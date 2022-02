Nouvelles éditions spéciales Resolute, Untold et Untamed. Design exclusif et charisme inégalé pour l’ensemble de la gamme MINI

MINI hisse le plaisir, le design et la personnalisation à un niveau jamais atteint avec ses nouvelles éditions spéciales. Pour la première fois, tous les modèles actuels du constructeur britannique bénéficieront simultanément d’éditions spéciales spécifiques. À partir de mars 2022, MINI commercialisera les MINI Hatch 3 & 5 portes et le MINI Cabrio Édition Resolute. Cette édition sera également disponible pour la MINI Cooper SE 100 % électrique. Le MINI Clubman Édition Untold et le MINI Countryman Édition Untamed seront lancés en parallèle.

Ces éditions spéciales ont des personnalités particulièrement authentiques, chacune présentant un caractère distinctif propre. L’édition Resolute souligne sans équivoque le style traditionnel mais moderne, la confiance en soi et le charisme incomparable de la pionnière des citadines premium. Le design élégant du MINI Clubman, associé à sa carrosserie unique, est expressément mis en valeur dans l’édition Untold. Le MINI Countryman Édition Untamed, quant à lui, affirme son statut de compagnon idéal pour partir spontanément à l’aventure au-delà des frontières de la ville. Chaque édition possède son propre caractère, spécifiques au modèle, avec des teintes de carrosserie et des jantes en alliage léger particulièrement attrayantes, un design intérieur de haute qualité et des éléments décoratifs exclusifs.

En outre, les clients peuvent également configurer ces éditions spéciales en fonction de leurs besoins et exigences personnels. En effet, les dotations de série particulièrement riches de ces éditions peuvent être combinées, par exemple, avec le Pack Technology, le Pack Comfort et le Pack Driving Assistant. Des options individuelles telles que le système de haut-parleurs HiFi Harman Kardon sont également disponibles.

MINI Hatch 3 & 5 portes et MINI Cabrio Édition Resolute : plaisir de conduire à l’état pur, charisme inégalé.

Pionnière des citadines premium, la MINI Hatch combine une conduite palpitante avec un charme intemporel qui plait au plus grand nombre. La MINI Hatch 3 portes, qui reprend le concept de la Mini Classic et la MINI Hatch 5 portes permettant d’accueillir un passager supplémentaire permettent de vivre pleinement la ville du 21ème siècle au quotidien. L’esprit MINI, fait de joie et d’ouverture, s’applique désormais à l’univers de la mobilité durable. En effet, la MINI Cooper SE 100 % électrique combine le style de la MINI originale avec le plaisir de conduire sans émissions locales. En outre, le MINI Cabrio vient apporter une touche d’extravagance supplémentaire aux citadines du constructeur britannique.

L’édition Resolute est disponible sur les MINI Cooper Hatch 3 portes, MINI Cooper S Hatch 3 portes, MINI Cooper Hatch 5 portes, MINI Cooper S Hatch 5 portes ainsi que sur la MINI Cooper SE 100% électrique. Les clients peuvent également profiter de cette édition spéciale et du plaisir de conduire à ciel ouvert au volant des MINI Cooper Cabrio et MINI Cooper S Cabrio.

Design et combinaisons de couleurs attrayantes.

Le design exclusif et l’équipement de l’édition Resolute renforcent l’attractivité unique des citadines MINI et les marient avec des éléments de design modernes et de haute qualité. À l’extérieur, les éléments chromés ont cédé leur place à des accents de design s’inspirant d’une palette de couleurs traditionnelles. Cette démarche inédite et responsable sera la norme sur les futurs modèles de la marque, dans le prolongement de la stratégie de durabilité de BMW Group.

Auparavant réservée exclusivement aux MINI les plus sportives estampillées du blason John Cooper Works, la teinte de carrosserie Rebel Green est combinée à un toit et à des coques de rétroviseurs extérieurs Pepper White sur les MINI Hatch 3 & 5 portes Édition Resolute. Sur le MINI Cabrio Édition Resolute, cette teinte de carrosserie synonyme de sportivité absolue est associée à une capote et des coques de rétroviseurs extérieurs de couleur noire.

Les éléments de design extérieurs emblématiques de MINI sont traités en Resolute Bronze. Il s’agit notamment de l’entourage des projecteurs, de la calandre et des feux arrière, des ouïes latérales, des poignées des portes et de la male arrière et, sur la MINI Cooper S, des prises d’air dans le pare-chocs avant et de la trappe à carburant. Les logos de la marque et le lettrage du modèle forment un contraste saisissant, tout comme le contour de la calandre et sa barre transversale, les sorties d’échappement de la MINI Cooper S en finition noir brillant. Sur les MINI Hatch 3 & 5 Édition Resolute, un jonc extérieur Piano Black court également autour de la voiture, à la base des fenêtres.

