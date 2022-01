Le baume anti-stress d’ENEA SENS, une réponse naturelle, rapide et efficace …..

La marque écoresponsable ENEA SENS a concocté un baume anti-stress à glisser absolument dans son sac à main, sur son bureau ou sa table de nuit.

Stress, céphalées de tension, agitations mentales, difficultés d’endormissement… ce baume s’applique en 2 minutes sur les tempes, la nuque, les poignets ou le plexus solaire, et agit très rapidement. Sa texture douce et ses essences odorantes vous apaisent naturellement.

A retrouver en officines, en magasins bio ou en ligne www.eneasens.fr

L’huile essentielle biologique de Mélèze fabriquée à partir d’aiguilles ramassées dans les Hautes-Alpes, est connue pour ses propriétés antalgiques et anti-inflammatoires. Elle est aussi utilisée traditionnellement pour aider à la relaxation profonde, lutter contre la fatigue nerveuse et le sommeil non réparateur et le stress.

L’huile essentielle Menthe poivrée récoltée dans les Pays de la Loire est tonifiante, antalgique, anesthésiante.

L’huile essentielle de Lavande fine issue du Gard est sédative, calmante, relaxante, antalgique et anesthésiante.

14,90 € le pot de 30 ml.

L’avis du pharmacien

Pour Mareb Bashmilah, Pharmacien associé et formulateur d’ENEA SENS, « Le Mélèze est le conifère le plus riche en acétate de bornyle, le principe actif que l’on retrouve dans toutes les huiles essentielles anti-stress, relaxantes et équilibrante nerveuse. On a ajouté de l’huile essentielle de Lavande, très utile pour calmer les agitations mentales et de la Menthe Poivrée qui agit sur la concentration. Reconnue comme tonique cérébrale, elle a une action antalgique, utile en cas de maux de tête. Recommandé pour toute la famille à partir de 7 ans. A appliquer sur les points d’acupression 3 à 4 fois par jour. »

La routine anti-stress de Camille

Camille Bruyas, kinésithérapeute, championne d’ultra-trail, et yogiste, « Je propose à mes patients un combo baume anti-stress et respiration pour se recentrer et éviter que le mental s’emballe.

Je leur conseille d’appliquer le baume sur les poignets ou le plexus solaire (point émotionnel du corps) et de faire un cycle de 10 respirations, 3 répétitions. On ferme les yeux, on en profite pour sentir l’odeur des huiles essentielles et on se projette dans la nature. À répéter matin midi et soir avant de se coucher. Pour les personnes qui pratiquent le yoga, je recommande d’appliquer le baume sur le plexus avant de démarrer ».

LE PRODUIT DE SAISON 3 en 1

L’Hydrolat des Alpes Bio

Pour toute la famille

Cet hydrolat de Sapin pectiné, d’Épicéa commun et de Pin sylvestre à l’odeur résineuse, fraîche et légèrement boisée a plusieurs utilisations.

Il se boit à jeun le matin pendant 20 jours pour stimuler le système immunitaire, s’applique sur le visage en lotion tonique purifiante et en bain de bouche pour son action désinfectante.

12 € les 200 ml.

En officines, en magasins bio ou en ligne www.eneasens.fr

ENEA SENS recycle et valorise les trésors de la montagne en redonnant une deuxième vie aux matières non utilisées par l’exploitation forestière et en ne sélectionnant que des plantes françaises et locales.

Les aiguilles et les branches abandonnées sont récupérées dans les Alpes françaises, transformées en huiles essentielles après avoir été distillées dans la Drôme. Les matières non exploitables sont réutilisées pour la production d’énergie à Grenoble.

Des produits bio, un circuit ultra court, un upcycling +++, des emballages recyclables, un arbre planté tous 3 produits achetés, adhérent à l’association « 1% for the planet ».

22 produits disponibles en officines, en magasins bio ou en ligne www.eneasens.fr