Nissan & Nismo dévoilent le nouveau Z GT500

Nissan Motor Co., Ltd. et Nismo (Nissan Motorsports International Co.), viennent de dévoiler le tout nouveau coupé Nissan Z GT500, sur la piste du Fuji Speedway, au Japon. La nouvelle GT500 Nissan sera en piste dans la catégorie Super GT en 2022.

Le lancement du coupé Nissan Z GT500 dans les courses de Super GT, fait partie intégrante du plan de transformation de l’entreprise, dénommé NissanNEXT. L’innovation propre à la marque se retrouve ainsi sur tous les circuits du monde, depuis les tous premiers engagements de la marque dans de nombreuses disciplines.

Au début des années 70, c’est déjà avec un coupé Z que Nissan a enchaîné les victoires aux USA dans la catégorie production du SCCA (SportsCars Club of America). Toujours en endurance dans les années 90, Nissan a remporté de nombreux titres en IMSA avec le 300ZX ; puis ce fut au tour du 350Z de glaner des lauriers en JGTC (Japan Gran Tourism Championship) dans les années 2000.

Ashwani Gupta, COO de Nissan, l’affirme : « Le Nissan Z GT500 est un veritable symbole de la manière dont Nissan relève des défis et sait provoquer de l’enthousiasme auprès de ses clients et du grand public. Ces multiples engagements en compétition nous permettent toujours d’innover davantage, et nous nous engageons toujours en compétition avec la même envie. »

Takao Katagiri, Président & CEO de Nismo, indique: « Nous nous engageons en Super GT en 2022 avec le tout nouveau coupé Nissan Z GT500 et avec notre véritable passion et notre culture des sports mécaniques. Nous espérons que le public suivra avec autant de passion les exploits de Nissan et de Nismo dans cette discipline. »