Les bandes de capot et les seuils de porte de cette édition arborent un motif comprenant des lignes parallèles avec un dégradé de couleurs oscillant entre or clair et foncé, ainsi que le lettrage « RESOLUTE ». Leur design asymétrique leur confère un aspect particulièrement haut de gamme et non conventionnel, dans le plus pur style MINI. L’aspect subtilement sportif des modèles Resolute est souligné par des jantes en alliage léger de 18 pouces Pulse Spoke Black. La MINI Cooper SE est équipée de jantes en alliage léger de 17 pouces Electric Resolute Spoke. Les jantes en alliage léger de 17 pouces Tentacle Spoke Black sont proposées pour tous les modèles comme alternative gratuite.

Le charme unique de l’intérieur de l’édition Resolute est renforcé par des sièges sport en tissu/similicuir cuir Black Pearl/Light Chequered, associés à un Colour Line Carbon Black. Cette palette de couleurs s’harmonise parfaitement avec la peinture Rebel Green et les éléments de design extérieurs noirs et bronze. L’alternative cuir MINI Yours « Lounge » Carbon Black est également disponible gratuitement sur demande avec des surpiqûres et des passepoils particulièrement frappants ainsi qu’un motif Union Jack perforé sur les appuis-tête. Le volant en cuir sport Nappa porte l’emblème de l’édition au niveau de la branche inférieure.

Tout comme les options de selleries disponibles, les inserts décoratifs créés spécialement pour l’édition Resolute mettent en exergue le style haut de gamme de la voiture. Des lignes parallèles et uniformément incurvées dans une légère nuance de bronze, reprenant le motif des bandes de capot, forment un motif noble à rayures contrastant avec le fond noir des inserts. Les éléments de design spécifiques sont mis en scène à l’aide du Kit éclairage ainsi qu’avec l’éclairage d’ambiance, qui comprend également un anneau gravé au laser entourant l’écran central, des éclairages au niveau des contre-portes et sous les inserts ainsi qu’au niveau des poignées de porte. En outre, les MINI Driving Modes (modes de conduite) font partie de l’équipement de l’Édition Resolute.

Les caractéristiques de design exclusives de l’édition Resolute constituent un ensemble soigneusement conçu pour un style extérieur et intérieur haut de gamme. Ils s’intègrent également de manière particulièrement harmonieuse à l’esprit MINI. Dans l’habitacle, les couleurs et des matériaux plus classiques sont combinés à une technologie digitale avancée.

La dernière génération du système d’exploitation MINI optimise la commande rapide et intuitive des fonctions de la voiture, du programme audio, de la communication, de la navigation et des applications. Les widgets affichés sur l’écran central tactile de 8,8 pouces sont utilisés pour atteindre le menu souhaité, et peuvent être sélectionnés par un mouvement de balayage similaire à celui d’un smartphone.

Les tarifs des nouvelles MINI Cooper SE, MINI Hatch 3 & 5 portes et du nouveau MINI Cabrio Édition Resolute pour le marché français sont présentés ci-dessous :

MINI Hatch 3 portes

– Essence

MINI Cooper Hatch 3 portes Édition Resolute 136 ch à partir de 30 600 €

MINI Cooper S Hatch 3 portes Édition Resolute 178 ch à partir de 34 200 €

– Électrique

MINI Cooper SE Édition Resolute 184 ch à partir de 42 300 €

MINI Hatch 5 portes

MINI Cooper Hatch 5 portes Édition Resolute 136 ch à partir de 31 500 €

MINI Cooper S Hatch 5 portes Édition Resolute 178 ch à partir de 35 100 €

MINI Cabrio

MINI Cooper Cabrio Édition Resolute 136 ch à partir de 35 400 €

MINI Cooper S Cabrio Édition Resolute 178 ch à partir de 39 200 €

MINI Clubman Édition Untold : minimalisme empreint de sportivité.

Le MINI Clubman arbore un design affirmant son individualisme dans le segment des compactes premium. Son interprétation moderne du break combine tradition et élégance avec des caractéristiques adaptées à la vie quotidienne. Les quatre portes latérales, les cinq places ainsi que la modularité du compartiment à bagages (360 à 1 250 litres) se trouvant derrière les portes « Split Doors » offrent une grande fonctionnalité et une utilisation de l’espace créative, caractéristique de la MINI.

L’édition Untold renforce le positionnement unique du MINI Clubman sur son segment et accentue encore ses lignes raffinées en les combinant subtilement à des touches de sportivité.

Cette édition spéciale est disponible sur les MINI Cooper Clubman, MINI Cooper S Clubman, MINI Cooper S Clubman ALL4, MINI Cooper D Clubman et MINI Cooper SD Clubman ALL4.

