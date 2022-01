L’X publie son Plan climat et met le développement durable au cœur de ses missions et de son campus

L’École polytechnique accélère son engagement en faveur de la transition écologique avec la publication de son Plan climat. Ce dernier intègre le développement durable dans ses missions fondamentales de formation, de recherche, d’innovation et dans le fonctionnement de son campus.

La publication du Plan climat de l’École polytechnique accentue son engagement pour contribuer à bâtir un monde plus soutenable. Elle affirme son ambition d’intégrer pleinement la transition écologique dans l’ensemble de ses missions de formation, de recherche, d’innovation et dans le fonctionnement de son campus.

Résultat d’un processus large et participatif qui a impliqué les équipes académiques, les étudiants, les personnels et les partenaires de l’École, ce Plan climat fixe 10 objectifs réalisables à 5 ans, regroupés en 3 piliers – former et engager, développer et innover, et réduire et responsabiliser – pour transformer en profondeur les comportements et contribuer à l’avènement d’une prospérité responsable et soutenable.

Le Plan climat de l’École polytechnique s’inscrit dans le prolongement des engagements forts en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique pris par l’École lors du colloque inter­national « Réflexions : Chercher, former et agir pour le développement durable », organisé en juin 2019, dans le cadre de son 225e anniversaire.

L’École a ainsi publié en 2020 un premier bilan carbone du campus, permettant d’établir un diagnostic et de définir des trajectoires de réduction de ses émissions pour parvenir à la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Elle a ancré cette nouvelle étape de la transition écologique au sein de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), qui lui a permis d’unir ses forces à celles de quatre autres Écoles d’Ingénieur prestigieuses : l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Telecom Paris et Telecom SudParis. Dans ce cadre, elle a poursuivi le déploiement de ses modules de formations développement durable et des actions de recherche du centre interdisciplinaire d’IP Paris, Energy4Climate (E4C).

Depuis sa création, l’École polytechnique n’a cessé d’accompagner et de façonner les transfor­mations économiques, techniques et sociétales qui se sont succédées et qui ont permis des avancées au bénéfice du plus grand nombre. L’engagement de l’École en faveur d’un développement soutenable entre en résonance avec sa mission origi­nelle de promotion de la science dans la formation, la recherche et l’innovation au plus haut niveau et au service du bien commun. Complexes et globaux, les défis environnementaux doivent être abordés avec humilité, agilité, vision de long terme et dans le cadre d’une approche pluridisci­plinaire que l’École porte depuis ses origines.

Les 10 objectifs du Plan climat à cinq ans :

1 – Intégrer des heures de formations appliquées sur les enjeux de durabilité dans 100% des parcours professionnalisants

2 – Tripler le nombre d’heures de formation obligatoire sur les enjeux de soutenabilité pour l’ensemble des formation

3 – Former nos collaborateurs et leur permettre d’appliquer la transition écologique au quotidien

4 – Créer un campus démonstrateur de la transition, s’appuyant sur ses communautés de recherche et d’innovation

5 – Intégrer le développement durable comme paradigme dans 100% des projets de recherche structurants

6 – Alimenter un fonds climat permettant de soutenir des actions de transition au sein de l’École

7 – Réaliser annuellement une cartographie de la recherche à l’échelle IP Paris portant sur les enjeux environnementaux et de son impact

8 – Diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre par usager du campus sur le poste énergie

9 – Assurer 50% des commandes sous critères d’achats responsables

10 – Sanctuariser un cœur de campus dédié aux modes de déplacements doux