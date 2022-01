ANNONCE DE LA RÉORGANISATION DE L’INSTITUT FRANÇAIS

« Quelle ambition pour l’Institut français ? Rien de moins que se réinventer ».

Eva Nguyen Binh, Présidente de l’Institut français (janvier 2022)

L’Institut français adopte à partir de ce jour une nouvelle organisation afin d’être plus en phase avec ses priorités et plus lisible pour ses partenaires. Ce nouvel organigramme est mis en place au moment où l’établissement public en charge de l’action culturelle extérieure de la France fête ses 100 ans.

L’Institut français, établissement public en charge de l’action culturelle extérieure de la France, est le fruit d’une histoire de 100 ans et de la somme des entités qui l’ont, au fil du temps, constitué.

Il est aujourd’hui un acteur majeur de la diplomatie culturelle extérieure de la France et donc, de sa diplomatie d’influence.

Avec cette réorganisation, l’Institut français se fixe les objectifs suivants :

– Être plus en phase avec les orientations stratégiques fixées par ses ministères de tutelles (Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, Ministère de la Culture) ;

– Rendre son action plus visible et plus lisible vis-à-vis des partenaires français et étrangers ;

– Revisiter ses méthodes de travail et son fonctionnement pour une plus grande agilité.

Cette proposition fait émerger un schéma organisationnel constitué de 5 directions et d’un secrétariat général étoffé, mais recentré sur son cœur de métier :

Direction coopérations, dialogues, langues et sociétés organisés en 5 pôles :

– Pôle langue française et plurilinguisme ;

– Pôle débat d’idées et citoyenneté ;

– Pôle partenariats européens ;

– Pôle culture et partenariats solidaires ;

– Pôle partenariat avec les collectivités territoriales.

Direction de l’appui au réseau culturel français à l’étranger, organisée en 3 pôles :

– Pôle formation et développement des établissements ;

– Pôle coordination géographique ;

– Pôle offre en ligne et expertise numérique.

Direction de la création artistique et des industries culturelles, organisée en 5 pôles :

– Pôle cinéma et série ;

– Pôle création numérique et audiovisuelle ;

– Pôle livre et édition ;

– Pôle arts visuels, architecture, design et mode ;

– Pôle musique et spectacle vivant.

Direction mobilités et manifestations internationale, organisée en 4 pôles :

– Pôle présence française dans les manifestations internationales ;

– Pôle Saisons et temps forts ;

– Pôle résidences ;

– Pôle mobilité professionnelle.

Direction de la communication et du mécénat.

Secrétariat général, organisé en 2 directions :

– Direction relations humaines et engagement social ;

– Direction financière, juridique et informatique.

Le Conseil d’Administration de l’Institut français, réuni en séance spéciale le 12 janvier a adopté ce projet de réorganisation.

À l’issue de cette séance, ont été nommés :

Agnès Alfandari est nommée directrice par intérim de la Direction Mobilités et Manifestations Internationales (DMMI) : après avoir occupé de nombreux postes au sein d’établissements culturels (Musée du Louvre, Réunion des Musées Nationaux-Grands Palais) et de groupes privés d’édition et d’ingénierie culturelle, Agnès Alfandari était jusqu’à ce jour directrice du département du développement et des partenariats. En prenant ses nouvelles fonctions, Agnès Alfandari sera notamment en charge du pilotage des programmes de mobilités professionnelles et de résidences artistiques, de la mise en œuvre de la programmation culturelle française dans le cadre des grandes manifestations internationales (pavillon français de la Biennale de Venise, Triennale du Design de Milan…), de la production des Saisons, années croisées et temps forts bilatéraux (Saison France Portugal 2022…).

Émilie Boucheteil est nommée directrice par intérim de la Direction de la Création Artistique et des Industries Culturelles (DCAIC) : après avoir occupé de nombreux postes dans le secteur cinématographique, notamment en tant qu’attachée audiovisuel à l’Ambassade de France en Allemagne (2013 – 2018), Émilie Boucheteil était depuis 2018, directrice du département cinéma de l’Institut français et directrice par intérim du département du développement et de la création artistiques depuis septembre 2021. En prenant ses nouvelles fonctions, Émilie Boucheteil sera notamment en charge de valoriser la création artistique française et nos industries culturelles à l’international. Cette direction rassemble l’ensemble de nos expertises sectorielles et œuvrera au bénéfice des professionnels et artistes français.

Sophie Renaud est nommée directrice par intérim de la Direction Coopérations, Dialogues, Langues et Sociétés (DCDLS). Elle était de 2017 à 2021 conseillère de coopération et d’action culturelle et directrice de l’Institut français de Tunisie. Sophie Renaud a précédemment occupé le poste de directrice des échanges et coopérations artistiques à l’Institut français, de directrice d’Afrique en créations et de responsable du pôle danse à l’AFAA. Elle a également été secrétaire générale du Centre Chorégraphique National de Caen et a travaillé dans le secteur du cinéma et de l’audiovisuel. En prenant ses nouvelles fonctions, Sophie Renaud sera notamment en charge des sujets d’influence que sont la diffusion de la langue française et la promotion du plurilinguisme, le développement des échanges intellectuels et la circulation du débat d’idées ainsi que le dialogue avec les sociétés civiles. Sa direction aura également en charge les partenariats européens et ceux avec les collectivités territoriales ainsi que l’accompagnement des acteurs du continent africain dans les champs éducatifs, culturel et de l’économie sociale et solidaire.

Stéphane Ré est nommé directeur par intérim de la Direction Appui au Réseau Culturel français à l’étranger (DARC). Stéphane Ré est diplômé en Lettres Modernes et en Études européennes et titulaire de l’Éducation nationale. Après quelques années dans l’enseignement, Stéphane Ré s’est orienté vers la diplomatie culturelle et a occupé cinq postes dans le réseau culturel français à l’étranger, comme attaché ou conseiller culturel (Estonie, Roumanie, Croatie, États-Unis, Nouvelle-Zélande). Il a également été chef de pôle au Ministère des Affaires étrangères, au sein de la mission du réseau. Stéphane Ré était actuellement directeur du département numérique à l’Institut français. En prenant ses nouvelles fonctions, Stéphane Ré sera notamment en charge d’assurer le soutien au réseau culturel français à l’étranger composé des services culturels de nos ambassades, des Alliances françaises et des Instituts français (conseils, ressources, formations, offres culturelles) pour favoriser son développement.

Thomas Hannebique, Secrétaire Général (SG) et Jean-François Guéganno, directeur de la communication et du mécénat (DCM) sont reconduits dans leurs fonctions. /

L’Institut français

L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents sur les cinq continents.