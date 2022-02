De nouvelles améliorations pour le système Helm Master EX de Yamaha

Yamaha Motor améliore les technologies dédiées aux utilisateurs pour consolider sa position de leader dans le domaine des systèmes de navigation. La renommée de Yamaha Motor repose sur l’excellence de son ingénierie. Elle permet au client de vivre une expérience émotionnellement unique en offrant des sensations à couper le souffle, des fonctionnalités simples et instinctives, et la garantie de la fiabilité Yamaha.

Les gammes Premium et Fortes Puissances bénéficient des innovations les plus poussées. Et l’utilisation plus large de moteurs hors-bord sur des bateaux de plus grande taille fait des modèles Yamaha au couple généreux un choix évident.

Ces dernières années, Yamaha Motor est devenu un fournisseur majeur de matériels nautiques, non seulement grâce à ses moteurs marins, mais aussi grâce à de nouvelles technologies qu’on trouve sur les éléments constitutifs d’un bateau.

Yamaha offre des solutions qui garantissent un maximum de plaisir sur l’eau, depuis le dispositif de commande, cerveau des opérations, jusqu’au moteur et au système qui permet à toutes les informations de circuler entre elles.

Contrôle intuitif et intelligent avec Helm Master EX

Lancé en 2020, le Helm Master EX a marqué une nouvelle étape dans les efforts de Yamaha pour devenir le meilleur fournisseur de systèmes de navigation.

Des semi-rigides familiaux aux yachts de croisière, il permet de contrôler tous les types de bateaux à l’aide d’un système de commande intuitif à joystick, quel que soit le nombre de moteurs. Les clients bénéficient d’un pilotage souple, précis et sans effort des moteurs, du V8 XTO de 425 ch au 150 ch, grâce à la direction électrique numérique (DES).

Confort, commodité et confiance restent nos maîtres-mots. Les systèmes de navigation sont faciles à utiliser et se synchronisent directement avec les instruments GPS, tandis que le pilote automatique permet à tous les passagers de se détendre et de profiter de chaque instant du voyage. Enfin, la tranquillité d’esprit est renforcée par un interrupteur à clé électronique qui garantit la sécurité.

Nouvelles améliorations du Helm Master EX

Yamaha Motor a présenté une nouvelle série d’améliorations à son système de contrôle déjà exceptionnel. Le Helm Master EX a été développé pour améliorer le plaisir sur l’eau, et grâce aux remarques de ses clients, Yamaha a apporté une série d’innovations qui rendent l’expérience nautique encore plus agréable. Un contrôle total, où que vous soyez Les utilisateurs peuvent désormais profiter d’une meilleure visualisation pour l’amarrage et les manœuvres rapprochées.

En effet, ils peuvent ajouter un deuxième, voire un troisième joystick Helm Master EX presque n’importe où sur leur embarcation, sans avoir besoin d’une manette des gaz et d’une barre supplémentaires. Ceci leur ouvre de nombreuses options et réduit la quantité de composants nécessaires. Cette innovation répond parfaitement aux besoins des plaisanciers qui manœuvrent régulièrement dans des endroits étroits, où la visibilité peut être limitée par le navire.

Pour l’amarrage de poupe, un joystick peut facilement être placé sur le pont arrière ou, en cas de grand flybridge, disposer d’une commande sur les ailes s’avère plus simple que jamais pour l’amarrage par le travers. Cette version améliorée intègre également de nouveaux modèles de direction préchargés dans le système Helm Master EX. Par ailleurs, les réglages de la fonction Auto-trim permettent d’atteindre encore plus facilement des performances et une efficacité optimales en marche.

Confort et confiance

Le capitaine et l’équipage peuvent désormais naviguer plus confortablement et de manière plus détendue, car l’assistance latérale améliorée compense mieux l’effet du vent et de la marée, en maintenant la proue sur son cap d’origine lorsque le bateau est contrôlé par le Helm Master EX. Le Helm Master EX de Yamaha fournit et concentre une énorme quantité d’informations pendant la navigation.

Le capitaine peut compter sur des informations plus précises sur le cap et la distance, disponibles sur la jauge multifonction CL5 en couleur, qui comprend désormais la position des volets compensateurs de certains fabricants et le Helm Master EX – SetPoint™.

Une expérience nautique complète

Le Helm Master EX offre une expérience plus riche et plus complète que jamais, qu’il s’agisse de la présence d’un second poste de commande Helm Master EX là où vous en avez besoin, d’une aide supplémentaire pour garder le cap ou d’un ensemble amélioré d’informations utiles, intégrées de manière transparente dans un système de commande intégral.

Déjà au sommet des systèmes d’intégration pour bateaux et partenaire idéal de la gamme exceptionnelle de moteurs Premium et High-Power de Yamaha, le Helm Master EX confirme que Yamaha Motor Europe est en mesure de proposer une solution intégrale, offrant une expérience de navigation améliorée et simplifiée aux professionnels comme aux débutants.