Éléments de design extérieur exclusifs, intérieur raffiné et élégant.

La silhouette inimitable du MINI Clubman est soulignée par les accents de design de l’édition Untold pour lui conférer une véritable prestance. La teinte de carrosserie Sage Green métallisée, disponible pour la première fois sur le MINI Clubman, et le kit aérodynamique John Cooper Works aux traits acérés lui conférent une allure sportive et élégante. Signature de la marque MINI, les entourages de roues sont pour la première fois proposés dans une nuance de vert foncé et non plus en noir. Cinq bandes étroites et parallèles courent au centre de la voiture, du capot jusqu’à l’extrémité arrière du toit. Les ouïes latérales, fabriquées à l’aide d’un procédé d’impression 3D, arborent un motif à rayure caractéristique de l’édition. Ce dernier figure également sur le logo projeté au sol depuis les rétroviseurs extérieurs et sur les seuils de portes.

Les jantes en alliage léger de 18 pouces Untold Spoke avec des surfaces bicolores dans la combinaison Jet Black/Refined Brass ont également été développées exclusivement pour cette édition. Cette combinaison de couleurs, basée sur le laiton, est également utilisée pour l’entourage de la calandre et sa barre transversale sur le MINI Cooper S Clubman, le MINI Cooper S Clubman ALL4 et la MINI Cooper SD Clubman ALL4, ainsi que pour le lettrage « CLUBMAN » sur les portes à l’arrière. Un toit contrastant et des coques de rétroviseurs extérieurs noirs sont disponibles en option gratuite. L’édition Untold est dotée du Piano Black extérieur qui comportent le cerclage des projecteurs et des feux, les poignées de porte, les sorties d’échappement ainsi que les logos MINI.

À l’intérieur, la sellerie cuir exclusive « Lounge » MINI Yours Untold avec ses sièges avant sport habille le MINI Clubman Édition Untold. Les coutures et les passepoils de couleur claire ainsi que les inserts textiles créent une atmosphère particulièrement accueillante. La sellerie cuir « Lounge » MINI Yours Carbon Black avec sièges avant sport est également proposée comme alternative gratuite. Au niveau de tableau de bord, les baguettes d’accentuation lumineuses Sage Green, les inserts décoratifs au motif rayés et l’entourage des buses d’aération Refined Brass (laiton) sont combinés. L’insert du volant sport gainé cuir Nappa et les tapis de sol comportent l’emblème de l’édition.

En plus de ses éléments de design exclusifs, le MINI Clubman Édition Untold propose une dotation de série particulièrement riche. Elle comprend notamment les projecteurs adaptatifs Full LED MATRIX, le MINI Excitement Package, les MINI Driving Modes et le Kit éclairage. En complément des éléments précités, cette édition comprend l’accès confort, l’affichage tête haute et le système de manœuvres automatiques avec radars de stationnement avant et arrière.

Les tarifs du nouveau MINI Clubman Édition Untold pour le marché français sont présentés ci-dessous :

– Diesel

MINI Cooper D Clubman Édition Untold 150 ch à partir de 38 800 €

MINI Cooper SD Clubman ALL4 Édition Untold 190 ch à partir de 46 000 €

– Essence

MINI Cooper Clubman Édition Untold 136 ch à partir de 35 800 €

MINI Cooper S Clubman Édition Untold 178 ch à partir de 39 800 €

MINI Cooper S Clubman ALL4 Édition Untold 178 ch à partir de 44 000 €

MINI Countryman Édition Untamed: Paré pour des aventures au-delà des frontières de la ville.

Le plus grand modèle de la gamme MINI est aussi le plus polyvalent : le MINI Countryman s’est imposé dans le segment des compactes premium comme un modèle particulièrement élégant, à l’aise en toute circonstance. Quatre portes, un grand hayon, cinq places et un intérieur modulable avec un volume de coffre de 450* à 1 390 litres assurent un haut degré de praticité. La transmission intégrale ALL4 (en fonction des modèles) répartit la puissance selon les besoins, quelles que soient les conditions météorologiques et routières. Le MINI Countryman gère le trafic urbain quotidien avec autant d’assurance que les excursions sur des routes non goudronnées.

Il joue également un rôle de pionnier sur la voie d’une mobilité plus durable. Grâce à sa motorisation hybride rechargeable, le MINI Cooper SE Countryman ALL4 offre un plaisir de conduite sans émissions locales dans le trafic urbain et au-delà. En effet, son autonomie électrique peut atteindre 51 kilomètres (WLTP).

L’édition Untamed renforce le caractère d’explorateur et d’aventurier du MINI Countryman. Ses éléments de design exclusifs et ses équipements mettent en avant son profil robuste et ses aptitudes « off-road ». L’édition Untamed est disponible sur les MINI Cooper Countryman, MINI Cooper S Countryman, MINI Cooper S Countryman ALL4, MINI Cooper D Countryman, MINI Cooper SD Countryman ALL4 ainsi que sur le MINI Cooper SE Countryman ALL4 hybride rechargeable.

