Des mugs To Go de like. by Villeroy & Boch : jamais sans mon café !

Nous vivons tous de telles journées : les rendez-vous s’enchaînent, la nuit de sommeil a été trop courte et vous êtes toujours sur la brèche. Votre bouée de sauvetage : une belle tasse de votre café ou thé préféré ! Afin que cette boisson soit aussi bonne à l’extérieur que chez vous, Villeroy & Boch propose les mugs To Go en porcelaine. Ils ne contiennent aucune substance nocive, sont neutres au goût et peuvent être réutilisés à volonté.

La pause-café parfaite : toujours et partout

Prendre le café en dehors de la maison fait partie de notre style de vie moderne. Depuis longtemps, il ne s’agit plus que d’un simple supplément de caféine avalé rapidement. Cette boisson chaude savourée lors des déplacements doit en effet conserver toute sa saveur, sans substances nocives et dans le respect de l’environnement. Raison de plus pour faire particulièrement attention au matériau qui compose le contenant dans lequel il est bu. De nombreux matériaux utilisés couramment pour les mugs à emporter, que ce soit le plastique, le métal ou le bambou, ne répondent que de façon insuffisante à ces exigences. C’est pour cette raison que Villeroy & Boch est probablement le seul fabricant à miser entièrement sur la Premium Porcelain. Ainsi, le café pris en dehors de la maison est aussi bon que celui dégusté dans votre tasse préférée et cela sans aucune substance nocive.

Une petite taille et de nouveaux designs

De designs actuels viennent compléter les mugs blancs classiques existants et les designs inspirés des célèbres « carreaux de Mettlach » en Indigo, Jade et Rose. Un mug avec des motifs de succulentes vert tendre, deux versions de dégradés pleins de fraîcheur en vert et rose ainsi qu’un mug au look marbre tendance, tous coordonnés à de nombreuses collections like. by Villeroy & Boch existantes, s’ajoutent ainsi à l’assortiment. Un produit phare pour les puristes décontractés et les amateurs de Manufacture Rock est la variante en noir mat épurée avec son toucher velouté et raffiné. De plus, la taille S offre une alternative pratique pour voyager léger et propose avec sa contenance de 290 ml un volume qui reste généreux pour votre boisson préférée.