Itron signe un contrat avec Electricity Supply Board pour optimiser les opérations en Irlande

ESB Networks va déployer Temetra, la solution basée sur le cloud d’Itron pour la collecte et la gestion des données de compteurs, afin de relever 1,75 million de compteurs électriques sur le territoire irlandais

Itron, spécialiste des solutions innovantes et sécurisées à destination des distributeurs d’eau, de gaz et d’électricité et des villes, annonce la signature d’un contrat avec le réseau de distribution irlandais Electricity Supply Board (ESB Networks). Cette signature permettra à Electricity Supply Board de déployer Temetra, la solution d’Itron de collecte et de gestion de données de compteurs électriques. Cette solution basée sur le cloud se déploiera à travers l’Irlande durant l’année 2022, dans le cadre de son National Smart Metering Programme. Grâce à Temetra, le service public irlandais sera en mesure d’effectuer la lecture efficace des données de quelques 1,75 million de compteurs sur l’ensemble du territoire.

Alors qu’ESB Networks se concentre sur la création d’un avenir meilleur grâce à une électricité propre, fiable et abordable, Temetra fournit une solution moderne pour le service public, par le biais d’une interface web intuitive et à une puissante fonctionnalité de cartographie. En effet, Temetra offre de nouvelles façons d’optimiser le recueillement des données des compteurs. Toutes les données sont stockées sur des serveurs conformes aux normes de sécurité. Cela permet à ESB Networks de travailler plus efficacement en utilisant le Geo-Routing de Temetra pour affecter ou réaffecter rapidement le travail en fonction du compteur et de l’emplacement du relevé.

« En se dotant d’un réseau plus intelligent, ESB Networks s’appuie désormais sur une technologie plus efficace et plus propre, qui apportera des avantages aux clients, à l’environnement et à l’économie », a déclaré Peter Warner, Directeur des Systèmes d’Information chez ESB Networks. « Avec la solution Temetra d’Itron, nous utiliserons un logiciel éprouvé de collecte et de gestion des données en tant que service pour gérer de manière fiable et efficace l’électricité de millions de foyers et d’entreprises ».

« Itron est ravi qu’ESB Networks déploie Temetra et puisse bénéficier des avantages de notre solution, notamment la possibilité de modifier les données et les attributions des compteurs n’importe où grâce à une simple connexion Web, plutôt que de devoir maintenir un logiciel installé localement. Cela aidera ESB Networks à gérer efficacement ses multiples manœuvres de relevés de compteurs et lui permettra d’offrir une plus grande valeur ajoutée à ses clients », a déclaré Don Reeves, vice-président senior Outcomes chez Itron.« Nous sommes impatients d’aider ESB Networks à moderniser la collecte des données de compteurs dans toute la République d’Irlande ».

Temetra transforme la façon dont les services publics recueillent les données des compteurs en fournissant une fonctionnalité puissante par le biais d’une interface web simplifiée. Cette solution basée sur le cloud utilise de nouvelles technologies innovantes et a la capacité de créer et d’attribuer dynamiquement des itinéraires basés sur le SIG (Système d’Information Géographique) en fonction de l’emplacement et de la charge de travail du releveur de compteurs.