Kiliba dévoile son baromètre 2022 des succès de l’emailing pour les e-commerçants

8 581 995 personnes touchées par les campagnes Kiliba en 2021

Quels secteurs dépassent les 40% de taux d’ouverture ? Les 5% de taux de clic ?

Quels jours les emails sont-ils le plus performants ?

Quels sont les scénarios et les mois les plus rentables ?

En ce début d’année 2022, Kiliba, le premier module de marketing automation 100% autonome, révèle les chiffres des succès de ses campagnes en 2021 : 318 451 campagnes ont été envoyées par ses 467 clients, elles ont touché 8 581 995 personnes et ont permis aux e-commerçants de gagner près de 28 millions d’euros.

Le scénario « visite sans achat », le plus rentable, a permis de générer plus de 10 millions d’euros de chiffres d’affaires aux clients de Kiliba

Grâce à ses scénarios aux workflows savamment étudiés, Kiliba permet à ses clients d’envoyer des campagnes emails sur plusieurs semaines pour transformer les visiteurs d’un site en acheteurs. Pour ce faire, les algorithmes de Kiliba s’imprègnent de toutes les données enregistrées dans le CMS du site e-commerce.

En 2021, les scénarios les plus rentables ont été la relance après une « visite sans achat », avec 10 494 746 euros, suivi par l’email de « Bienvenue » représentant 7 184 868 euros et les relances après des « paniers abandonnés » ayant généré 5 684 803 euros pour les e-commerçants clients de Kiliba.

Le secteur du hardware enregistre les meilleur taux d’ouverture et de clic

Concernant le taux d’ouverture de ses campagnes, Kiliba constate que 9 secteurs d’activité dépassent les 40% de taux d’ouverture, la palme allant au secteur du hardware avec 46,8% de taux d’ouverture en moyenne. Les autres secteurs dépassant les 40% sont : le bien-être (44,7%), le tourisme (44,5%), les vins et spiritueux (44,3%), la culture (43,7%), les jeux (42,6%), la mode (42,4%), la décoration (41,2%) et les fournitures & mobiliers (41%).

Le taux de clic dépasse même les 5% pour le hardware.

Le meilleur taux de conversion, basé sur les acheteurs dans les 3 jours qui suivent les ouvertures, est de 3,5 % dans le secteur de l’outillage et du bricolage.

Pour rappel, selon le Ptitdigital, le taux d’ouverture moyen en France est de 18% et le taux de clic moyen est de 2,6%.

Le samedi meilleur jour pour l’ouverture des emails marketing

Kiliba s’est également intéressé aux performances moyennes par jour. Le taux d’ouverture tout comme le taux de clic sont meilleurs le samedi avec 45,2 % de taux d’ouverture et 4,8% de taux de clic. Le mercredi serait moins propice à l’ouverture des emails avec seulement 36% d’ouvertures et 2,5 % de clics.

Octobre, novembre, décembre : période la plus rentable

Sans surprise, avec l’approche des fêtes de fin d’année, la période la plus propice aux achats commence en octobre avec plus de 2 millions d’euros de chiffres d’affaires générés par Kiliba pour les e-commerçants clients et monte crescendo jusqu’en décembre où le chiffre d’affaires approche les 4 millions d’euros. Juillet, période de vacances, dépasse lui aussi les 2 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Dans son baromètre, Kiliba distille également quelques conseils pour concevoir un email parfait et des campagnes personnalisées.

