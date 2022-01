L’hospitalité en plein cœur de Paris : la designer Gesa Hansen a aménagé les salles de bains d’un hôtel avec des produits Villeroy & Boch

Une ambiance de village en plein milieu de la métropole cosmopolite de Paris : c’est dans le 15ème arrondissement que palpite le cœur de la ville. De petits magasins et boutiques, des bistrots gastronomiques et des épiceries dans des rues bordées d’arbres, ainsi qu’une librairie et une cordonnerie de luxe respirent l’authenticité. L’hôtel Ami accueille ses clients dans cet environnement inspirant depuis 1925.

Cet hôtel 3 étoiles est désormais entièrement rénové et réaménagé : la designer Gesa Hansen, qui a déjà conçu, à plusieurs reprises, des concepts chromatiques pour Villeroy & Boch, a réussi à reproduire l’originalité charmante du quartier jusque dans l’intérieur avec beaucoup de sensibilité, d’attention aux détails et en se concentrant sur l’essentiel. Il en résulte un joyau d’hospitalité qui offre aux voyageurs un lieu de calme et de détente à l’abri de l’agitation de la ville. En effet, la tour Eiffel, le Dôme des Invalides et la gare Montparnasse sont tous proches, et Montmartre et le Louvre sont, quant à eux, accessibles en quelques minutes avec le métro.

Couleurs, formes et légèreté

Gesa Hansen a conçu l’aménagement intérieur de l’hôtel Ami en y apposant sa signature unique caractérisée par un style nordique minimaliste : des couleurs chaleureuses et expressives côtoient le bois clair, des lignes droites sont associées à des courbes prononcées, des matériaux naturels et authentiques, des accessoires soigneusement sélectionnés et des éléments fonctionnels assurent le confort et la convivialité que l’on retrouve du salon agréable au patio accueillant et au bar convivial, en passant par les 41 chambres meublées individuellement, dont Gesa Hansen a conçu les salles de bains avec des céramiques de Villeroy & Boch.

Les salles de bains ne sont pas très grandes, comme c’est souvent le cas à Paris. Gesa Hansen a donc utilisé l’espace disponible de manière optimale grâce à des solutions astucieuses afin d’offrir aux clients le meilleur confort possible. Pour assurer la continuité du concept d’aménagement du salon/de la chambre à coucher adjacente, partiellement ouverte, dans les salles de bains sans surcharger les petites pièces, Gesa Hansen n’a pas utilisé de couleur sur toutes les surfaces, mais des notes colorées placées à des endroits ciblés. Dans certaines salles de bains, par exemple, quelques carreaux de couleur créent des effets ludiques sur les murs, tandis que dans d’autres, des zones colorées plus vastes avec des contrastes clairs-obscurs donnent de l’ampleur à la pièce. Il en résulte un look tout en légèreté donnant une allure agréable aux salles de bains.

Pour l’équipement, Gesa Hansen a choisi les lavabos de la série Collaro : « Avec leurs proportions très harmonieuses et conviviales, ils permettent une utilisation universelle et s’intègrent à la perfection dans les pièces et salles de bains. Les bords et l’épaisseur de leurs parois ne sont ni trop épais ni trop fins. Leurs designs sont très humains, ce qui en fait l’un de mes produits préférés pour la salle de bains », déclare la designer.

Informations sur la construction

Nom du projet : Hôtel Ami

Lieu : Paris, France

Achèvement des travaux : 2021

Maître d’ouvrage : Orso Hotels

Design : Gesa Hansen

Travaux de construction : équipement des salles de bains

Collection : Collaro (lavabos)

Architectura (WC)