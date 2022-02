Le fabricant Maliterie forme ses salariés à bien dormir !

D e fabricant à expert du sommeil : une nouvelle étape dans sa démarche RSE

S’intéresser au sommeil pour un fabricant de literie semble évident. Pourtant, de producteur d’équipements de la chambre (et du salon) à expert du sommeil, la nuance est sensible. C’est l’étape qu’entend franchir Maliterie, fabricant de matelas et sommiers depuis 1945, et de canapés convertibles et sièges de relaxation depuis plus d’un siècle. Pour cela, il lance un programme de formation permanent de ses salariés au sommeil, pour ensuite mieux sensibiliser ses clients aux bonnes pratiques.

Des salariés, ambassadeurs des bonnes pratiques sommeil

Comprendre les rythmes veille – sommeil, les causes et conséquences de leurs modifications, l’impact des nouvelles technologies sur ceux-ci, savoir gérer son stress pour en limiter les effets sur le sommeil, mettre en place les conditions d’un environnement récupérateur, identifier les troubles et les parasomnies, … tel est le cœur de la formation que l’intégralité des 150 collaborateurs de l’entreprise va suivre à partir du 14 février.

Une formation a minima de 3H par personne, organisée par groupe de métiers (usine, siège, vendeurs), doublée d’un autodiagnostic en ligne (bilan vitalité, fatigue, dégradation du sommeil et profil veille-sommeil du salarié) et d’un module d’e-coaching (15 jours d’accompagnement pour retrouver un bon sommeil).

Dispensée par MySommeil, organisme de formation fondé par des professionnels de santé spécialistes des rythmes de travail, de la vigilance et du sommeil, cette formation s’inscrit dans le cadre d’un partenariat plus ambitieux, qui vise à terme à sensibiliser les clients finaux, voir à leur apporter certains outils comme l’autodiagnostic ou le module d’e-coaching.

Le 18 mars prochain, pour la journée internationale du sommeil, l’ensemble du réseau de vente Maliterie sera donc prêt à jouer son nouveau rôle d’expert du sommeil. A cette date, le fabricant prévoit d’ailleurs de nombreuses animations dans ses 46 magasins (portes ouvertes avec diagnostic et e-coaching offerts, ainsi qu’une conférence en ligne sur le sujet.

Le sommeil, un problème de santé publique accentué depuis la crise sanitaire

Si on savait déjà que les français dorment de moins en moins chaque nuit (6H42 en moyenne en semaine), 74% des adultes rapportent des problèmes de sommeil depuis le début de la crise sanitaire (source MySommeil) et plus de 60% des français se sentent fatigués.

Or les troubles du sommeil aboutissent à une altération de la santé, une augmentation des accidents, une baisse de la performance et un plus fort absentéisme. Le sommeil devient donc un véritable enjeu de santé publique.

Déjà très avancé en termes de Responsabilité Sociétale et Environnementale (cf. encadré sur la démarche RSE), Maliterie pourrait ainsi évoluer en entreprise à mission, dont celle-ci serait évidemment tournée vers l’amélioration du sommeil comme enjeu de santé publique.

Principales mesures RSE chez Maliterie :

Une stratégie basée exclusivement sur le circuit court : fabrication française et distribution sans intermédiaire depuis un point de stockage unique en France pour réduire l’impact environnemental

: fabrication française et distribution sans intermédiaire depuis un point de stockage unique en France pour réduire l’impact environnemental Un engagement communautaire local : 100% des achats directs sont réalisés en Europe (80% en France), nombreux dons à des associations (Habitat Humanisme, Tarmac,…), production de 60.000 masques pendant la crise sanitaire, …

: 100% des achats directs sont réalisés en Europe (80% en France), nombreux dons à des associations (Habitat Humanisme, Tarmac,…), production de 60.000 masques pendant la crise sanitaire, … Le respect de la diversité et de la différence : une notation de la parité hommes/femmes de 99/100, emploi de travailleurs handicapés respecté

: une notation de la parité hommes/femmes de 99/100, emploi de travailleurs handicapés respecté La préservation de l’environnement au quotidien : soutien d’une politique de recyclage dans l’ameublement (reversement de 270 000€/an), service de reprise marchandise partout en France bien avant la loi AGEC, relamping complet de l’usine, utilisation de palettes exclusivement recyclées, …

: soutien d’une politique de recyclage dans l’ameublement (reversement de 270 000€/an), service de reprise marchandise partout en France bien avant la loi AGEC, relamping complet de l’usine, utilisation de palettes exclusivement recyclées, … Une relation directe et transparente avec le consommateur : publication d’avis vérifiés selon les normes Afnor (taux de 97,5%), service client internalisé à l’usine qui promeut la réparation notamment, nombreux labels et traçabilité des produits garantie

: publication d’avis vérifiés selon les normes Afnor (taux de 97,5%), service client internalisé à l’usine qui promeut la réparation notamment, nombreux labels et traçabilité des produits garantie Loyauté des pratiques commerciales : contrôle des prix mensuel, 100 nuits à l’essai, unicité des prix web et magasins

: contrôle des prix mensuel, 100 nuits à l’essai, unicité des prix web et magasins Une ambiance de travail épanouissante : réseau social interne, chat hebdomadaire avec le dirigeant du Groupe pour tous les salariés qui le souhaitent, distribution de fruits frais chaque semaine aux salariés, BBQ du Président, autodiagnotisc et coaching sommeil, …

A propos du Groupe Maliterie

Le Groupe Maliterie est un des fabricants historiques de literie (depuis 1945 – usine près du Mans) et de sièges de relaxation (depuis 1905 – usine Chaillard en Haute-Saône, près de Besançon) en France. La majorité de ses produits reçoit les certifications du secteur (Belle Literie, Belle Literie Excellence, CTB). Il est également leader sur le segment des lits électriques en France.

Il propose une gamme complète de matelas, sommiers et accessoires literie, ainsi que de fauteuils et canapés, fixes ou relaxation, convertibles ou non.

Longtemps sous-traitant pour de grandes marques, Maliterie s’est entièrement repositionné depuis 2007 sur la vente directe aux particuliers et la réduction des intermédiaires. Il est aujourd’hui le premier fabricant français de literie et fauteuils de relaxation assurant la vente directe de sa production via son propre réseau national de show-rooms.

46 magasins en propre : Angers, Annecy, Besançon, Bordeaux / Mérignac, Brest, Caen, Chambéry, Cholet, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, La Roche-sur-Yon, La Flèche, Le Mans, Laval, Lille, Lyon (2), Marseille, Metz, Montbéliard, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes (2), Orléans, Paris (4) et région parisienne (4), Perpignan, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse, Tours, Troyes, Vannes.

Dirigeants : Michel et Laurent Crepin. CA 2021 : 21 millions €. Effectif groupe : 150 personnes