Aventurier et audacieux.

Grâce à son design extérieur qui évoque polyvalence et robustesse, le MINI Countryman Édition Untamed encourage plus que jamais à s’aventurer dans la nature et à explorer spontanément de nouveaux horizons. Ce n’est pas seulement la teinte de carrosserie exclusive Momentum Grey métallisée qui confère à ce MINI Countryman une apparence unique, mais aussi le look MINI ALL4 extérieur, dont les éléments de garniture spécifiques sont également peints dans la teinte de la carrosserie. Le jeu de couleurs harmonieux souligne le langage de conception clair de l’extérieur du MINI Countryman. À l’avant, l’entourage inférieur de la prise d’air et les entrées d’air « air curtain » sont peints en Momentum Grey métallisé tout comme les éléments latéraux et arrière constitutifs du MINI ALL4 extérieur. Et un coup d’œil aux logos de la marque MINI sur le capot et le hayon révèle que les lettres et les éléments graphiques noirs sont également combinés à un fond de la couleur de la carrosserie.

Quatre bandes diagonales, chacune en Frozen Blue, au niveau de la partie inférieure des portes rappellent que cette voiture est prête à affronter n’importe quelle route ou chemin. Les jantes en alliage léger de 18 pouces bicolores Untamed ont été développées exclusivement pour cette édition. Outre le toit et les coques de rétroviseurs extérieurs, les rails de toit et les fonds des projecteurs du MINI Countryman Édition Untamed sont également noirs. L’option Piano Black extérieur, qui fait également partie de la dotation de l’édition, ajoute d’autres éléments de design noirs: l’entourage de la calandre, des projecteurs, des feux arrière et des ouïes latérales, les poignées de porte, les sorties d’échappement, le lettrage du modèle et, le cas échéant, les logos ALL4 sur les flancs.

Comme les seuils de porte, les ouïes latérales présentent un motif graphique inspiré d’un paysage de montagne et l’inscription « Untamed ». Ce même lettrage est également apposé sur les custodes. Sur le MINI Cooper SE Countryman ALL4, les logos « E » de MINI Electric présents sur les ouïes latérales et le hayon sont en Frozen Blue.

Des nuances de vert et de bleu inspirées de la nature dominent dans l’habitacle du MINI Countryman Édition Untamed. Ce dernier reçoit une sellerie exclusive cuir « Lounge » MINI Yours Untamed avec des sièges avant sport de couleur Highland Green combinée à des surpiqûres contrastantes bleues et vertes. La sellerie cuir « Lounge » MINI Yours Carbon Black est également proposée comme alternative gratuite.

L’insert décoratif Untamed illuminé Frozen Blue est orné d’un motif de paysage analogue à celui des garnitures de seuil de porte. Ce motif est sublimé par le lettrage « Untamed » visible de nuit. Les baguettes d’accentuation du tableau de bord et de la console centrale sont peintes en Frozen Blue métallisé, les baguettes décoratives de porte en Artic Silver métallisé et le pourtour des buses d’aération en Piano Black.

En outre, le MINI Countryman Édition Untamed présente des emblèmes avec un lettrage éponyme « Untamed » sur les sièges et l’insert du volant sport gainé cuir Nappa, des tapis de sol avec un motif de paysage en relief reprenant le style des seuils de porte et des inserts décoratifs et un ciel de pavillon anthracite. Le nom stylisé de l’édition est embossé sur un écusson situé au niveau supérieur des sièges avant. L’édition Untamed comprend également le Kit Éclairage, le MINI Excitement Package et les MINI Driving Modes. En complément des éléments précités, elle offre également l’accès confort, l’affichage tête haute, la commande électrique du hayon, le système de manœuvres automatiques avec radars de stationnement avant et arrière ainsi que le toit ouvrant panoramique.

Les tarifs du nouveau MINI Countryman Édition Untamed pour le marché français sont présentés ci-dessous :

– Diesel

MINI Cooper D Countryman Édition Untamed 150 ch à partir de 41 300 €

MINI Cooper SD Countryman ALL4 Édition Untamed 190 ch à partir de 48 800 €

– Essence

MINI Cooper Countryman Édition Untamed 136 ch à partir de 38 300 €

MINI Cooper S Countryman Édition Untamed 178 ch à partir de 42 600 €

MINI Cooper S Countryman ALL4 Édition Untamed 178 ch à partir de 46 800 €

– Hybride Rechargeable

MINI Cooper SE Countryman ALL4 Édition Untamed 220 ch à partir de 48 200 €

* pour le MINI Cooper SE Countryman ALL4.