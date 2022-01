L’Hôtel “Le Terre Sainte” labellisé Qualité Tourisme™

Un label sanctionnant une démarche de qualité vis-à-vis des clients

Créée en 2005 par l’Etat, la marque Qualité Tourisme™ vise à garantir aux touristes des prestations de qualité et oblige les prestataires à valoriser l’image de la France à travers son patrimoine et ses savoir-faire.

La délivrance du label assure aux clients un accueil chaleureux remplissant des critères précis de propreté, confort et de qualité d’informations, avec un personnel attentif, maitrisant plusieurs langues et proposant des conseils sur les lieux à découvrir et des prestations personnalisées.

Les détenteurs de la marque Qualité Tourisme™ sont audités sur la base de référentiels nationaux (entre 250 et 600 critères d’évaluation) par un cabinet externe et indépendant, à une fréquence régulière (3 ou 5 ans). Lors de cet audit réalisé en client mystère, ils doivent atteindre un score minimal de 85 %.

En octobre 2021, près de 5 900 établissements pouvaient se prévaloir de la marque Qualité Tourisme™ sur l’ensemble du territoire français. Sur l’Ile de la Réunion, cette année, 27 prestataires du secteur du tourisme ont été labellisés.

Une reconnaissance pour les collaborateurs du “Terre Sainte”

« L’obtention de ce label, c’est d’abord une reconnaissance de nos collaborateurs qui, chaque jour, proposent une expérience complète à notre clientèle », souligne Christian Bertetto, Président-Fondateur du Groupe Bécarré, qui s’engage d’ailleurs, avec cette distinction, à mettre en valeur l’ile de la Réunion au niveau local et national. En effet, l’audit étant réalisé en client mystère, ce sont les collaborateurs qui, par leur savoir-faire et leur savoir-être, valident les critères d’évaluation.

Une validation de la stratégie de Bécarré

Dans un secteur touristique morose, la labellisation de l’Hôtel “Le Terre Sainte” confirme la vision de Bécarré pour l’hôtellerie et sa foi en l’avenir du tourisme à La Réunion. D’ailleurs, propriétaire des murs et du fonds de commerce de l’Hôtel “Le Terre Sainte”, le Groupe Bécarré a démarré la réalisation d’un 2ème hôtel dans le sud de l’île, faisant du groupe un acteur reconnu localement.