relier savoir et expérience, la revue souhaite que la recherche envisage les incidences pratiques ou managériales des travaux menés sur le fonctionnement des organisations.

La RIDO lance un appel à contributions auprès des chercheurs et experts dans leur discipline, quelle que soit leur situation géographique.

La RIDO

La RIDO publie 3 numéros par an de 5 à 6 articles maximum. Elle comprend aussi des cahiers spéciaux, sur un thème ou sujet précis, qui peuvent être suggérés soit par la revue, soit par des auteurs.

Chaque article envoyé en vue de sa publication (une vingtaine de pages) est soumis à un comité de lecture et évalué en aveugle par deux rapporteurs, au moins.

Accès libre (car le partage de la connaissance permet d’améliorer le progrès, et la revue est ancrée dans la perspective DORA Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche ).

1er numéro accessible ici : https://www.revue-rido.com

A propos de l’EM Normandie / Métis Lab

Fondée en 1871 parmi les premières grandes écoles de commerce françaises, l’EM Normandie s’est imposée comme une institution de référence dans le monde des Business Schools. Elle détient les accréditations internationales EQUIS et AACSB. Avec plus de 5 800 étudiants et professionnels dans ses programmes de formations initiales et continues diplômantes et 21 500 membres de l’association Alumni EM Normandie à travers le monde, l’école est implantée sur cinq campus, à Caen, Le Havre, Paris, Oxford, Dublin et Dubaï en septembre 2022. L’EM Normandie forme les managers de demain, futurs gouvernants responsables préparés à la conduite du changement dans un environnement multiculturel, et elle accompagne les salariés et dirigeants d’entreprises tout au long de leur carrière.

Les activités de recherche académique et appliquée de l’EM Normandie sont regroupées au sein du Laboratoire Métis.

www.em-normandie.com